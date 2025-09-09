Hiperpigmentacija označava svaku oblast kože koja je tamnija od vaše prirodne boje tena zbog pojačane proizvodnje smeđeg pigmenta melanina

Tokom najtoplijeg godišnjeg doba, često ne marimo za sitne nesavršenosti kože, koje se javljaju usled dugotrajnog izlaganja suncu. No, povratak u životnu svakodnevicu, nužno skreće pažnju i na te neželjene promene na koži.

Svaka žena koja se susrela sa hiperpigmentacijom zna da lako nastaje, a poprilično se teško uklanjaja. Naravno, najbolje ih je prevenirati, ali šta kada već postoje? O tome smo razgovarali sa dr Tanjom Radenkov-Medenicom, specijalizantom plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije.

- Srećom, moderna medicina nudi rešenja. Korišćenjem laserskih tretmana, hemijskih pilinga i pažljivo odabrane dermokozmetike, moguće je efikasno ukloniti fleke i ujednačiti ten. Ključ uspeha je u preciznom planiranju i postepenoj primeni.

Šta su tačno hiperpigmentacije i zbog čega su tokom leta učestalije?

Hiperpigmentacije su tamne fleke na koži koje se javljaju kada koža proizvodi višak melanina, pigmenta koji daje boju našoj koži, kosi i očima.

- One su učestalije leti, jer UV zraci stimulišu proizvodnju melanina, a toplota i znojenje mogu dodatno pojačati pigmentaciju. Čest razlog je i izlaganje suncu bez adekvatne zaštite, posebno nakon kozmetičkih tretmana. Reč je o promenama koje se najčešće javljaju na licu, rukama, ramenima i drugim delovima tela koji su često izloženi suncu. Ove pigmentacijske promene mogu varirati od svetlosmeđih do tamnosmeđih fleka, a ponekad mogu biti i blago zadebljane - objašnjava dr Radenkov-Medenica.

Koji su najčešći uzroci pojave hiperpigmentacija?

Doktorka istiće da osim sunčanja, hiperpigmentacije mogu izazvati:

toplota i znojenje

hormonski disbalans (npr. melazma)

upalne reakcije na koži - bubuljice, iritacije (postinflamatorna hiperpigmentacija)

tretmani kože bez adekvatne zaštite

nepravilno korišćenje SPF-a

fotosenzitivni lekovi, parfemi i biljke (fitofotodermatitis)

feodgovarajuća kozmetika

Postoji li određeni tip kože koji je skloniji hiperpigmentacijama? - Da, određeni tipovi kože jesu skloniji hiperpigmentacijama i to zbog više faktora: količine melanina u koži, genetskih predispozicija i načina na koji koža reaguje na upalu ili UV zračenje - kaže dr Radenkov-Medenica.

Kako pravilno negovati kožu tokom leta kako bismo smanjili rizik od pojave fleka?

Leto je kritičan period. Zato je prevencija ključna, ističe naša sagovonica, a najbolji saveti su:

Redovna i adekvatna SPF zaštita je apsolutni prioritet.

Mehanička zaštita: Nosite šešir sa širokim obodom, naočare za sunce i laganu odeću dugih rukava.

Izbegavajte direktno sunce, posebno u periodu od 10 do 17h.

Koristite laganu i neiritirajuću negu za kožu.

Jedite namirnice bogate antioksidansima.

Adekvatna suplementacija takođe pomaže. Koji su najefikasniji, ali bezbedni tretmani za uklanjanje letnjih hiperpigmentacija?

- Tokom leta se preporučuju bezbedni tretmani koji ne iritiraju kožu. Kućna nega sa aktivnim sastojcima poput niacinamida, vitamina C, arbutina, azelaične i traneksamične kiseline, uz obaveznu SPF zaštitu. Tu su i profesionalni tretmani poput mezoterapije, enzimskih pilinga, oksigenoterapije i LED terapije, kao i microneedling sa specijalnim koktelima za pigmentaciju.

Ovo je minimalno invazivan medicinsko-estetski tretman koji koristi tanke iglice za stvaranje kontrolisanih mikrooštećenja na koži, čime se podstiče prirodna proizvodnja kolagena i elastina.

- Tretman podmlađuje kožu, smanjuje bore, ožiljke i hiperpigmentacije, te poboljšava teksturu i sveukupni kvalitet kože. Proces takođe omogućava dublje prodiranje aktivnih sastojaka iz mezokoktela koji se primenjuju tokom tretmana. Mikroiglice stvaraju mikropovrede u koži, što pokreće prirodni proces zarastanja i regeneracije. Kao rezultat, koža proizvodi više kolagena i elastina, proteina ključnih za čvrstinu i elastičnost.

Da li se hemijski pi linzi ili laserski tretmani preporučuju odmah nakon leta?

Agresivniji tretmani se odlažu za jesen, kada UV indeks opada, pa koža ima vremena da se oporavi. Osim toga, smanjuje se rizik od fleka i komplikacija.

- Hemijski pilinzi i laserski tretmani se uglavnom savetuju nakon leta, kada je UV indeks niži, što smanjuje rizik od komplikacija i omogućava koži da se oporavi. Hemijski pilinzi predstavljaju jedan od najefikasnijih načina za uklanjanje hiperpigmentacija. Korišćenjem kontrolisanih kiselina, ovi tretmani nežno uklanjaju površinske slojeve kože i stimulišu obnavljanje ćelija. Na taj način, tamne fleke se postepeno smanjuju, a koža postaje ujednačenija, glatka i blistavija - objašnjava doktorka.

Vrsta i jačina pilinga prilagođavaju se individualnim potrebama svake osobe, dubini pigmentacije i tipu kože. Zato je izuzetno važno da tretman izvodi isključivo stručno lice.

- Iako su rezultati vidljivi već posle prvog tretmana, za najbolje i dugotrajne efekte najčešće je potrebna serija tretmana. Period nakon leta, od kraja septembra do marta, idealan je za sprovođenje ovih tretmana, jer je izlaganje suncu minimalno, što smanjuje rizik od komplikacija. Nakon tretmana, neophodno je pridržavati se saveta stručnjaka, što uključuje obavezno korišćenje visoke SPF zaštite. Pravilna nega kod kuće ključna je za održavanje postignutih rezultata.

Lasersko uklanjanje hiperpigmentacija je moderan i efikasan metod za rešavanje fleka na koži. Laserski zrak deluje tako što ciljano razbija melanin (pigment koji stvara tamne fleke) u sitne čestice, koje potom telo prirodno eliminiše. Na ovaj način, okolno tkivo ostaje neoštećeno, a koža postaje ujednačenija i blistavija.

- Tretman je brz i minimalno invazivan. Iako se laserski tretmani najčešće rade tokom jeseni i zime, kada je izlaganje suncu manje, neki tipovi lasera omogućavaju bezbedno uklanjanje fleka i u drugim periodima godine, uz obavezno korišćenje SPF zaštite i post-tretmansku negu. Broj tretmana zavisi od dubine i vrste pigmentacije, kao i od tipa kože. Za najbolje rezultate, često je potrebna serija od nekoliko tretmana.

Ako razmišljate o ovom rešenju, važno je konsultovati se sa stručnjakom kako biste dobili pravi savet i plan tretmana prilagođen vašim potrebama, savetuje doktorka.

Koliko traje proces uklanjanja fleka?

Strpljenje je ključno. Hiperpigmentacije, posebno melazma i postinflamatorne fleke se ne uklanjaju brzo, a brza rešenja često dovode do iritacija i pogoršanja problema.

- Najbolji rezultati se dobijaju kontinuiranim, stabilnim režimom, uz kombinaciju profesionalnih i kućnih tretmana. Prvi rezultati su vidljivi nakon četiri do osam nedelja, dok je za potpune rezultate potrebno dva do šest meseci kontinuirane nege i zaštite. Brzina oporavka zavisi od dubine pigmenta, tipa kože i vaše doslednosti u primeni tretmana i SPF-a.

