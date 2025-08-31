Slušaj vest

Gonartroza, ili artroza kolena, jedno je od najčešćih degenerativnih oboljenja zglobova koje značajno utiče na kvalitet života. Iako se vezuje za starenje, na njen nastanak utiču i mnogi drugi faktori. O ovim faktorima, o tome kako je prepoznati i kako se leči na svom blogu govori reumatolog dr Ivica Jeremić.

 - Gonartroza je degenerativna bolest kolena koja je praćena propadanjem hrskavice, ali i oštećenjem drugih struktura kolena. Nastanak je nesumnjivo vezan za proces starenja, međutim važnu ulogu imaju genetski faktor i telesna težina, prethodne povrede kolena, kao i prisustvo drugih bolesti - navodi doktor. 

Prekomerna telesna težina je jedan od najvažnijih faktora koji dovodi do preranog razvoja artroze kolena. Povrede meniskusa, uklještenih veza, operacije kolena u mladosti su sve faktori rizika koji dovode do ranijeg nastanka gonartroze.

artritis-pregled-kod-lekara-shutterstock-2186268239.jpg
Prekomerna težina je jedan od najvažnijih faktora rizika Foto: Shutterstock

- Pacijenti koji imaju reumatoidni artritis ili druge zapaljanske bolesti zglobova takođe su u većem riziku za rani nastanak artroze - dodaje dr Jeremić

Koji su simptomi gonartroze?

Glavni simptom gonartroze je bol u kolenu koji se javlja prilikom kretanja.

- Rani znak je bol koji se javlja prilikom silaska niz stepenice. Pacijenti često imaju osećaj pucketanja u kolenima, a kada bolest uznapreduje može se javiti otok kolena - navodi reumatolog.

Koje su opcije lečenja?

U početnim fazama gonartroze mogu se primenjivati preparati glukozamina koji se piju, zatim se mogu koristiti lokalne antireumatske masti i oralno se primenjuju nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Vrlo je važno jačati mišiće koji stabilizuju koleno i redukovati telesnu težinu.

vezbanje shutterstock_1840551967.jpg
Vežbanje je sasatvni deo terapije Foto: Shutterstock

- Kada bol ne prolazi na primenu ovih mera, u koleno se primenjuju preparati hijaluronske kiseline, plazma bogata trombocitima i njihova kombinacija. Primena ovih lekova oslobađa pacijente bola tokom više meseci. Za vrlo teške gonartroze koje ne reaguju na drugu terapiju lečenje se sprovodi hirurškim putem - poručuje dr Ivica Jeremić.

