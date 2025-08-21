Slušaj vest

Energetska pića već godinama stoje na listi napitaka sa strogo istaknutim upozorenjima: zabranjena su za mlađe od 18 godina, a posebno se naglašava da nikako ne bi smela da se kombinuju sa alkoholom. Uprkos tome, mnogi, naročito mladi, ali i stariji koji žele da “isprobaju nešto novo”, posežu za ovom opasnom kombinacijom.

Zašto je to toliko rizično objašnjava za na Instagram profilu kardiolog dr Svetislav Mališić.

– Energetski napici u sebi sadrže mešavinu aminokiselina koje ubrzavaju metabolizam i potrošnju šećera. Uz to, u njima su i velike količine šećera, a ono što je najopasnije – izuzetno visoke koncentracije kofeina. Kada se na to doda žestok alkohol, organizam dobija dvostruki udar: dolazi do naglog porasta krvnog pritiska, osećaja ubrzanog lupanja srca, pojave aritmija, pa čak i onih aritmija koje ih dovode kod nas, takozvanih apsolutnih aritmija – upozorava dr Mališić.

Apsolutna aritmija je vrsta srčanog poremećaja koji ne samo da izaziva neprijatan osećaj lupanja srca, napravilan i ubrzan rad srca, zamaranje, gušenje, već i ozbiljno ugrožava zdravlje, jer povećava rizik od razvoja tromba i moždanog udara.

Previsoka cena znatiželje

Prema doktorovim rečima, posledice ovakvog eksperimentisanja mogu biti posebno teške za mlade, ali i stariji nisu pošteđeni.