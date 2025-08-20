Slušaj vest

Laboratorijski nalazi mogu biti uredni, a da osoba i dalje ima izražene simptome i ozbiljan problem, navodi na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine.  

- Mi smo naučeni da lečimo nešto što vidimo i to što vidimo su laboratorija, ultrazvuk, EKG, skener... Ali ako nema ničega na tome, onda ne znamo šta je u pitanju. A zapravo je reč o određenim funkcionalnim promenama koje su nastale kao posledice biohemijskih i biofizičkih poremećaja na ćelijskom nivou. Laboratorija ne obuhvata uvek ni hormonski disbalans u ranoj fazi, probleme u varenju, hronični stres ili signale koje telo šalje kroz umor, nesanicu, nadutost, teskobu... - navodi dr Vešović.

Žena u srednjim godinama
Hormonski disbalans u ranoj fazi takođe nije merljiv Foto: Shutterstock

Zato se svaki nalaz tumači u kontekstu celokupne slike – simptoma, načina života i individualnog doživljaja zdravlja, dodaje. 

- Telo zna i kad brojke ćute. Sve navedene tegobe ne moraju nužno u tom trenutku da daju neku sliku u laboratoriji, na EKG-u, ultrazvuku..., ali ako ta osoba nastavi da živi onako kako je živela do tog trenutka i nadalje, nije nemoguće da će u nakom narednom periodu da se nešto i razvije, što ćemo mi moći da detektujemo.

Kako se osećate?

Dešava se i da mnogi ljudi teško prepoznaju i opisuju simptome koje osećaju – ne zbog nemara, već zato što nisu naučeni da osluškuju svoje telo, napominje doktor. Često ne znaju da povežu tegobe s konkretnim situacijama: stres na poslu, obrok koji nije prijao, neprospavana noć... sve to ostavlja trag.

Devojka sedi na dvosedu i drži se za glavu izgleda zabrinuto
Hronični umor i stres ne bi trebalo da se prihvataju kao "normalni" Foto: Shutterstock

- Bez jasne slike o tome "kada" i "kako" se simptomi javljaju, teže je doći do pravog uzroka. Zato je važno voditi dnevnik simptoma, beležiti navike, hranu, emocije i ritam dana. Na taj način i stručna pomoć postaje preciznija, a put do poboljšanja – kraći - savetuje prof. dr Dušan Vešović. 

Izvor: Instagram formulazdravlja/Zdravlje.kurir.rs

Simptomi koji nas muče su samo vrh ledenog brega: Doktor otkriva kako izgleda lečiti čoveka, a ne bolest

Ne propustiteBolestiSve što bi trebalo da znate o kolonoskopiji: Skrining za rano otkrivanje raka debelog creva
Slika uređaja pomoć kojeg se pregleda debelo crevo, sastoji se od duge cevi i aparata
Zdravlje ženaMože li mamografija da otkrije rak kod gustih dojki? Onkolog objašnjava ključne činjenice
doktorka očitava rezultate mamografa na monitoru
ZdravljeKada vam je potreban CT skener? Neurolog otkriva šta sve može da pokaže i zašto je broj jedan u hitnim slučajevima
Doktorka.jpg
VestiSkrining menja statistiku: U Srbiji spašeno skoro 100 života zahvaljujući ranom otkrivanju raka pluća
shutterstock_2455801837.jpg