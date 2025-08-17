Slušaj vest

Pojam "empatija" je relativno novijeg porekla. U psihologiji, termin se upotrebljava da označi proces neposrednog uživljavanja u emocionalna stanja, mišljenje i ponašanje drugih ljudi i osnovni je preduslov društvenosti, odnosno socijalizacije, kaže za naš portal klinički psiholog i psihoterapeut Marija Benin i otkriva kako da razvijamo ovu neophodnu veštinu.

- Empatisati znači biti u mogućnosti da sagledamo problem iz perspektive druge osobe. Zahvaljujući empatiji napredujemo kao pojedinci i ljudska vrsta. Ona počinje sa slušanjem - individue koje imaju manjak empatije su više fokusirane na vlastite potrebe i obraćaju malo ili nimalo pažnje na tuđe potrebe - sugeriše naša sagovornica.

Vrednost razvoja empatije je višestruka, jer kapacitet za empatiju deci olakšava povezivanje s drugim živim bićima. Empatična deca su uspešnija i zadovoljnija u školi, kao i u socijalnim situacijama, imaju više prijateljskih veza u kojima se osećaju zadovoljno.

Empatija se razvija od prvog dana Foto: Shutterstock

- Deca koja nisu „naučila“ da budu empatična izrastaju često u neosetljive odrasle osobe koje nailaze na velike poteškoće u stvaranju kvalitetnih veza s drugima, jer ne prepoznaju niti razumeju emocionalna stanja drugih ljudi, a kao posledica toga nisu u stanju da se saosećaju sa njima - navodi Marija.

Kako da razvijamo empatiju?

Razumevanje tuđih osećanja može se naučiti, razvijati i jačati, kaže naša sagovornica i navodi primere kako da to činite.

Kod deteta možete razvijati empatiju tako što će biti što je moguće češće okruženo drugim ljudima i decom . Socijalna interakcija će omogućiti detetu da nauči da deli svoje igračke, da se igra po opšte važećim pravilima, kako da komunicira sa drugom decom i slično.

. Socijalna interakcija će omogućiti detetu da nauči da deli svoje igračke, da se igra po opšte važećim pravilima, kako da komunicira sa drugom decom i slično. Diskutujte sa decom kako se druge osobe osećaju povodom njegovog ponašanja i da od najranijih dana razmišlja o polsedicama svog ponašanja na druge.

i da od najranijih dana razmišlja o polsedicama svog ponašanja na druge. Pričajte sa decom o emocijama: kako se ono oseća u određenoj situaciji i zašto, kako se vi osećate...

Benefiti empatije su duboko povezivanje sa ljudima Foto: Shutterstock

Odrasli mogu da razvijaju svoju empatiju tako što će se i oni truditi da što više budu socijalno aktivni , da komuniciraju sa raznim poznatim i nepoznatim ljudima i da pokušaju da razumeju kako se oni osećaju i zašto.

, da komuniciraju sa raznim poznatim i nepoznatim ljudima i da pokušaju da razumeju kako se oni osećaju i zašto. Pokušajte da sagledate problem iz „tuđih cipela“ . Stara izreka glasi: “Prošetaj milju u cipelama drugog čoveka, pre nego što ga iskritikuješ.“

. Stara izreka glasi: “Prošetaj milju u cipelama drugog čoveka, pre nego što ga iskritikuješ.“ Zaboravite na agresivan način komuniciranja na poslu. Empatija je ključna za uspešno vođenje pregovora, motivaciju zaposlenih i uspešan menadžment.

Empatija je ključna za uspešno vođenje pregovora i motivaciju zaposlenih Foto: Shutterstock

Trudite se da pronađete dobre osobine kod drugih pre nego što potražite mane i sve ono što vam smeta.

pre nego što potražite mane i sve ono što vam smeta. Probajte da radite stvari koje inače ne volite da radite : da komunicirate sa ljudima koji vam nisu simpatični i za koje smatrate da nemate ništa zajedničko, da slušate predavanja koja mislite da vas ne interesuju i slično. Obogatite život kroz susrete sa životima i gledištima koji su različiti od vaših.

: da komunicirate sa ljudima koji vam nisu simpatični i za koje smatrate da nemate ništa zajedničko, da slušate predavanja koja mislite da vas ne interesuju i slično. Obogatite život kroz susrete sa životima i gledištima koji su različiti od vaših. Trudite se da slušate druge. Empatični ljudi vrlo pažljivo slušaju druge i nastoje da dokuče njihova emocionalna stanja i potrebe.

- Vežbajte da budete otvoreni, jer otkrivanje svojih osećanja nekome je od ključnog značaja za stvaranje snažne empatičke veze - poručuje Marija Benin.