Doktorka Olga Ličina, klinički nutricionista, savetuje kako da pre analiza krvi prilagodimo unos namirnica i napitaka.

- Gladovanje pre vađenja krvi nije uvek neophodno, međutim, kada vam doktor kaže da je potrebno, važno je da se suzdržite od konzumiranja bilo čega osim vode u periodu obično 8 do 12 sati. Jelo ili piće može uticati na rezultate testa, što kasnije može uticati na dijagnozu i lečenje - objašnjava dr Ličina.

Koje analize iz krvi zahtevaju gladovanje? Glukoza i OGTT

Lipidni status (holesterol, trigliceridi)

Testovi funkcije jetre(AST, ALT,GGT,ALP, bilirubini)

Gvožđe, vitamin B12

Metabolički panel (glukoza i elektoliti)

Testovi bubrežne funkcije( urea, kreatinin) Testovi koji zahtevaju izbegavanje određene hrane

Testovi na okultno krvarenje, reaza izdisajni test kao i kateholaminski test zahtevaju izbegavanje određene hrane i pića.

Fekalni test na okultno krvarenje (FOBT) zahteva izbegavanja crvenog mesa, hrane bogate vitaminom C, karfiol, prokelj, brokoli jer mogu izazvati lažno pozitivan test.

Ureaza izdisajni test: izbegavajte jake začine, kiselu hranu i alkohol dan pre testa, jer mogu iritirati želudac i uticati na rezultate.

Kateholaminski test: izbegavajte kafu, čaj, čokoladu, banane, agrume, vanilu i hranu bogatu aminima (poput fermentisanih sireva), jer ove namirnice mogu uticati na nivoe kateholamina (najzastupljeniji kateholamini u ljudskom organizmu su adrenalin, noradrenalin i dopamin)

Gladovanje pre vađenja krvi nije uvek neophodno, zato se uvek posavetujte sa lekarom Foto: Shutterstock

Testovi koji zahtevaju određenu hranu

S druge strane, određeni testovi neće dati precizne rezultate ukoliko izbegavate određenu hranu i piće. To su:

Testovi intolerancije na gluten: neophodno je unositi hranu sa glutenom, jer izbegavanje glutena može dati lažno negativne rezultate.

Testovi alergije na hranu , pre testiranja, nastavite konzumirati potencijalno alergenu hranu kako bi test bio tačan.

Test masti koji ocenuje količinu masti u stolici nakon konzumacije hrane bogate mastima. Povećana količina masti može ukazivati na probleme s apsorpcijom.

Koje analize iz krvi ne zahtevaju gladovanje? - krvna slika

- CRP

- sedimentacija eritrocita

- tumor markeri

- serološki testovi

- genetički testovi

Važni saveti

Hormonski testovi uglavnom ne zahtevaju gladovanje, ali mogu zahtevati određeni period menstrualnog ciklusa, doba dana, dobar san…

Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno posle obroka.

Svakako se oko istih testova posavetujte sa lekarom koji ih je tražio.

Smemo li piti kafu pre analiza?

Kafa može uticati na rezultate krvnih analiza jer sadrži kofein i različite rastvorljive sastojke koje mogu izmeniti rezultate testa, kaže dr Ličina.

- Kafa je i diuretik, što znači da će povećati količinu mokrenja, što će dovesti do dehidracije, zbog čega samo vađenje krvi može biti otežano. Pored kafe, izbegavati i čajeve koje sadrže kofein i energetska pića.

A vodu?

Važno je piti puno vode da biste ostali hidrirani.

- Ovo olakšava osobi koja Vam uzima krv, jer su vene “nabrekle” i tehničar može lakše da ih “pronađe”. Samim tim i procedura je bezbolnija.

Lekovi za holesterol (statini) mogu uticati na nivoe jetrinih enzima Foto: Shutterstock

Uzimanje lekova pre analiza Antibiotici mogu uticati na testove funkcije jetre ili bubrežne funkcije.

mogu uticati na testove funkcije jetre ili bubrežne funkcije. Kortikosteroidi mogu podići nivo šećera u krvi.

mogu podići nivo šećera u krvi. Lekovi za holesterol (statini) mogu uticati na nivoe jetrinih enzima.

mogu uticati na nivoe jetrinih enzima. Lekovi za dijabetes – remete test glukoze i OGTT (test opterećenja glukozom)

remete test glukoze i OGTT (test opterećenja glukozom) Ako je pacijent na oralnoj terapiji antikoagulansima (lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi), preporučuje se da interval između uzimanja leka i uzimanja krvi za PT (INR) bude 12 sati.

Suplementi pre analiza Doktorka Ličina navodi kaže da se preporučuje prestanak uzimanja suplemenata najmanje 24 do 48 sati pre analize, osim ako lekar ne kaže drugačije.

Ovo su neki od lekova i suplemenata koji mogu uticati na laboratorijske analize:

Vitamini i minerali poput vitamina B12, D, gvožđa, kalcijuma…mogu promeniti rezultate testova na ove vitamine i minerale

poput vitamina B12, D, gvožđa, kalcijuma…mogu promeniti rezultate testova na ove vitamine i minerale Folna kiselina i ako je vitamin B9 posebno ga izdvajam jer se ova analiza često radi u trudnoći pa povišena vrednost uplaši trudnice koje ga redovno uzimaju u suplementaciji

i ako je vitamin B9 posebno ga izdvajam jer se ova analiza često radi u trudnoći pa povišena vrednost uplaši trudnice koje ga redovno uzimaju u suplementaciji Ginkgo biloba - može uticati na testove zgrušavanja krvi i testove funkcije jetre.

- može uticati na testove zgrušavanja krvi i testove funkcije jetre. Ginseng - može uticati na nivoe šećera u krvi.

- može uticati na nivoe šećera u krvi. Čaj od stolisnika - može povećati rizik od zgrušavanja i uticati na testove jetre.

Važna napomena: nastavite uzimanje propisane terapije tokom posta, osim ako Vam lekar to nije zabranio.

Jelo ili piće može uticati na rezultate testa, što kasnije može uticati na dijagnozu i lečenje Foto: Shuterstock

Druge aktivnosti od kojih se treba suzdržati žvakanje žvakaćih guma

pušenje

vežbanje

sve aktivnosti koje mogu ubrzati metabolizam i peristatiku creva Koliko brzo nakon analize krvi možete jesti?

Doktorka Ličina navodi da čim je analiza krvi gotova, možete početi da jedete i pijete.

- Možda bi trebalo da razmislite o tome da sa sobom ponesete užinu koju ćete pojesti čim test završi.

Post za analizu krvi tokom trudnoće

Za iste analize važe pravila izbegavanja hrane tokom trudnoće.

- Sasvim je bezbedno da gladujete tokom noći i da ujutro preskočite hranu i piće dok se testovi ne završe - kaže dr Ličina.

