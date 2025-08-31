Najčešća bolest kolena: Reumatolog otkriva kada bol nije običan znak starenja, već gonartroze
Gonartroza, ili artroza kolena, jedno je od najčešćih degenerativnih oboljenja zglobova koje značajno utiče na kvalitet života. Iako se vezuje za starenje, na njen nastanak utiču i mnogi drugi faktori. O ovim faktorima, o tome kako je prepoznati i kako se leči na svom blogu govori reumatolog dr Ivica Jeremić.
- Gonartroza je degenerativna bolest kolena koja je praćena propadanjem hrskavice, ali i oštećenjem drugih struktura kolena. Nastanak je nesumnjivo vezan za proces starenja, međutim važnu ulogu imaju genetski faktor i telesna težina, prethodne povrede kolena, kao i prisustvo drugih bolesti - navodi doktor.
Prekomerna telesna težina je jedan od najvažnijih faktora koji dovodi do preranog razvoja artroze kolena. Povrede meniskusa, uklještenih veza, operacije kolena u mladosti su sve faktori rizika koji dovode do ranijeg nastanka gonartroze.
- Pacijenti koji imaju reumatoidni artritis ili druge zapaljanske bolesti zglobova takođe su u većem riziku za rani nastanak artroze - dodaje dr Jeremić
Koji su simptomi gonartroze?
Glavni simptom gonartroze je bol u kolenu koji se javlja prilikom kretanja.
- Rani znak je bol koji se javlja prilikom silaska niz stepenice. Pacijenti često imaju osećaj pucketanja u kolenima, a kada bolest uznapreduje može se javiti otok kolena - navodi reumatolog.
Koje su opcije lečenja?
U početnim fazama gonartroze mogu se primenjivati preparati glukozamina koji se piju, zatim se mogu koristiti lokalne antireumatske masti i oralno se primenjuju nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Vrlo je važno jačati mišiće koji stabilizuju koleno i redukovati telesnu težinu.
- Kada bol ne prolazi na primenu ovih mera, u koleno se primenjuju preparati hijaluronske kiseline, plazma bogata trombocitima i njihova kombinacija. Primena ovih lekova oslobađa pacijente bola tokom više meseci. Za vrlo teške gonartroze koje ne reaguju na drugu terapiju lečenje se sprovodi hirurškim putem - poručuje dr Ivica Jeremić.
Izvor: Reumatologija.rs/Zdravlje.kurir.rs
