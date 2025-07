- Svaki susret čoveka i mikroorganizma ne dovodi nužno do bolesti. Rezultat te interakcije, zavisi od genetike, stanja imunološkog sistema, kao i od karakteristika samog mikroorganizma. U stalnoj interakciji sa imunološkim sistemom domaćina, patogeni mikrobi evoluiraju, iznalazeći različite strategije izbegavanja imunskog odgovora domaćina. Njihov cilj je da, prolaskom kroz osetljivog domaćina zapravo obnove i ojačaju svoj vitalni potencijal. Tako dolazi do pojave epidemija i ukoliko se brzo šire i zahvate velika geografska područja, govorimo o pandemijama.

- Vreme u kom živimo i njegova dinamika dovodi do toga da se ljudi brzo kreću sa kraja na kraj sveta, zbog turizma, posla, nažalost i zbog kriza i ratnih dešavanja, a s njima se sele i mikroorganizmi koji dolaskom u sredinu gde ljudi nisu imali prethodni kontakt sa njima dovode do izbijanja i brzog širenja bolesti. Dakle, migracije predstavljaju rizik.

- Da, klimatske promene neminovno dovode do širenja areala rasprostranjenosti uzročnika raznih zaraznih bolesti, kao i njihovih rezervoara i vektora. Tako da smo prethodnih godina, posebno u mediteranskom pojasu Evrope, a i kod nas, svedoci pojave virusa koji su ranije bili netipični za naš kontinent, kao što su uzročnici tropskih zaraznih bolesti koje prenose određeni komarci - virusi Denga, Zika, Čikungunija, virus Zapadnog Nila. Autohtona malarija koju izaziva protozoa Plasmodium falciparum nam se vratila i stigla je do Grčke, a popela se čak i na Kilimandžaro. Dakle, najopasniji sa tog aspekta su uzročnici zoonoza, jer klimatske promene pogađaju sve učesnike u njihovom kompleksnom životnom ciklusu (rezervoare-vektore-mikroorganizme), a njih je i procentualno najviše i među novootkrivenim infektivnim agensima. Očekuje se da sa topljenjem leda iz permafrosta mogu iskočiti mnogi zamrznuti i uspavani virusi. Znamo koliko je Arktik danas aktuelan i sa aspekta istraživanja, ali i pomorskih puteva i od strategijskog interesa za velike sile.

- Jedna studija sa Univerziteta Berkli pokazala je da u svetu godišnje samo od bakterijskih infekcija umire 7.7 miliona ljudi, praktično svaki osmi smrtni ishod, rezultat je bakterijske infekcije. Od ukupnog broja, njih pet miliona je uzrokovano upravo rezistentnim sojevima. Mnogi mikroorganizmi, npr. Helicobacter pylori, virusi hepatitisa B i C, humani papilomavirusi, neki herpesvirusi i mnogi drugi mikrobi imaju onkogeni potencijal, pa to takođe treba uzeti u obzir. Dakle, širok je spektar rizika koji izazivaju ovi sićušni organizmi mikrometarskih ili nanometarskih dimenzija koji u apsolutnom broju čine čak 9/10 naših ćelija. Od njihovih burnih međusobnih interakcija, kao i interakcija sa ćelijama domaćina, zavise različiti fiziološki procesi i stanja našeg organizma, kao i sklonost ka raznim bolestima. Naš mikrobiom, nas dakle, određuje mnogo više nego što mi mislimo, utičući i na naše fizičko, ali i mentalno i emotivno zdravlje. Ovo polje predmet je intenzivnih istraživanja prethodnih decenija i zato je svet mikroorganizama dobro upoznati.

- To je naša jedinstvena mikrobiološka lična karta i otisak, rekla bih. Da budemo precizni, pravilni izraz je mikrobiota i on označava zajednicu od 10 do 100 milijardi mikroorganizama koji naseljavaju čovekov telesni prostor, među njima su i simbiotski i patogeni mikrobi-bakterije, virusi, gljivice. Reč mikrobiom je, istina, prisutnija u svakodnevnom narativu, iako se ona praktično odnosi na sveukupnu različitost genoma ovih mikroorganizama.

- Naravno da je sve to već dovelo do ozbiljnog progresa u razumevanju imunopatogeneze mnogih bolesti, uključujući i infektivne, mogućnosti brze detekcije i identifikacije nepoznatih patogena, razumevanja njihovih međusobnih interakcija kao i interakcija sa ćelijama domaćina na molekulskom nivou, izuzetno brzog iznalaženja specifičnih lekova i vakcina, prikupljanja i obrade, kao i čuvanja velike količine podataka, uključujući i genetske podatke. Da napomenem da su istraživači iz Kine, Hong-Konga i Australije, prošle godine objavili da su uz pomoć novih tehnologija i veštačke inteligencije otkrili 162.000 novih RNK virusa u različitim sredinama, uklјučujući atmosferu, tople i geotermalne izvore i podatke o njihovom evolucionom poreklu i otpornosti u spolјnoj sredini, upravo zahvaljujući brzoj analizi RNK sekvenci iz baza podataka kao i strukture skrivenih proteina koji se koriste u replikaciji. To je ogroman progres u mikrobiologiji, jer se do sada smatralo da poznajemo samo četiri odsto vrsta virusa.