Mobilnost, pokretljivost i fleksibilnost tela i zglobova veoma je važno u starijem životnom dobu jer se na ta način prevenriraju pvrede, i obezbeđuje bolje funkcionisanje u svakodnevici.

Tijana Ranković, sertifikovani pre i postnatalni trener (Certified Pre&Postnatal Coach) podelila je za Zdravlje Kurir pet najboljih vežbi i za osobe oreko 65 godina i nekoliko korisnih saveta.

Foto: Privatna Arhiva

Vežba 1

Sedite na solicu i oslonite stopala na pod, ruke su pore tela. To je početni položaj. Iz tog položaja stopala se podižu na prste pa na pete. Vežba može da se izvodi na pilates lopti ili na stolici.

Foto: Privatna Arhiva

Vežba 2

Iz istog početkog položaja jedna noga se podiže na gore, prsti idu prema licu, naizmenično se izvodi jedna pa druga noga.

Foto: Privatna Arhiva

Vežba 3

Početni položaj je isti. Jedna noga se odiže od poda ka gore, koleno ide na krudima, dok šaka suprotne ruke gura koleno.

Foto: Privatna Arhiva

Vežba 4

Iz istog početnog položaja sa rukama ispruženim prema napred i spojenim šakama, ruke se pomeraju ka napred iz kukova. Ruke ne bi trebalo da se spuštaju ka dole, već samo da idu ka napred.

Foto: Privatna Arhiva

Vežba 5

Ovo je vežba "čučanj do stolice". Sedite u početni položaj, ruke ukrstite na grudima, polako se podižite sa stolice i vraćajte u početni polođaj.

Sve ove vežbe i pravilno izvođenje možete videti i na snimku koji je naša sagovornica podelila na svom Instagram profilu.

Pitali smo trenera i zbog čega je važno da i starije osobe budu fizički aktivne.

- Na taj način preveniraće moguće povrede, ali će se i brže oporavljati ako do njih dođe. Takođe, manje će patiti od anksioznosti i depresije koja se može desiti nakon penzionisanja i promene načina života. Fizička aktivnost je već uveliko poznata kao veoma dobro sredstvo u borbi protiv ovih stanja. Lučiće se više hormona sreće što će starijima apsolutno promeniti pogled na svet oko sebe. A ukoliko vežbaju u grupi ili paru, razvijaće i društveni život.

Naša sagovornica ističe da se usled starenja naše telo menja i kao što se na koži pojavljuju bore tako dolazi i do promena unutar samog tela.

- Zato je važno da čuvamo svoje zdravlje. Vežbanjem mobilnosti dolazi do bolje pokretljivosti zglobova, manje bolova, povećane amplitude pokreta i samim tim lagodnijeg života.

Osobe u sedmoj deceniji mogu da se bave različitim vrstama fizičke aktivnosti. Pošto vremenom dolazi do gubitka mišićne i koštane mase, trening definitivno može biti od velikog značaja.

- Trening snage je veoma učinkovit kada govorimo o osobama koje imaju osteoporozu, a može da se koristi i kao vid prevencije. Ples je odličan ukoliko želimo da sprečimo nastanak demencije. Trebalo bi izbegavati sportove u kojima ima rizika od pada ukoliko je narušen balans. A da li odabrati personalne ili grupne treninge zavisi šta je ono što osoba voli da radi i u čemu najviše uživa - kaže Ranković.

Najbolje bi bilo da se pre fizičke aktivnosti odradi testiranje i pregled lekara kako bi se ustanovilo da je osoba spremna da započne sa trenažnim procesom, napminje trener.

