Slušaj vest

Mnogi i dalje veruju da su vrednosti holesterola koje vide na biohemijskim listama „u granicama normale“. Međutim, savremena medicina jasno pokazuje da to više nije tačno i da su se ove granice značajno promenile, navodi endokrinolog prof. dr Katarina Lalić povodom kampanje "Naizgled zdrav" udruženja osoba koje su preživeli srčani ili moždani udar "Moja druga šansa".

- Nažalost, ono što piše na biohemijskim listama nije tačno i to su stare vrednosti. U svakodnevnoj praksi susrećem se s tim da mi pacijent objašnjava da to što piše na biohemijskoj listi - 4,1 milimola po litru krvi, da je to ok, da je on u granicama normale. To je zapravo vrednost za koju pouzdano znamo da je mnogo povišena - objašnjava doktorka.

Savremene preporuke i savremena saznanja kažu niko ne bi trebalo da ima LDL holesterol veći od 3 mmol/L, naglašava dr Lalić.

dijabetes shutterstock_1920695396.jpg
Faktori rizika uz povišen holeserol su i dijabetes, gojaznost, pušenje, hipertenzija Foto: Shutterstock

- Ukoliko osoba ima i druge faktore rizika, recimo dijabetes, gojaznost, pušenje, hipertenziju, spada u grupu pacijenata sa vrlo visokim rizikom. Šta to znači? Da su šanse da u narednih 10 godina dobije infarkt dramatično velike, mnogo veće nego na lotou da dobije dobitak - navodi endokrinolog i nastavlja:

- Vrednosti za pacijente koji su već doživeli infarkt i šlog, koji imaju kardiovaskularnu bolest ili su u tom vrlo visokom riziku, vrednosti LDL holesterola bi trebalo da budu izuzetno niske, čak manje od 1,4. Za one koji imaju ponavljane infarkte, za najteže slučajeve čak i manje od 1.

Organizam sam stvara holesterol za svoje potrebe, te koliko god da nam je nizak uvek ga je dovoljno za osnovne životne funkcije za koje je i namenjen.

holesterol shutterstock_1867476829.jpg
Stav lekara je što niže, to bolje Foto: Shutterstock

- Stav naučne zajednice i zdravstvenih profesionalaca je - što niže, to bolje. I to je zaista tako i milioni pacijenata koji su na terapiji i uključeni u razne studije i posmatranja protekle četiri decenije su to jasno pokazali - sugeriše.

Dijeta nije dovoljna

Na pitanje da li se nivo holesterola može korigovati dijetom, doktorka odgovara da se upravo kod ovih pacijenata koje je pominjala, onih sa vrlo visokim rizikom - ne možemo osloniti samo na dijetu.

- Vrlo je teško samo dijetom u izazovima obilja hrane oko nas očekivati da će se smanjiti holesterol na te poželjne vrednosti - poručuje prof. dr Katarina Lalić.

Izvor: Instagram mojadrugasansa/Zdravlje.kurir.rs

Šta osim hrane utiče na povećanje nivoa holesterola? Prof. dr Katarina Lalić objašnjava šta je najvažnije za tumačenje nalaza

Ne propustiteZdravljeDa li vaše svakodnevne navike tajno podižu holesterol? Evo kako da to promenite
holesterol shutterstock_1867476829.jpg
ZdravljeKada štitna uspori, raste i holesterol: Evo kako su ova žlezda i jetra povezane
doktorka pokazuje anatomski model štitne žlezde/epruveta sa natpisom holesterol test
Saveti stručnjakaIshrana pre laboratorijskih analiza: Nutricionista otkriva važna pravila i kada je neophodno uzdržavanje od hrane
Dr Olga LIčina / Medicinski stručnjak u belom mantilu sa plavim higijenskim rukavicama drži u levoj ruci epruvetu uzorka krvi i zapisuje podatke na papir
BolestiDa li je vaše srce u opasnosti? Kardiolog otkriva kako nastaje blokada i kako je prepoznati
srce shutterstock_2213274595.jpg