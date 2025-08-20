Slušaj vest

Laboratorijski nalazi mogu biti uredni, a da osoba i dalje ima izražene simptome i ozbiljan problem, navodi na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine.

- Mi smo naučeni da lečimo nešto što vidimo i to što vidimo su laboratorija, ultrazvuk, EKG, skener... Ali ako nema ničega na tome, onda ne znamo šta je u pitanju. A zapravo je reč o određenim funkcionalnim promenama koje su nastale kao posledice biohemijskih i biofizičkih poremećaja na ćelijskom nivou. Laboratorija ne obuhvata uvek ni hormonski disbalans u ranoj fazi, probleme u varenju, hronični stres ili signale koje telo šalje kroz umor, nesanicu, nadutost, teskobu... - navodi dr Vešović.

Hormonski disbalans u ranoj fazi takođe nije merljiv Foto: Shutterstock

Zato se svaki nalaz tumači u kontekstu celokupne slike – simptoma, načina života i individualnog doživljaja zdravlja, dodaje.

- Telo zna i kad brojke ćute. Sve navedene tegobe ne moraju nužno u tom trenutku da daju neku sliku u laboratoriji, na EKG-u, ultrazvuku..., ali ako ta osoba nastavi da živi onako kako je živela do tog trenutka i nadalje, nije nemoguće da će u nakom narednom periodu da se nešto i razvije, što ćemo mi moći da detektujemo.

Kako se osećate?

Dešava se i da mnogi ljudi teško prepoznaju i opisuju simptome koje osećaju – ne zbog nemara, već zato što nisu naučeni da osluškuju svoje telo, napominje doktor. Često ne znaju da povežu tegobe s konkretnim situacijama: stres na poslu, obrok koji nije prijao, neprospavana noć... sve to ostavlja trag.

Hronični umor i stres ne bi trebalo da se prihvataju kao "normalni" Foto: Shutterstock