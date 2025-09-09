Slušaj vest

Reumatoidni artrtitisnajčešće zahvata male zglobove šaka stopala, ali se može javiti na bilo kom zglobu. Najjači bol pacijenti osećaju ujutru nakon buđenja. Bol je praćen osećajem dugotrajne ukočenosti šaka koja traje duže od pola sata.

Najčešći simptomi

Ukoliko imate artritis, svaki početak dana postaje izazovan. Budite se bolom u zglobovima, sa ukočenošću i neprijatnim simptomima koji nagoveštavaju da će dan biti teži nego što ste mislili. U odnosu na poletno jutro, pacijenti sa artritisom imaju prepreke sa kojima se neprestano bore. Međutim, postoje određeni saveti, planovi lečenja i strategije koje mogu da učine da jutro započnete sa osmehom.

Na svom blogu dr Ivica Jeremić objašnjava načine kako da ublažite jutarnje simptome kod stanja artritisa.

Započnite jutro sa blagim istezanjem

Pre nego što ustanete iz kreveta, istegnite se lagano i promrdajte telo. Polako pomerajte zglobove u krug, kako biste ih razmrdali. Istezanje vam može pomoći da povećate fleksibilnost i da ublažite ukočenost.

Jutarnje razgibavanje služi za zagrevanje tela, a tako šaljete signal zglobovima da je vreme za početak dana. Rutina istezanja treba da bude prilagođena vašem stanju i da vam ne predstavlja stres i pritisak.

Pre nego što ustanete iz kreveta, istegnite se lagano i promrdajte telo Foto: Shutterstock

Uzmite svoju terapiju u pravo vreme

Svakodnevna medicinska terapija prepisana od strane vašeg lekara je neophodna, a ona će vam pomoći da funkcionišete najbolje tokom dana. To su uglavnom lekovi protiv upale ili protiv bolova. Ukoliko ih pijete ujutru, neka vam budu pri ruci. Organizovana rutina će pomoći da svoj lek uzimate uvek u isto vreme, bez bojazni da ste zaboravili dnevnu dozu leka.

Žene oboljevaju tri puta češće od muškaraca Reumatoidni artritis je najčešća zapaljenska bolest zglobova. Obično se javlja između 45 i 65 godine starosti, ali može da se javi u bilo kom životnom dobu. Žene oboljevaju tri puta češće od muškaraca.

Jutarnje tuširanje će vam prijati

Topla kupka za početak dana će prijati vašim zglobovima. Ukoliko nemate dovoljno vremena ujutru, brzinsko tuširanje će uticati na bolne zglobove. Tokom kupanja, možete da koristite i eterična ulja poput lavande ili eukaliptusa, za umirujuć efekat i energičan početak dana. Istezanje u toploj vodi će biti blagotvorno za vaše zglobove.

Jutro bez stresa

Lako je upasti u stanje užurbanosti čim se probudite. Neki dani su toliko teški da samo želite da se vratite u krevet. U tim trenucima važno je da budete dosledni svojim rutinama, a to zahteva da planirate unapred.

Ukoliko želite da izbegnete jutarnji stres - planiranje je obavezno. Razmislite o tome da pravite doručak unapred, da spremite svoju odeću za posao, da su vam sve potrebne stvari za jutro spremne unapred. Na ovaj način, umanjićete jutarnju žurbu i imaćete vremena da se posvetite sebi, u prvih pola sata jutra.

Kreiranje organizovane rutine može da bude blagotvorno po vaše zdravlje, jer će vam ostaviti prostora da vodite računa o prioritetima. Umanjiće stres, anksioznost i užurbanost koja može dovesti do toga da budete nervozni i nepažljivi.

Hidratacija i zdrav doručak

U toku jutarnjih sati, obavezno je da pojedete lagan i zdrav doručak. Birajte namirnice koje umanjuju upalu. To su namirnice poput bobičastog voća, žitarica, ribe, orašastih plodova. Birajte hranu koja je bogata omega-3 masnim kiselinama, vlaknima i antioksidansima. Zdrava i uravnotežena ishrana će pomoći kod simptoma artritisa.

- Hidratacija je veoma važna. Ponavljamo njen značaj, jer pomaže u podmazivanju zglobova i pomaže kod kretanja. Dovoljan unos vode tokom dana pomaže da se telo očisti od toksina. Započnite dan sa čašom vode, kojoj možete da dodate i malo limuna i meda.

Započnite dan sa čašom vode, kojoj možete da dodate i malo limuna i meda Foto: Shutterstock

Izađite napolje - prijaće vam kratka šetnja

Ukoliko provedete malo vremena na svežem vazduhu i na suncu ujutru, to će vas pripremiti za dan. Vaše raspoloženje će biti bolje i osetićete kako imate kontrolu nad vremenom. Da biste ispunili sve ove rituale (ili bar neke od njih!) potrebno je dodatno vreme u jutarnjim satima. To će dosta zavisi od vaših dnevnih obaveza, ali i od rasporeda spavanja i ustajanja.

- Dok uživate u tišini, možete da pišete dnevnik, da radite tehnike disanja ili da se jednostavno opuštate na suncu. Radite ono što vam prija i što vas usrećuje. Neka to vreme bude rezervisano za vas, i za održavanje vašeg unutrašnjeg balansa.

Kod borbe sa artritisom veoma je važno da zaronimo duboko u sebe i da činimo male stvari koje donose zadovoljstvo u svakodnevnici.

Izbegavajte buku, gužvu, rasprave

Osobe sa artritisom mogu da budu osetljive ujutru, ukoliko im je noć bila teška ili su imale lak, isprekidan san zbog bolova. Ukoliko imate takav dan, pokušajte da ne upadate u gužvu, buku, rasprave i bilo šta drugo što će vam doneti još više stresa. Jutarnja rutina koja će započeti na blag i nežan način, može da uspostavi ritam dana.

Takođe, treba da imate plan koji će vam pomoći da napravite drugačiju organizaciju u danima kada ne možete da pružite svoj maksimum. Da li imate rezervni plan za spremanje hrane? Da li neko može da vam pomogne oko dece? Da li posao možete da odradite kod kuće? Razmišljajte unapred i pripremite se i za ovakve dane.

Vežbanje je blagotvorno za artritis

U zavisnosti od toga u kom delu danu najviše volite da vežbate, prilagodite svoju rutinu i ne preskačite vežbe niskog uticaja, kao što su lagana šetnja, plivanje ili neka druga fitnes rutina. Vežbe će ojačati mišiće oko zglobova, pomoći će vam da održavate idealnu težinu, a imaju uticaj i na ukočenost i bol. Takođe, redovno vežbanje će pozitivno da deluje na vaše mentalno zdravlje i na raspoloženje.

Fizičko vežbanje je ključno za očuvanje pokretljivosti zglobova, kondiciju i prevenciju nastanka kardiovaskularnih bolesti i treba da bude deo svakodnevne rutine obolelih od reumatoidnog artritisa.

Konsultacija sa lekarom

Redovan odlazak i pregled lekara će vam pomoći da budete u toku sa svojim stanjem i da uvek dobijete pravovremene informacije od svog lekara o tome šta sve može da vam svakodnevnicu učini lakšom. To mogu da budu dodaci terapiji, određene vežbe, poseta fizioteraputu, i mnogo drugih saveta koji imaju za cilj da stanje artritisa učine podnošljivijim.

Redovan odlazak i pregled lekara će vam pomoći da budete u toku sa svojim stanjem i da uvek dobijete pravovremene informacije od svog lekara Foto: Shutterstock

Suočavanje sa usponima i padovima

Iako ćete se sa stanjem artritisa suočavati sa usponima i padovima, važno je da uvek ostanete istrajni. Kada jednom utvrdite koji je put lečenja najbolji za vas, držite ga se i nastavite da primenjujete savete i personalizovane pristupe lečenju, za maksimalne rezultate.