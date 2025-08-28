Slušaj vest

U javnosti se često misli da je demencija isključivo bolest starijih. Ipak, sve češće se dijagnostikuje i kod ljudi mlađih od 65 godina, što se naziva demencija ranog početka (engl.: young-onset dementia). Jedan od uzroka mogao bi da bude metabolički sindrom, tihi, ali opasan poremećaj savremenog doba, navodi na svom blogu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine.

- Prema velikoj studiji objavljenoj u časopisu Neurology osobe koje imaju povećan obim struka, visok krvni pritisak, povišene trigliceride, snižen HDL holesterol i povišen šećer u krvi, što zajedno čini metabolički sindrom, imaju 24 odsto veći rizik da razviju demenciju pre 65. godine - otkriva dr Vešović.

Zanimljivo je i da je rizik izraženiji kod žena (34 odsto) nego kod muškaraca (15 odsto), kao i da je opasniji za osobe u 40-im nego u 50-im godinama života, dodaje.

Svaki deo sindroma je dodatni rizik

Ipak, to nije sve. Dr Vešović navodi da svaka pojedinačna komponenta metaboličkog sindroma nosi dodatni rizik, a kada su sve prisutne, rizik raste i do 70 odsto.

Povećan obim struka deo je metaboličkog sindroma Foto: staras/Shutterstock

- Povišen krvni pritisak nosi viši rizik od vaskularne demencije, disbalans šećera od lošije kognitivne funkcije, dok višak visceralne masti doprinosi upalnim procesima koji deluju direktno na mozak - opominje.

Šta možemo da uradimo?

Iako ne postoji direktna uzročno-posledična veza, metabolički sindrom je jedan od dokazanih faktora rizika na koji možemo da utičemo. Zato je prevencija vrlo važna.