U sklopu što masovnije primene kvalitetnih mera osnovnog održavanja života širom sveta, pa i kod nas, na mestima sa većim brojem ljudi (aerodromi, policijske stanice, tržni centri, autobuske stanice) postavljeni su automatski spoljni defibrilatori (AVD/AED – Automated External Defibrillator).

- Ovi uređaji prepoznaju maligne srčane ritmove koji mogu dovesti do smrti i, preko elektroda zalepljenih na grudni koš, isporučuju strujni šok unesrećenom, ukoliko je to potrebno. Uređaji se sastoje iz samolepljivih elektroda sa vizuelnim prikazom postavljanja i aparata na kojem se nalazi ekran sa dva dugmeta (jedno za uključivanje, drugo za gašenje). Potrebno je slediti glasovna uputstva defibrilatora - savetuje doktorka.