- Većini reumatskih bolesnika prija sunčano I toplo vreme. Međutim, postoji jedna kategorija pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom kojima sunčeva svetlost može i da šteti. Kada sunčevi zraci obasjaju našu kožu, oni dovode do umiranja ćelija kože koje u stvari mogu da aktiviraju imunski sistem i da dovedu do pogoršanja kako kožnih promena u lupusu, ali i do aktivacije sistemskog lupusa. Zato i imamo najviše pacijenata koji dođu sa pogoršanjima negde u septembru nakon letovanja - objašnjava dr Jeremić.