Mnogi pacijenti koji leče hipertenziju zbunjeni su kada primete da im lekari daju različita uputstva, jer neko pije terapiju ujutru, neko uveče, a nekome je dovoljno samo jedno doziranje tokom dana. Upravo ova nedoumica česta je tema razgovora među pacijentima, ali i pitanje koje kardiolozi svakodnevno čuju u ordinacijama. O tome na Instagramu govori dr Goran Popović, kardiolog, naglašavajući da univerzalnog pravila nema i da je terapija uvek strogo individualna.

- Samo uzimanje lekova, ne samo za pritisak nego i kompletne terapije, uvek je individualno i zavisi od slučaja do slučaja. Današnji trend je da se terapija uzima što manje puta u toku dana, jer je to konformnije pacijentu i smanjuje mogućnost da zaboravi da popije lek - objašnjava dr Popović.

Kako kaže, većina lekova se zaista pije ujutru, ali postoje i oni koji se uzimaju isključivo uveče.

- Zato je jedini ispravan savet da se terapija uzima tačno onako kako je kardiolog propisao. On zna kada i u koje doba dana određeni lek ima najbolji efekat kod svakog pojedinačnog pacijenta - naglašava kardiolog.

lekovi-shutterstock-2369165017.jpg
Većina lekova se pije ujutru, ali ne svi Foto: Shutterstock

Najčešće greške u lečenju hipertenzije

Stručnjaci podsećaju da greške u terapiji mogu da anuliraju sve koristi lekova. Prave ih i pacijenti i lekari, a najčešće su:

  • neredovno uzimanje terapije ("osećam se dobro, neću danas popiti lek"),
    nekvalitetno određena terapija,
    nedovoljno iskorišćen dijapazon lekova (otpor prema uzimanju većeg broja lekova, a samim tim i njihovom prepisivanju).

Kako je prim. dr Živan Dimitrijević pre par meseci objasnio za Kurir Zdravlje, upravo ove greške najčešće dovode do komplikacija, pa čak i do moždanog i srčanog udara.

