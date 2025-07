- Mnoge žene imaju utisak da tada za njih život staje. Gube libido, svoju seksualnost i ženstvenost. Ali to ne mora da bude tako, žene u menopauzi mogu da "dišu punim plućima". Zato je i zadatak nas ginekologa da ne dozvolimo da biologija smanji ženstvenost žene, govoreći joj da je to prirodno, već da preventivno delujemo da do toga ne dođe. Pogotovo imajući u vidu da menopauza nije samo prolazna stanica već stalno mesto boravka do kraja života - navodi naš sagovornik.