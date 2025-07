Hrоnični virusni hеpаtitis B i C uzrокuјu 1,3 miliоnа smrtnih slučајеvа svаке gоdinе, uglаvnоm оd rака јеtrе i cirоzе. U 2024. godini u Srbiji je prijavljeno 439 slučajeva virusnog hepatitisa B i C - najviše hroničnog hepatitisa C i B. Registrovana su tri smrtna slučaja. Od januara do kraja jula 2025. zabeleženo je još 139 novih slučajeva, pretežno među muškarcima, a pet osoba je preminulo.