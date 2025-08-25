Slušaj vest

Brisevi grla i nosa važni su kada postoji sumnja na teže bakterijske infekcije disajnih puteva, najčešće gnojnu anginu. Važni su jer pravilna i pravovremena dijagnostika može da spreči ozbiljne komplikacije, od upale srčanog zalistka i bubrega do reumatske groznice, kaže epidemiolog dr Slađan Stanković iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju.

- Bris je potrebno uraditi kada postoje bol u grlu pri gutanju i otežano gutanje, osećaj grebanja i suvoće u grlu, povišena temperatura i groznica, kao i crvenilo i otok krajnika sa belim naslagama. Takođe, indikacija su i bolni, uvećani limfni čvorovi na vratu. Ako postoji i osećaj suvoće i grebanja u nosu, tada se uz bris grla često radi i bris nosa, najčešće zbog sumnje na streptokoknu, a ponekad i na stafilokoknu infekciju - kaže dr Stanković.

Zašto je važna laboratorijska potvrda

Na pitanje zašto je laboratorijska potvrda važna, epidemiolog objašnjava da lekar uvek ne može samo na osnovu simptoma da odredi o kojoj se vrsti infekcije radi.

Samo na osnovu simptoma se ne može uvek o kojoj infekciji je reč Foto: Shutterstock

- U težim slučajevima potrebno je analizom brisa dokazati uzročnika i na taj način odabrati pravu terapiju. Pravovremena terapija sprečava komplikacije bakterijskih infekcija, naročito onih izazvanih piogenim streptokokom. Kada na vreme izolujemo bakteriju, propisuje se desetodnevna terapija i gnojne angine se u najvećem broju slučajeva uspešno leče. Ako se infekcija ne leči ili se često ponavlja, može dovesti do teških posledica poput reumatske groznice koja pogađa zglobove, srčane zalistke i bubrege - ističe dr Stanković.

Najugroženiji mladi i stari

Najveći rizik postoji kod odojčadi i dece, mladih osoba, ali i kod starijih od 75 godina, hroničnih bolesnika i ljudi sa oslabljenim imunitetom. Kod njih su komplikacije češće i teže, pa je pravovremeno i pravilno lečenje od ključne, navodi epidemiolog i dodaje da stafilokok u nosu može da bude prisutan i bez simptoma.

Bris pre i posle terapije Brisevi se rade pre započinjanja antibiotske terapije, najbolje ujutru, bez doručka i bez pranja zuba, a neophodan je i kontrolni bris nakon završene terapije. - Radi se najmanje tri do sedam dana po završetku terapije, da bi se pokazalo da li je bakterija eliminisana i da li infekcija i dalje postoji - kaže dr Stanković.

- To se zove „zdravo kliconoštvo“. Rutinski se ne testira, ali se proverava kod zaposlenih koji rade sa hranom. Najvažnije je da se otkrije uzročnik kako se ne bi kapljičnim putem, preko predmeta i površina, preneo i izazvao infekcije kože ili bakterijska trovanja hranom koja nastaju zbog stafilokoknog toksina - ističe dr Stanković.

Pranje ruku i izbegavanje velikih skupva u sezoni prehlada je najbolja prevencija Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi

Potpuna zaštita od streptokoka i stafilokoka nije moguća, ali postoje mere koje umanjuju rizik.

- Potrebno je izbegavati kontakt sa obolelom osobom dok traje bolest, ili nositi masku ako do kontakta ipak dođe. Treba izbegavati velike skupove u jesenjim i zimskim mesecima, redovno prati ruke i poštovati respiratornu higijenu prilikom kašljanja, kijanja i glasnog govora. Infekcija se prenosi i preko direktnog kontakta - rukovanja, grljenja i ljubljenja sa bolesnom osobom - upozorava epidemiolog.

On dodaje da je važno dezinfikovati radne površine i predmete tokom sezone respiratornih infekcija, jer dodirivanjem zaraženih površina, a zatim nosa ili usta, unosimo uzročnike bolesti.