Pored redovnih hranljivih obroka, neizmerno je značajan dobar doručak, kao i davanje primera deci i u ishrani i u ponašanju za stolom, kaže nutricionista Dijana Radetić i otkriva šta bi trebalo da sadrži školska užina.

Sve počinje s doručkom

Uravnotežena ishrana dece zahteva pravilan raspored obroka i raznovrsnost, a količina fizičke aktivnosti u toku dana će uticati na količinu hrane koju će deca pojesti, napominje naša sagovornica.

- Deca koja redovno doručkuju imaju bolju memoriju, stabilno raspoloženje i potreban nivo energije. Stoga je izuzetno važno podsticati decu na doručak. Dobar noćni san praćen dobrim izborom namirnica za doručak, pomaže detetu da bude budno i skoncentrisano, što vodi i boljim rezultatima u školi – objašanjava nutricionista.

Doručak je obavezan, bez obzira na smenu Foto: Shutterstock

Primer sedam doručaka:

pahuljice od celog zrna sa mlečnim napicima i voćem su brz obrok koji nudi raznovrsnost hranljivih materija kao što su ugljeni hidrati, biljna vlakna, kalcijum, gvožđe, folna kiselina i cink

kaša od ovsenih pahuljica sa šoljom mleka. Ovsene pahuljice se mogu skuvati u šolji vode pa preliti mlekom uz dodatak oraha i suvog voća ili potopiti u šolju jogurta ili mleka veče pre korišćenja, pa dodati po želji suvo ili orašasto voće

kačamak sa sirom

kuvane žitarice (heljda, proso ili ovas) sa kefirom i dodatim suvim i orašastim voćem

sendvič uz šolju jogurta - integralno parče hleba premazano puterom sa kriškom sira, parčetom ćurećih prsa ili praške šunke i dodatkom paradajza, paprike, krastavca ili zelene salate

pita ili projica uz šolju mleka ili jogurta

kuvano ili pečeno jaje uz integralni hleb, paradajz i šolju jogurta Školska užina

Kada je reč o užini, gladno dete će uvek jesti sve što mu je pod rukom. Zato je najbolje da kuhinju snabdete zdravim “grickalama” koje će dete samo zgrabiti i staviti u školsku torbu, recimo jabuku koja bi trebalo da bude neizostavna, dodaje naša sagovornica.

Neka užina bude raznovrsna Foto: Shutterstock

- Važno je naglasati da će količina i vrsta užine zavisiti od vremena provedenog u školi. Ako je dete u školi čak sedam ili osam sati, potrebno mu je ubaciti i obrok koji će u neku ruku po veličini zamenjivati ručak. Umesto davanja džeparca za užinu ili ručak u školi, zajedno sa svojim detetom napravite školski obrok koji će rado poneti od kuće. Tako će umesto nekvalitetnog peciva, preslanih grickalica, masnih mesnih prerađevina i zašećerenih gaziranih sokova, uneti kvalitetne proteine, vitamine, minerale i vlakna – savetuje Dijana Radetić.

Primer sedam školskih užina:

sendvičnapravljen od integralnog hleba, parčeta pilećeg mesa i dva lista zelene salate

integralni krekeri sa sirnim namazom ili mešavina suvog i orašastog voća

hladna salata sa testeninom, tunjevinom i barenim povrćem

činija pahuljica sa mlekom - u plastičnu kutiju sa poklopcem staviti musli, odvojeno poneti tetrapak mleka i pomešati sa pahuljicama kada je vreme za užinu

štapići povrća sa sirom ili voće sa jogurtom

kiflice, pogačice, štapići ili pita uz jogurt

kuvani kukuruz sa parčetom mladog sira ili kuvanim jajetom

Obroci i poslepodnevna smena Mnoga deca menjaju smene u školi, od čega zavisi i raspored obroka. Zajedničko obema smenama je obavezan doručak kod kuće. Ukoliko poslepodnevna smena počinje ranije, dete kod kuće može imati laku užinu, a u školu poneti ručak i drugu užinu, te kod kuće večerati. Ako poslepodnevna smena počinje kasnije, onda je verovatnije da dete kod kuće ruča, a u školi ima dve manje užine i kod kuće večeru, savetuje nutricionista.

- Trebalo bi voditi računa i o napicima koji se nose u školu. Najbolji i najzdraviji napitak je flaša vode. Umesto gaziranih sokova punih šećera, najbolje je poneti prirodnu limunadu, čaj ili neki mlečni napitak – predlaže nutricionista.

Spremite deci zdrav napitak za poneti Foto: Shutterstock

Obrok posle škole

Ovaj obrok će najviše zavisiti od toga kada dete završava školske obaveze. Ako je u školi imalo ručak, dovoljno će biti da kasno popodne dobije hranljivu užinu poput sendviča sa šoljom mleka ili jogurta, žitarica (kaša ili kuvano zrno žita ili pahuljice) sa voćem i mlečnim napitkom ili tanjir čorbe sa parčetom hleba.

Zajednički porodični ručak/večera

Veoma je važno da barem jedan obrok dnevno bude kuvan, a zbog brojnijih obaveza roditelja i dece to može da bude i večera. Ono što kod večere važi za odrasle, važi i za decu, a to je da ovaj obrok treba da bude nešto lakši i manje obilan.

- To može da bude čorbasto jelo sa povrćem i mesom, u rerni pečeno meso sa povrćem, pilav ili testenina sa povrćem i mesom, sve uvek uz dodatak salate – poručuje Dijana Radetić.