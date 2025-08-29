Slušaj vest

Gojaznost često ima dublje uzroke od samog načina ishrane ili fizičke neaktivnosti. Psihološki faktori, poput trauma, osećaja nesigurnosti, porodičnih obrazaca i emocionalnih mehanizama zaštite, igraju ključnu ulogu, navodi na svom Instagram nalogu prim. dr Marija Đurović, psihijatar, subspecijalista psihoterapije.

- Gojaznost može da ima različite svoje razloge i jako je važno da osoba koja je gojazna to razume. Mogu da navedem neke od najčešćih. Na primer, može da predstavlja zaštitu od povređivanja, bilo fizičkog ili emotivnog. Često srećemo osobe koje su preživele neku traumu i kod njih se gojaznost javlja kao posledica tog iskustva. Takođe, može da bude i svojevrsno opravdanje za neuspeh u životu, bilo u emotivnom ili profesionalnom smislu. Nekada se javlja i kao "kazna roditelja" ili kao opravdanje za određene porodične odnose - navodi dr Đurović.

Obrazac hrane kao utehe može da se razvije još u ranom detinjstvu Foto: Shutterstock

Veoma često mala deca, kada se osećaju nesigurno ili inferiorno, počinju da se prejedaju. Oni misle da će, ako postanu krupniji, biti i zaštićeniji (tako se i osećaju), a onda se ta gojaznost neretko produži i kasnije tokom života, dodaje.

- Sećam se reči jedne pacijentkinje: "Kada sam gojazna, ja sam neprimetna". Naravno, ona nije bila neprimetna, naprotiv, ali je to bio njen doživljaj. U njenom slučaju gojaznost je predstavljala štit, način da je ne primeti suprotni pol, da ne bude privlačna. To je oblik zaštite - sugeriše doktorka.

Fantazije i otpor

Ponekad postoje i fantazije povezane sa gojaznošću, takozvani mit transformacije, uverenje da će gubitkom kilograma život biti potpuno drugačiji.

- Na primer, osoba može da misli da će ako smrša nešto drastično promeniti, možda ostaviti muža ili dečka. U takvim slučajevima dešava se da osoba deklarativno kaže da želi da se leči, ali kada pogledate njene postupke, vidite da u stvari odbija da napravi taj korak - naglašava dr Đurović.

Faktor ispod površine

Gojaznost nije samo stvar hrane i volje, uvek ima i svoju pozadinu.

Mnogi razlozi za prejedanje se nalaze u nesvesnim obrascima Foto: Shutterstock