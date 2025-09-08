Loš holesterol je poznat rizik za infarkt, ali postoje i drugi laboratorijski nalazi koji mogu ukazivati na ozbiljne probleme sa srcem

Kardiovaskularne bolestisu jedan od vodećih uzroka smrtnosti u savremenom svetu, a veliki broj faktora rizika može se otkriti i kontrolisati putem jednostavnih laboratorijskih analiza.

Dr Tijana Dangubić, internista-endokrinolog i magistar ishrane, na svom Instagram nalogu navodi ključne biohemijske pokazatelje koji mogu ukazivati na povećan rizik od razvoja srčanih i vaskularnih oboljenja:

Povišen nivo holesterola

Posebno je značajan porast LDL holesterola (tzv. „loš“ holesterol) i non-HDL frakcije, dok je istovremeno snižen HDL holesterol („dobar“ holesterol) faktor rizika za aterosklerozu i koronarnu bolest srca.

Povećane vrednosti mokraćne kiseline

Visok nivo mokraćne kiseline ne ukazuje samo na giht, već i predstavlja značajan rizik za razvoj aterosklerotskih promena na krvnim sudovima.

Povišen C-reaktivni protein (CRP)

CRPje marker upale u organizmu. Vrednosti iznad 1 mg/L povezane su sa povećanim rizikom od nastanka oštećenja krvnih sudova i razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Foto: Profimedia

Povećan nivo triglicerida

Visoke vrednosti triglicerida često prate insulin­sku rezistenciju, gojaznost i metabolički sindrom, a sve to povećava rizik od srčanih oboljenja.

Povišena glikemija i insulinska rezistencija

Čak i kada su vrednosti šećera u krvi u granicama normale, prisustvo insulinske rezistencije (smanjene osetljivosti ćelija na insulin) predstavlja značajan faktor rizika za budući razvoj dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti.

Povišen homocistein

Homocistein je aminokiselina čiji porast može ukazivati na deficit vitamina B6, B12 i folne kiseline, a povećane vrednosti su često prisutne i kod osoba sa hroničnom bubrežnom bolešću. Visok nivo homocisteina može doprineti oštećenju unutrašnjeg zida krvnih sudova.

Snižen nivo vitamina D

Nizak nivo vitamina D povezuje se sa povećanim rizikom od hipertenzije, srčanih bolesti i slabijeg imunološkog odgovora.

Vitamin D je test koji se radi iz venske krvi Foto: Shutterstock

Zaključak