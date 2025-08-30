Vene mogu da pate, iako vas ništa ne boli

Navikli smo da mislimo kako je bol prvi signal da nešto nije u redu. Ali u svetu venskih bolesti to često nije slučaj. Naprotiv, vene mogu tiho da trpe i slabe, a da mi uopšte nemamo bolove. Upravo zato mnogi ljudi potraže pomoć tek kad problem postane ozbiljan. Vaskularni hirurg dr Dario Jocić za naš portal upozorava da postoje suptilni znaci koje ne smemo ignorisati.

Teške i otečene noge na kraju dana

Ako vam noge svakodnevno oteknu do večeri, a ujutru sve izgleda „kao novo“, to nije samo posledica umora.

Otok može da bude znak da vene ne uspevaju da „vrate“ krv nazad ka srcu Foto: Shutterstock

- Otok može da bude znak da krv ne cirkuliše kako treba i da vene ne uspevaju da „vrate“ krv nazad ka srcu. Taj osećaj težine u listovima, iako nije bolan, često je prvi alarm - opominje doktor.

Vidljive mreže kapilara i proširenih vena

Kapilari, one tanke, ljubičaste ili crvene linije po koži, možda izgledaju bezazleno i više kao estetski problem. Međutim, oni su često prvi znak da su vene pod pritiskom i da venski zalisci ne rade kako bi trebalo.

- Ako primetite da ih je sve više, to je signal da bi trebalo proveriti stanje vena, a ne samo da birate duže pantalone ili suknju. Problem neće nestati, ako ga samo dovoljno uporno ignorišete - sugeriše naš sagovornik.

Noćni grčevi i nemir u nogama

Možda nemate bol tokom dana, ali ako vas u snu bude grčevi ili osećaj „mravinjanja“ u nogama, moguće je da se radi o ranom znaku venske insuficijencije. Taj nemir mnogi zanemaruju, pripisuju ga stresu ili manjku magnezijuma, ali ponekad vene zapravo šalju signal, navodi dr Jocić.

Grčevi nisu uvek posledica nedostaka magnezijuma Foto: Shutterstock

Zašto je važno reagovati na vreme?

Venske bolesti ne nastaju preko noći, već se razvijaju godinama. Ako ih tretiramo na početku bolesti, lečenje je jednostavnije, a komplikacije, poput većih otoka, upala ili rana na nogama, mogu se potpuno izbeći.

- Čak iako vas ništa ne boli, obratite pažnju na to šta vam noge poručuju. A ako prepoznajete bar jedan od ovih simptoma, trebalo bi zakazati pregled kako bi lekar utvrdio da li postoji venska bolest i u kojoj je fazi - zaključuje dr Jocić.