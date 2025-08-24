Slušaj vest

Neke vrste aritmija, iako mogu dovesti do zastoja srca, ne moraju se odmah osetiti, te su redovne kontrole i EKG izuzetno važne, otkriva na Insragram profilu prof. dr Siniša Pavlović, stručnjak za poremećaje srčanog ritma i pejsmejkere.

- Srce može da bude jako podmuklo. Nekada su aritmije koje su životno ugrožavajuće toliko malo simptomatski izražene, da pacijent teško da može da bilo šta definiše pre nego što dođe eventualno do gubitka svesti, a nekada čak i fenomena izvanredne srčane smrti. Zato i kažemo da je srce podmukao organ sa te strane - naglašava dr Pavlović.

Dijagnostičke metode EKG je osnovna, brza i bezbolna metoda koja odmah pokazuje nepravilnosti u ritmu srca. Kod sumnje na ređe epizode koristi se i 24-časovni holter monitoring, a u težim slučajevima i dodatna testiranja poput testova opterećenja ili ultrazvuka srca.

Ako se aritmija na vreme ne prepozna, može izazvati ozbiljne posledice poput srčane slabosti, šloga ili pomenute iznenadne srčane smrti. Srećom, u najvećem broju slučajeva neki simptomi postoje - simptomi nepravilnog srčanog rada, dodaje kardiolog i opominje na važnost toga da ih ne zanemarujete.

U najvećem broju slučajeva simptomi ipak postoje, ne ignorišite ih Foto: Shutterstock

- Ukoliko je učestalost tegoba relativno velika, ukoliko se odražavaju na to da pacijent teže podnosi napor, posebno ukoliko u nekoj formi napora dolazi do toga da pacijent oseća aritmije, potrebno je da se javi kardiologu da se stvar na neki način definiše, verifikuje. To je neinvazivnim dijagnostičkim metodama lako moguće uraditi - savetuje profesor.