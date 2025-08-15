Slušaj vest

Koji su najčešći problemi sa žučnom kesom zbog kojih se pacijenti javljaju lekru, kako se oni dijagnostikuju i leče, za Zdravlje Kurir govori dr Mladen Milošević, specijalista opšte hirurgije.

- Žučna kesa je rezervoar žuči, a žuč je žuto-zelenkasta tečnost koju proizvodi jetra, sa prevashodnom ulogom u varenju masne hrane. To zapravo znači, da kada pojedemo neku masnu hranu, žučna kesa izbacuje žuč u tanko crevo, u cilju varenja iste. Najčešći problem koji pacijenti imaju sa žučnom kesom je njena upala - stručno holecistitis, budući da se žuč, koja se koncentriše u žucnoj kesi, vrlo često kod nekih ljudi pretvara u žučne kamenčiće, koji mogu napraviti upale same žučne kese, ali i žučnih odvoda, dok nekada, posebno kada postoji sitno kamenje, može doći i do ozbiljne upale pankreasa (gušterače) tj. pankreatitisa, što je već ozbiljna komplikacija jer je pankreatitis vrlo ozbiljna i sistemska upala, nekada nažalost i sa smrtnim ishodom.

Problemi sa polipima

Druge bolesiti vezane za žučnu kesu jesu polipi.

- Postoje smernice po kojima je presudna veličina tih polipa, pa se tako kod polipa koji su u promeru 10 i više milimetara savetuje obavezno hirurško uklanjanje žučne kese - holecistektomija, dok se manji polipi prate ultrazvučnim pregledima. Međutim, sada po nekim novim vodičima dobre kliničke prakse, čak se i kod polipa žučne kese koji su izmedju šest do devet milimetar, a osoba ima faktore rizika kao što su: starost iznad 50 godina, pušenje i primarni sklerozirajući holangitis, indikuje hirurško uklanjanje takve žučne kese. Svakako, neophodno je posavetovati se sa vašim im hirurgom, koji će indikovati na kraju, da li je operacija zaista neophodna ili ne - kaže dr Milošević.

Najčešći problem koji pacijenti imaju sa žučnom kesom je njena upala Foto: Shutterstock

Karcinomi žučne kese su retki maligniteti i imaju lošu prognozu, ističe dr Milošević.

Faktori rizika za nastanak kamena u žuči

Pitali smo doktora i koje osobe spadaju u rizičnu grupu za razvoj kamenaca u žuči.

- Žene su u većem riziku da dobiju žučne kamenčiće, čak i najveći broj naučnih studija ukazuje na to da ženski polni hormoni povećavanu količinu holesterola u žuči, što je presudno za nastanak kamenčića. Takođe, trudnoća povećava nastanak mulja u žučnoj kesi, ali i samih kamenčića, posebno sitne kalkuloze, pa se ponekad upale žučne kese dese i u trudnoći. U povećanom riziku su i dijabetičari, gojazne osobe, osobe koje koriste kontraceptive i hormonske terapije, kod naglog gubljenja telesne težine i naravno kod osoba koje uglavnom jedu masnu hranu, mesne prerađevine, jaja i koje su bez vlakana u ishrani.

Doktor napominje da pacijenti nikako ne bi trebalo da ignorišu sledeće simptome.

- Bolovi ispod desnog rebarnog luka, sa mučninama i povraćanjem, nadutošću trbuha, nekada postoji ikterus - žuto prebojena koža i vidljive sluznice, što se desi kada se kamen zaglavi u žučnom vodu. Ponekad se može pojaviti i povišena telesna temperatura - kaže dr Milošević.

Bolovi ispod desnog rebarnog luka sa mučninama, povraćanjem, nadutošću trbuha mogu ukazivati na problem sa žućnim kesom Foto: Shutterstock

Kako razlikovati „običan bol u stomaku" od bola izazvanog žučnim kamencima? - Akutni bol izazvan upalom žučne kese je oštar bol, lokalizovan ispod desnog rebarnog luka i sa čestom propagacijom u desnu lopaticu.

Kako se dijagnostikuju problemi sa sa žučnom kesom?

- Pored kliničkog pregleda i biohemijskih analiza (posebno biohemijske analize, tzv. hepatograma), akcenat se stavlja na EHO pregled žučne kese, što je standard za verifikaciju kamenja u žučnoj kesi. Međutim, ukoliko se posumnja na rak žučne kese, savetuje se skener ili još bolje magnetna rezonanca abdomena.

Operacija je jedino trajno rešenje, ali ne mora uvek biti prva opcija, ističe hirurg. Svakako, savetuje se najpe dijetetski režim bez unosa masnoća i jaja u bilo kom obliku.

- Takođe, nije savet da se operiše žučna kesa u fazi akutne upale, već par nedelja posle smirivanja tegoba, mada i tu postoje neke struje hirurga koje smatraju da se i akutni holecististis može odmah hirurški rešavati. Svakako, ukoliko se desi da žučna kesa pukne zbog upale (retka komplikacija) ili je reč o polipozi iznad 10 i više mm, apsolutna je indikacija operacija.

Operacija je jedino trajno rešenje, ali ne mora uvek biti prva opcija Foto: Shutterstock

Prednosti laparoskopske intervencije

Laparoskopska holecitektomija je zlatni standard u hirurškom rešavanju kalkulozne žučne kese.

- Ona ima prednost u odnosnu na klasičnu operaciju jer se izvodi kroz minimalne rezove na prednjem trušnom zidu, nema dužeg boravka u bolnici, obično se pacijenti otpuste dan posle operacije i ono što je najveća prednost jesu minimalni postoperativni bolovi i brži povratak svakodnevnim aktivnostima.

Nakon hirurške intervencije, potrebno je i da se organizam prilagodi životu bez žučne kese pa je važno uneti i promene u načn ishrane po preporuci stručnjaka.

- Obično se nekih mesec dana posle operacije savetuje ishrana bez jaja i masnoća životinjskog porekla. Žučna kesa je samo rezervoar žuči, tako da se bez nje može nesmetano živeti i bez nekih ograničenja na duže staze, već samo tih mesec dana u postoperativnom toku.

Kamenje u žučnoj kesi se često vidi na rutinskom EHO pregledu Foto: Shutterstock

Šta kada nema simptoma, a problem postoji?

Kamenje u žučnoj kesi se često vidi na rutinskom EHO pregledu (ultrazvučnom pregledu), tako da mnogi ljudi ih imaju, a nemaju nikakve simptome.

- Uglavnom se u tim situacijama najpre savetuje korekcija ishrane, međutim većina hirurga ima stav da bi ipak trebalo da se razmišlja o operativnom zahvatu i to posebno ako se radi o sitnjim kamenčićma u žučnoj kesi, budući da su oni “opasniji” od onih većih, jer lako mogu proći kroz glavni žučni vod i dovesti do upale pankreasa - pankreatitisa koji može imati vrlo ozbiljan tok, pa je zato uvek bolje lečiti uzrok a ne posledicu, posebno što je danas laparoskopska holecistektomija rutinska operacija i izvodi se sa velikim procentom uspešnosti.

