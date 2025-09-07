Slušaj vest

Svaka treća osoba starija od 65 godina doživi pad u toku jedne godine, a posle 80. rizik je još veći. Posledice nisu samo prelomi i povrede, već i gubitak samopouzdanja i strah od kretanja. Upravo tu fizioterapeut ima ključnu ulogu, ne samo u rehabilitaciji nakon povrede, već pre svega u prevenciji kroz ciljane vežbe snage i ravnoteže, kaže za naš portal Srđan Anđelkov, fizioterapeut specijalista i diplomirani osteopata povodom Svetskog dana fizioterapeuta koji se obeležava 8. septemba. Ove godine posvećen je upravo zdravom starenju, sa fokusom na sprečavanje krhkosti kostiju i padova.

- Fizioterapeut se ne uključuje samo nakon povrede, njegov posao počinje mnogo ranije, kroz procenu rizika i ciljane programe vežbi koji jačaju noge i trup, popravljaju ravnotežu i koordinaciju. To nisu komplikovane sprave i "specijalne" tehnike dostupne samo u teretani. Dovoljno je par metara hodanja po zamišljenoj liniji, podizanje na prste, sedenje-ustajanje sa stolice u serijama i rad sa elastičnim trakama. Kad se povreda ipak desi ili sledi operacija, fizioterapeut vodi rehabilitaciju od prvih koraka uz krevet do povratka kućnim obavezama i uči kako bezbedno koristiti štap, hodalicu ili rukohvate - objašnjava naš sagovornik.

Snaga opada sa godinama, dodaje Anđelkov. Prirodno gubimo mišićnu masu (sarkopenija) i brzinu reakcije, a "senzori" u zglobovima (propriocepcija) šalju slabije signale.

S godinama prirodno gubimo mišićnu masu, dok senzori u zglobovima šalju slabije signale Foto: Shutterstock

- Dobra vest je da se sve tri stvari treniraju. Mišići jačaju već posle 2-3 nedelje redovnog rada, ravnoteža se popravlja vežbama stajanja i hodanja po liniji, a sigurnost pri kretanju raste čim ojačaju kukovi i kolena - sugeriše fizioterapeut i predlaže nekoliko načina da brzo unapradite svoje zdravlje.

Šta svako od nas može da uradi već danas? Krećite se svakodnevno. Brže šetnje, lagano trčkaranje, tai či ili ples 20-30 minuta dnevno pravi razliku.

Uvedite opterećenje. Elastične trake, mali tegovi ili vežbe sa sopstvenom težinom podstiču čvrstinu kostiju i snagu mišića.

Uvedite jeovnik za zdravije kosti. Kalcijum i vitamin D (mlečni proizvodi, zeleno lisnato, riba) pus kratko izlaganje suncu.

Čuvajte zglobove i kosti. Zdrava telesna težina smanjuje opterećenje, dok pušenje i previše alkohola rade protiv vas.

Sredite kuću za sigurniji hod. Uklonite klizave tepihe, pojačajte rasvetu, postavite rukohvate u kupatilu.

Proverite vid i sluh.Mala korekcija često znači veliki dobitak u stabilnosti. Mini kućni testovi - da li su vam potrebne vežbe?

Da biste proverili sopstvenu kondiciju, postoje jednostavni testovi koje možete uraditi i kod kuće.

Sedenje-ustajanje za 30 sekundi: Sedite na stabilnu stolicu bez naslona za ruke, sa stopalima na podlozi. Izbrojite koliko puta možete da ustanete i sednete za 30 sekundi. Ako je malo ponavljanja ili morate da se odgurujete rukama, potrebno vam je jačanje nogu.

Ustani i kreni (jednostavna verzija Timed Up and Go testa): Ustanite, prođite tri metra, okrenite se i vratite da sednete. Ako vam treba puno više vremena nego ranije ili ste nesigurni pri okretu obavezan je program ravnoteže.

Stoj na jednoj nozi (uz oslonac u blizini): Ako ne možete da zadržite 10-15 sekundi, uključite vežbe ravnoteže svakog dana.

Ako ne možete da zadržite 10-15 sekundi, uključite vežbe ravnoteže Foto: Shutterstock

Česte zablude "Kasno je za vežbanje". Nije. Napredak vidimo u prvim nedeljama.

"Ako padnem, bolje da mirujem". Ne. Kontrolisano, vođeno kretanje je lek. "Pomagala me čine slabijim". Ne. Ona smanjuju rizik i omogućavaju da vežbate bez straha.

Top šest vežbi za snagu i ravnotežu

Top šest jednostavnih vežbi za snagu i ravnotežu, prema preporuci našag sagovornika, su sedenje-ustajanje, podizanje na prste, stoj na jednoj nozi uz oslonac, iskorak unazad uz stolicu, hod po liniji (peta do prstiju) i veslanje elastičnom trakom u sedećem položaju.

- Počnite sa 1-2 serije po 8-10 ponavljanja, tri dana nedeljno. Disanje bi trebalo da bude mirno, bez zadržavanja - savetuje Anđelkov.

Orijentacioni plan za prve četiri nedelje

Fizioterapeut predlaže postepeno uvođenje programa vežbanja. Prve nedelje dovoljno je da izdvojite desetak minuta dnevno.

Nedelja 1: Svakog dana 10-15 minuta: sedenje-ustajanje (2×8), podizanje na prste (2×10), hod po liniji uz zid (2 minuta).

Nedelja 2: Dodajte elastične trake: povlačenje trake ka grudima (2×10), opružanje kolena u sedećem položaju (2×10).

Nedelja 3: Ubacite blage iskorake uz naslon stolice (2×8 po nozi), hod u stranu malim koracima (2×1 minut).

Nedelja 4: Uvedite šetnju od 25-30 minuta, ubacite i kratke "brže deonice" od 30-60 sekundi, po potrebi pravite pauze.

Redovno šetajte 25-30 minuta, sa brzim deonicama od 30-60 sekundi Foto: Shutterstock

Bezbednost pre svega

Vežbajte u obući sa stabilnim đonom i zatvorenom petom, savetuje Srđan Anđelkov. Takođe izbegavajte nagle promene pravca i "brze okrete" ako vam se vrtiu glavi. Ako koristite pomagala (štap, hodalicu) to je znak mudrosti, ne slabosti, dodaje.

- O lekovima koji mogu da uspavaju reakcije (npr. sedativi) razgovarajte sa lekarom. Nekad je dovoljna mala korekcija doze ili vremena uzimanja - savetuje fizioterapeut i poručuje:

- Ljudi često misle da je kasno za vežbanje ili da pomagala znače slabost, ali nije tako. Dobro osmišljen program može da smanji rizik od pada i do 40 odsto. Još važnije, vraća samopouzdanje, ljudi se manje plaše, više se druže i bolje spavaju. To je suština zdravog starenja.