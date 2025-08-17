Kako da razvijamo empatiju? Psiholog otkriva 7 veština koje se ne uče u školi
Pojam "empatija" je relativno novijeg porekla. U psihologiji, termin se upotrebljava da označi proces neposrednog uživljavanja u emocionalna stanja, mišljenje i ponašanje drugih ljudi i osnovni je preduslov društvenosti, odnosno socijalizacije, kaže za naš portal klinički psiholog i psihoterapeut Marija Benin i otkriva kako da razvijamo ovu neophodnu veštinu.
- Empatisati znači biti u mogućnosti da sagledamo problem iz perspektive druge osobe. Zahvaljujući empatiji napredujemo kao pojedinci i ljudska vrsta. Ona počinje sa slušanjem - individue koje imaju manjak empatije su više fokusirane na vlastite potrebe i obraćaju malo ili nimalo pažnje na tuđe potrebe - sugeriše naša sagovornica.
Vrednost razvoja empatije je višestruka, jer kapacitet za empatiju deci olakšava povezivanje s drugim živim bićima. Empatična deca su uspešnija i zadovoljnija u školi, kao i u socijalnim situacijama, imaju više prijateljskih veza u kojima se osećaju zadovoljno.
- Deca koja nisu „naučila“ da budu empatična izrastaju često u neosetljive odrasle osobe koje nailaze na velike poteškoće u stvaranju kvalitetnih veza s drugima, jer ne prepoznaju niti razumeju emocionalna stanja drugih ljudi, a kao posledica toga nisu u stanju da se saosećaju sa njima - navodi Marija.
Kako da razvijamo empatiju?
Razumevanje tuđih osećanja može se naučiti, razvijati i jačati, kaže naša sagovornica i navodi primere kako da to činite.
- Kod deteta možete razvijati empatiju tako što će biti što je moguće češće okruženo drugim ljudima i decom. Socijalna interakcija će omogućiti detetu da nauči da deli svoje igračke, da se igra po opšte važećim pravilima, kako da komunicira sa drugom decom i slično.
- Diskutujte sa decom kako se druge osobe osećaju povodom njegovog ponašanja i da od najranijih dana razmišlja o polsedicama svog ponašanja na druge.
- Pričajte sa decom o emocijama: kako se ono oseća u određenoj situaciji i zašto, kako se vi osećate...
- Odrasli mogu da razvijaju svoju empatiju tako što će se i oni truditi da što više budu socijalno aktivni, da komuniciraju sa raznim poznatim i nepoznatim ljudima i da pokušaju da razumeju kako se oni osećaju i zašto.
- Pokušajte da sagledate problem iz „tuđih cipela“. Stara izreka glasi: “Prošetaj milju u cipelama drugog čoveka, pre nego što ga iskritikuješ.“
- Zaboravite na agresivan način komuniciranja na poslu. Empatija je ključna za uspešno vođenje pregovora, motivaciju zaposlenih i uspešan menadžment.
- Trudite se da pronađete dobre osobine kod drugih pre nego što potražite mane i sve ono što vam smeta.
- Probajte da radite stvari koje inače ne volite da radite: da komunicirate sa ljudima koji vam nisu simpatični i za koje smatrate da nemate ništa zajedničko, da slušate predavanja koja mislite da vas ne interesuju i slično. Obogatite život kroz susrete sa životima i gledištima koji su različiti od vaših.
- Trudite se da slušate druge. Empatični ljudi vrlo pažljivo slušaju druge i nastoje da dokuče njihova emocionalna stanja i potrebe.
- Vežbajte da budete otvoreni, jer otkrivanje svojih osećanja nekome je od ključnog značaja za stvaranje snažne empatičke veze - poručuje Marija Benin.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.