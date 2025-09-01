Slušaj vest

Dr Alok Čopra, kardiolog, dešifrovao je vezu između creva i rizika od srčanih oboljenja. Ova veza ističe važnost održavanja zdravlja creva kako bi se podržalo celokupno kardiovaskularno zdravlje.

Disfunkcionalno crevo može negativno uticati na metabolizam

Značaj zdravog creva ne može se oceniti, jer igra ključnu ulogu u opštem zdravlju i blagostanju. Zdravo crevo podržava varenje, poboljšava apsorpciju hranljivih materijala, reguliše šećer u krvi, utiče na raspoloženje i jak imunitet. Međutim, kada postoji neravnoteža u crevnom mikrobiomu, to može dovesti do različitih zdravstvenih problema, uključujući i jedno povezano sa srcem. Kako je loše zdravlje stvoreno obično povezano sa problemima sa varenjem, malo ko zna da ono takođe može izazvati rizik od srčanih oboljenja.

Nekoliko studija je nedavno istaklo neočekivanu vezu između zdravlja creva i zdravlja srca.

- Naša creva su dom triliona bakterija, virusa i glivica. Kada su u ravnoteži, pomažu u varenju hrane, apsorbuju prehrambene materije, regulišu sistem metabolizam, jačaju novi imunitet i smanjuju vašu nauku za vašu nauku da vam se upali. veze sa vašim srcem nego što smo ikada zamišljali - rekao je dr Čopra.

Zdravlje creva i rizik od srčanih oboljenja: Evo veze

- Pored tradicionalnih faktora rizika poput porodične istorije, holesterola i visokog krvnog pritiska, sam mikrobiom igra glavnu ulogu. Dakle, ako je crevna sluzokoža ili crevna barijera oštećena, štetne bakterije i toksini mogu da prodru u krvotok, izazivajući hroničnu upalu. Ova upala ubrzava nakupljanje plaka u arterijama, što dovodi do ateroskleroze sužavanjem arterija i izazivanjem blokade. Ograničen protok krvi na kraju dovodi do srčanog udara - objašnjava doktor.

Visoki nivoi trimetilamin N-oksida (TMAO) povezani su sa povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara.

- Istraživanja takođe ukazuju na jedinjenje zvano TMAO, koje proizvode određene crevne bakterije, ali koje je takođe povezano sa većim rizikom od srčanog i moždanog udara. Čak i kod ljudi bez visokog holesterola ili krvnog pritiska - dodao je kardiolog.

Pored toga, disfunkcionalno crevo može negativno uticati na metabolizam, što dovodi do stanja kao što su gojaznost i dijabetes. Oba ova stanja su utvrđeni faktori rizika za srčana oboljenja.

Kako osigurati zdravlje creva?

Ključno, održavanje zdravih creva je neophodno ne samo za efikasno varenje već i za zaštitu zdravlja srca.