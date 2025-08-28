Slušaj vest

U javnosti se često misli da je demencija isključivo bolest starijih. Ipak, sve češće se dijagnostikuje i kod ljudi mlađih od 65 godina, što se naziva demencija ranog početka (engl.: young-onset dementia). Jedan od uzroka mogao bi da bude metabolički sindrom, tihi, ali opasan poremećaj savremenog doba, navodi na svom blogu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine. 

- Prema velikoj studiji objavljenoj u časopisu Neurology osobe koje imaju povećan obim struka, visok krvni pritisak, povišene trigliceride, snižen HDL holesterol i povišen šećer u krvi, što zajedno čini metabolički sindrom, imaju 24 odsto veći rizik da razviju demenciju pre 65. godine - otkriva dr Vešović.

Zanimljivo je i da je rizik izraženiji kod žena (34 odsto) nego kod muškaraca (15 odsto), kao i da je opasniji za osobe u 40-im nego u 50-im godinama života, dodaje. 

Svaki deo sindroma je dodatni rizik

Ipak, to nije sve. Dr Vešović navodi da svaka pojedinačna komponenta metaboličkog sindroma nosi dodatni rizik, a kada su sve prisutne, rizik raste i do 70 odsto

shutterstock_2504791075.jpg
Povećan obim struka deo je metaboličkog sindroma Foto: staras/Shutterstock

- Povišen krvni pritisak nosi viši rizik od vaskularne demencije, disbalans šećera od lošije kognitivne funkcije, dok višak visceralne masti doprinosi upalnim procesima koji deluju direktno na mozak - opominje.

Šta možemo da uradimo?

Iako ne postoji direktna uzročno-posledična veza, metabolički sindrom je jedan od dokazanih faktora rizika na koji možemo da utičemo. Zato je prevencija vrlo važna. 

- Posvetite pažnju kontroli nivoa šećera u krvi, antiinflamatornoj ishrani, redovnom kretanju, detoksikaciji, mentalnoj higijeni i ciljanoj suplementaciji kad je neophodno, prema savetima lekara. Briga o zdravlju mozga započinje daleko pre nego što simptomi krenu da se ispoljavaju - poručuje prof. dr Vešović. 

Izvor: Formulazdravlja.com/zdravlje.kurir.rs

Da li je moguće da imate problem, a da su vam nalazi dobri? Dr Vešović otkriva da li telo zna bolje

Ne propustiteZdravljeVitamin B utiče na mozak, srce i upale: Novo istraživanje otkriva sve njegove benefite za naše zdravlje
vitamin-b-shutterstock-1696786360.jpg
BolestiSupruga Brusa Vilisa o bolu zbog njegove demencije: Šta bi porodice obolelih trebalo da znaju?
Brus Vilis i Ema Heming
VestiZa dijagnozu demencije potrebno više od 3 godine: Rani znaci često se mešaju sa normalnim promenama usled starenja
demencija-profimedia.jpg
VestiNaučnici otkrili efikasan način za smanjenje unosa alkohola: Evo kako deluje ova tehnika
alkohol shutterstock_1640504023.jpg