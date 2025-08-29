Suva koža je tip, dok je dehidrirana koža prolazno stanje koje se može pojaviti kod bilo kog tipa kože

Iako se termini "suva" i "dehidrirana" koža često koriste kao sinonimi, oni opisuju dva potpuno različita stanja. Razumevanje razlike ključno je za pravilnu negu i rešavanje problema - stoga dr Jasmina Vikalo, specijalista dermatovenerologije, objašnjava za Zdravlje Kurir sve što treba da znate o uzrocima ovog problema, nezi i kada je važno da se javite stručnjaku.

Suva koža kao tip, dehidrirana kao stanje

Suva koža je, pre svega, tip kože.

- Njen glavni problem je nedostatak lipida (masti) u prirodnom hidrolipidnom filmu, koji je zadužen za zaštitu kože. Zbog narušene zaštitne barijere, suva koža ne može efikasno da zadrži vodu, pa je uglavnom i dehidrirana. Dehidrirana koža je prolazno stanje koje se može pojaviti kod bilo kog tipa kože – i suve i masne i kombinovane. Karakteriše je privremeni nedostatak vode u spoljašnjem sloju kože - objašnjava dr Vikalo.

Kako prepoznati karakteristike suve kože?

Dehidracija kože se manifestuje kroz zatezanje, gubitak sjaja, grubost i osetljivost Foto: Shutterstock

Kako prepoznati dehidriranu kožu?

- Dehidracija kože se manifestuje kroz zatezanje, gubitak sjaja, grubost i osetljivost - kaže dr Vikalo.

Zatezanje: Osećaj zatezanja, posebno nakon umivanja.

Osećaj zatezanja, posebno nakon umivanja. Gubitak sjaja: Koža deluje beživotno i nedostaje joj zdrav sjaj.

Koža deluje beživotno i nedostaje joj zdrav sjaj. Grubost: Površina kože je gruba na dodir, a može se javiti i perutanje (skvame).

Površina kože je gruba na dodir, a može se javiti i perutanje (skvame). Osetljivost: Koža postaje osetljivija i reaguje na proizvode koje inače toleriše. Uzroci dehidratacije

- Dehidrataciju kože mogu uzrokovati spoljašnji faktori kao što je izlaganje suncu, vetru, hladnoći i promenama godišnjih doba i unutrašnji - nepravilna ishrana, stres, loš san, kao i upotreba neodgovarajućih kozmetičkih proizvoda - kaže naša sagovornica.

Tokom leta, koža je pod konstantnim opterećenjem Foto: Shutterstock

Uticaj sunca, vetra i morske vode

- Tokom leta, koža je pod konstantnim opterećenjem. Morska so izvlači vlagu, vetar je isušuje, a visoke temperature pojačavaju dehidrataciju. UV zraci, posebno UVA i UVB, glavni su krivci za fotostarenje.

• UVA zraci prodiru duboko u kožu, oštećuju kolagen i elastin, što rezultira borama i gubitkom elastičnosti.

• UVB zraci deluju na površini, uzrokujući opekotine i direktno oštećujući DNK ćelija kože.

Simptomi fotostarenja

• Bore i fine linije: Posledica oštećenja kolagena i elastina.

• Pigmentacija:Pojava tamnih mrlja i neujednačenog tena.

• Suva koža: Oštećena spoljna barijera kože gubi sposobnost zadržavanja vlage.

• Opuštenost kože: Gubitak elastičnosti dovodi do opuštanja kože.

Pravilna rehidratacija kože nakon letovanja

- Odmah po povratku sa letovanja, koži je potrebna intenzivna hidratacija i obnova zaštitne barijere. Izbegavajte agresivne pilinge i sapune.

Hidratacija: Koristite serume, kreme i maske sa sastojcima kao što su ceramidi, skvalen, hijaluronska kiselina, pantenol i masne kiseline.

Koristite serume, kreme i maske sa sastojcima kao što su ceramidi, skvalen, hijaluronska kiselina, pantenol i masne kiseline. Profesionalni tretmani: Biorevitalizacija i PRP terapija (tretman sopstvenom krvnom plazmom) su odlični za dubinsku regeneraciju kože.

Biorevitalizacija i PRP terapija (tretman sopstvenom krvnom plazmom) su odlični za dubinsku regeneraciju kože. Čišćenje: Nakon letovanja, koža ima zadebljali sloj mrtvih ćelija. Koristite blage čistače i odložite hemijske pilinge i laserske tretmane najmanje dve nedelje.

Nakon letovanja, koža ima zadebljali sloj mrtvih ćelija. Koristite blage čistače i odložite hemijske pilinge i laserske tretmane najmanje dve nedelje. Antioksidansi: U dnevnu rutinu uključite serume na bazi vitamina C i E, koji štite od slobodnih radikala. Ne zaboravite ni na fotoprotekciju sa SPF faktorom oko 30, tokom cele godine.

Koristite blage čistače nakon letovanja Foto: Shutterstock

Ključni sastojci za obnovu kože

Doktorka Vikalo savetuje i koje vrste sastojaja bi trebalo da sadrže kozmetički proizvodi za suvu kožu:

Humektansi: Privlače i vezuju vodu za kožu (npr. hijaluronska kiselina, aminokiseline, aloe vera).

Privlače i vezuju vodu za kožu (npr. hijaluronska kiselina, aminokiseline, aloe vera). Emolijensi: Stvaraju zaštitni film na koži, sprečavajući gubitak vlage (npr. biljna ulja poput bademovog, maslinovog ili ricinusovog ulja).

- Za masnu, a dehidriranu kožu, birajte preparate u vidu gela ili fluida, koji su nekomedogeni (ne zapušavaju pore), sa sastojcima kao što su niacinamid, hijaluronska kiselina i ekstrakt zelenog čaja.

Koje su najćešće greške koje pravimo? - Najveća greška je korišćenje agresivnih čistača na dehidriranoj masnoj koži, jer to dovodi do još veće proizvodnje sebuma. Takođe, izbegavajte matirajuće kreme i koristite lagane hidratantne preparate - kaže dr Vikalo.

Kada posetiti dermatologa?

- Ako koža postane izuzetno osetljiva, iritabilna, sa crvenilom i ljuspanjem, to su znaci da je njena barijera ozbiljno narušena. U takvim situacijama neophodna je stručna pomoć dermatologa.

Piling je važan za uklanjanje mrtvih ćelija i sprečavanje zapušenih pora Foto: Shutterstock

Svakodnevna rutina za prelazni period

Rutina nege se sastoji od tri ključna koraka, tokom cele godine:

čišćenje

hidratacija

fotoprotekcija

U prelaznom periodu, čišćenje je temeljnije (prelazak sa mehaničkih na hemijske pilinge).

- Piling je važan za uklanjanje mrtvih ćelija i sprečavanje zapušenih pora, dok hidrantni preparati treba da budu bogatiji. Tretmani poput hemijskih pilinga i lasera treba da sacekaju minimum dve nedelje od povratka sa letovanja. Od profesionalnih tretmana za dubinsko čišćenje kože i hidrataciju preporučujem tretman dubinskog čišćenja lica uz koji se koriste djelotvorni serumi za negu, zaštitu, oporavak i pomlađivanje kože, a snažno deluju i na dubinsko čišćenje pora - savetuje dr Vikalo.

Koristite SPF faktor tokom cele godine - UV oštećenja i slobodni radikali dovode do pojave tamnih mrlja na koži, usled prekomerne proizvodnje melanina izazivaju prevremeno starenje. Zbog toga su serumi na bazi vitamina C i E poželjni u dnevnoj rutini. I ne zaboravite da koristite SPF faktor tokom cele godine.

