Osećate utrnulost ruku i nogu? Ruski neurolog otkriva najčešće uzroke i kada je vreme za hitan pregled
Kada utrnulost (stručno: parestezija) treba da nas zabrine, a kada ne? Hajde da objasnimo...
Na ova pitanja odgovara ruski neurolog koji se bavi krvnim sudovima i nervima, profesor dr Jevgenij Širokov. On je objasnio najčešće razloge zbog kojih može da dođe do utrnulosti.
Najčešći uzrok utrnulosti ruku ili nogu – problemi sa kičmom
Radikulitis i radikulopatije, odnosno upale nerava ili pritisak na nerve u kičmi najčešće zbog problema sa diskovima, najčešći su razlog utrnulosti.
Kako to izgleda:
Kada je problem u vratnom delu kičme, utrnulost je obično obostrana, ali često trne samo deo ruke – recimo dva prsta. Nekada se javlja i peckanje, posebno noću. Ako je problem u donjem delu leđa, bol se javlja duž noge, sa strane ili pozadi.
Da li bi to trebalo da vas zabrine?
Ovi problemi nisu opasni po život, ali ih ne treba ignorisati. Ako vam ruke ili noge često trnu i osećate bol, idite kod neurologa. On će vas poslati na snimanje - rendgen, magnetnu rezonancu ili skener.
Lečenje može uključivati vežbe, masažu, fizikalnu terapiju ili akupunkturu.
Dijabetes kao uzrok utrnulih šaka i stopala
Polineuropatije, a naročito dijabetička neuropatija, nastaju kada visoki šećer ošteti nerve.
Kako to izgleda:
Utrnulost se javlja simetrično – u šakama i stopalima, kao da nosite rukavice i čarape.
Da li bi to trebalo da vas zabrine?
Da. Ovo je znak da treba da proverite šećer u krvi kod endokrinologa.
Ako imate nasledni rizik od dijabetesa ili višak kilograma, trebalo bi da uradite test šećera ne samo natašte, već i posle jela (test opterećenja glukozom, OGTT). Testove možete uraditi u bilo kojoj ambulanti. Ako se potvrdi dijabetes, lekar će vam dati uputstva za lečenje i promenu načina života.
Moždani udar – hitan slučaj
Moždani udar nastaje kada je dotok krvi u mozak poremećen (zapušenje krvnih sudova ili krvarenje). Tada može doći do oštećenja dela mozga zaduženog za osetljivost tela.
Kako to izgleda:
Utrnulost je uvek jednostrana – npr. leva ruka, leva noga i leva strana lica.
Uvek se javlja uz druge simptome: slabost u mišićima, problemi sa govorom, vidom, hodanjem.
Da li bi to trebalo da vas zabrine?
Odmah pozovite hitnu pomoć. Osoba sa sumnjom na moždani udar mora odmah u bolnicu – i to u roku od najviše 4–4,5 sata od početka simptoma, da bi se sprečilo trajno oštećenje mozga.
Tumor mozga i druge ređe situacije
Utrnulost može da izazove itumor mozga, aneurizme (proširenje krvnih sudova u mozgu) ili krvarenje ispod moždanih ovojnica – naročito kod starijih ljudi, čak i posle lakših padova.
Kako to izgleda:
Takođe jednostrano – utrne vam polovinu tela, deo lica ili jedna ruka. Utrnulost ne dolazi naglo, već polako, s vremena na vreme, i postaje sve jača.
Da li bi to trebalo da vas zabrine?
Da, obavezno se javite neurologu. Potrebno je da uradite CT ili magnetnu rezonancu mozga i ultrazvuk krvnih sudova vrata i glave. Lekar će rezultate uporediti sa vašim simptomima i odlučiti kako dalje.
