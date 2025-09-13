Slušaj vest

Sepsa je izuzetno jaka zapaljenska reakcija organizma na bakterije i jedno od najopasnijih stanja u savremenoj medicini. Iako počinje kao lokalna infekcija, u trenutku kada se proširi krvotokom, može da dovede do otkazivanja više organa i smrtnog ishoda. Prepoznavanje simptoma i brza reakcija su ključni i od toga često zavisi život pacijenta, kaže za naš portal prim. dr Marija Radulović, specijalista urgentme medicine.

- Niz biohemijskih abnormalnosti nastaje kao snažan imuni odgovor na infekciju. On se može razviti iz bakterijske, virusne, gljivične ili parazitske infekcije koja nije na vreme i adekvatno lečena. Kada infekcija izmakne kontroli, izaziva sistemsku zapaljensku reakciju koja napada organe - navodi naša sagovornica.

Toliko je opasno da može da dovede i do smrti, pa je važno znati kako nastaje i koji rizični faktori doprinose njenom razvoju, dodaje.

- Najčešće se razvija iz bakterijske infekcije, ali uzroci mogu biti i virusne (grip, koronavirus, respiratorni virusi) i gljivične infekcije. Oboljenje obično počinje lokalno, a ukoliko se ne prepozna i ne zaustavi na vreme, širi se u krvotok. Tada nastaje sistemski problem i postoji mogućnost da se razvije septički šok, komplikacija koja uključuje otkazivanje više organa - objašnjava dr Radulović.

Oboljenje obično počinje lokalno, a ako se ne zaustavi na vreme, širi se u krvotok Foto: Shutterstock

Simptomi počinju diskretno

Sepsa može da počne diskretno, blagom groznicom, a zatim se pogoršava do tačke kada ugrožava osnovne telesne funkcije. Može da dovede do insuficijencije disanja, jetre, bubrega i srca, što vodi u septički šok i smrt, naglašava doktorka.

Najčešći simptomi su:

otežano i ubrzano disanje

visoka ili niska telesna temperatura

ubrzan puls

nizak krvni pritisak

konfuzija, dezorijentisanost

promene na koži (osip, podlivi, bledilo) Rizične grupe

Svako može da dobije sepsu, ali pojedine osobe su u povećanom riziku, sugeriše specijalista urgentne medicine.

Najugroženiji su pacijenti na imunosupresivnoj terapiji ili osobe sa oslabljenim imunitetom Foto: Shutterstock

- Najugroženiji su pacijenti na imunosupresivnoj terapiji, osobe sa oslabljenim imunitetom (npr. tokom hemoterapije, kod autoimunih bolesti ili HIV-a), zatim oni sa hroničnim oboljenjima jetre, bubrega ili dijabetesom, kao i pacijenti zaraženi bakterijama otpornim na antibiotike. Posebno ranjive grupe su stariji i novorođenčad - opominje doktorka.

Mere prevencije Najbolji način da se spreči sepsa je prevencija infekcije na prvom mestu, što se može uraditi primenom mera kao što su vakcinacija, čista voda, higijena ruku, sprečavanje bolničkih infekcija (HAI), bezbedan porođaj i širenje znanja o sepsi.

Najčešći uzroci upala pluća (virusna ili bakterijska)

(virusna ili bakterijska) infekcije mokraćnih puteva (kanali, bešika, bubrezi)

infekcije krvi (direktan ulazak patogena u krvotok)

(direktan ulazak patogena u krvotok) infekcije gastrointestinalnog trakta

infekcije kože (opekotine, posekotine, hirurške rane bez adekvatne nege)

postporođajne infekcije

nepravilno sterilisani medicinski instrumenti (kateteri, injekcije i drugo)

Najčešći uzroci su upala pluća, infekcija mokraćnih puteva, infekcija krvi... Foto: Shutterstock

Zašto je važno reagovati odmah?

Prepoznavanje sepse na vreme je ključno. Postoji pravilo "zlatnog sata", a šansa za preživljavanje opada za 5-7 odsto sa svakim satom kašnjenja u započinjanju terapije.

- Nažalost, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine u svetu premine skoro 11 miliona ljudi, a najveći broj smrtnih slučajeva beleži se u zemljama u razvoju. U Srbiji, prema podacima Instituta "Batut", u poslednjoj dostupnoj godini obolelo je oko 775 ljudi, a preminulo 76 osoba. Nakon ustanovljene dijagnoze sepse, procenat preživljavanja iznosi 50 odsto, ali ako se lečenje započne unutar prvog sata, šansa za preživljavanje može da bude veća od 80 odsto - ohrabruje dr Radulović.