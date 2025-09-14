Slušaj vest

Atopijski dermatitis ili atopijski ekcem daleko prevazilazi vidljive promene na koži. Ova hronična bolest značajno narušava svakodnevni život, od smanjenja dnevnih aktivnosti i hroničnog nedostatka sna, preko čestih poseta lekaru i komplikacija u međuljudskim odnosima, do velikih ličnih troškova i problema mentalnog zdravlja. Povodom Svetskog dana atopijskog dermatitisa (14. septembra) predsednica Nacionalnog udruženja „Alergija i ja“Snežana Šundić Vardić za naš portal otkriva zašto je ekcem više od osipa, koliko ova bolest košta pacijenate i Srbiji i šta im nedostaje, a najavljuje i besplatna savetovališta za negu kože sa atopijskim ekcemom širom zemlje.  

- Sedmu godinu zaredom naše udruženje organizuje i obeležava Međunarodni dan atopijskog ekcema. Sa zajednicom pacijenata širom sveta okupljamo se oko iste poruke: „Naša koža, naš put“, a u okviru našeg šireg projekta „U mojoj koži“ želimo da istaknemo da je svaki pacijent priča za sebe i da pristup lečenju mora da bude individualan. Kao i svake godine, organizujemo besplatno dermatološko savetovalište, a ove godine počinjemo danas (14. septembra) u 16 časova u Benu apoteci u tržnom centru Galerija u Beogradu. Zatim nas očekuju Kragujevac, Pančevo, Užice, Bor, Gornji Milanovac, Subotica, Niš i Novi Sad, a na našem sajtu i Instagram profilu možete da pratite tačnu satnicu- objašnjava naša sagovornica. 

ekcem shutterstock_1465071146.jpg
Savetovalište kreće od Beograda, a obuhvatiće Kragujevac, Pančevo, Užice, Bor... Foto: Shutterstock

Potrebne kreme, jaki inhibitori i biološka terapija

Kod ovog hroničnog oboljenja koje je često naslednog karaktera, veliki deo problema zapravo ostaje nevidljiv. Nekada su promene u vidu suve, crvene i iritirane kože prekrivene osipom koji svrbi skrivene ispod garderobe, nekada nastupaju iznenada, često u trenucima stresa. Iza svega toga stoje neprospavane noći, česte infekcije i veliki finansijski teret za porodicu, navodi Snežana Šundić Vardić.

Ekcem u brojkama

*Samo 15% obolelih od atopijskog ekcema u Evropi zadovoljno je svojim trenutnim lečenjem.
*Jedan od četiri pacijenta smatra da ne uspeva da drži bolest pod kontrolom i oseća da ne može adekvatno da se nosi sa svakodnevnim izazovima.
*45% pacijenata ima značajno ograničen društveni život i slobodne aktivnosti zbog simptoma bolesti.
*Prosečni godišnji troškovi lečenja iznose 927,12 evra po pacijentu, dok čak 95% ispitanih pacijenata ima dodatne troškove iz sopstvenog džepa.
*Polovina pacijenata mora samostalno da finansira čak i osnovne tretmane koje im prepiše lekar.

Prema evropskim publikacijama (studija Global Burden of Disease) pacijenti u proseku godišnje potroše oko 950 evra za negu i lečenje kože. Računice pokazuju da su ti troškovi u Srbiji još veći, između 1.300 i 1.500 evra godišnje, zavisno od cene emolijenasa, ali i podrške sistema. Za odraslu osobu prosečno je potrebno oko pola litre kreme nedeljno, dok je za dete dovoljno oko 250 mililitara.

žena sa crvenim osipom, ekcemom na zadnjoj strani vrata
Samo 15% obolelih od atopijskog ekcema u Evropi zadovoljno je svojim trenutnim lečenjem Foto: Shutterstock

- U susednoj Hrvatskoj, recimo, pacijenti dobijaju emolijentnu kremu na recept, što im znatno olakšava svakodnevni život. To može da bude i jednostavna, magistralna krema napravljena u apoteci, ne mora da bude brendirana. Kod nas toga, nažalost, nema. Ono što takođe nedostaje jesu jaki inhibitori kalcineurina i biološka terapija, namenjena pacijentima sa teškim, hroničnim oblicima ekcema, kod kojih standardna terapija kortikosteroidima i imunomodulatornim kremama ne daje rezultate - objašnjava predsednica udruženja „Alergija i ja“.

Osnovna nega je neizostavna, mažemo se kremama ne zato što volimo, već zato što moramo, dodaje. Suva i nadražena koža često jako svrbi, sklona je infekcijama, a emolijensi smanjuju rizik od pogoršanja bolesti i proređuju faze upale.

Psihološka podrška za mlade 

Atopijski ekcem nikada ne pogađa izolovano samo tu osobu. Uvek je uključena cela porodica, naročito kada je reč o deci. Roditelji se najčešće suočavaju sa ovim problemom već od trećeg meseca života deteta. Pored fizičkih tegoba, prisutna je i stigma, dok mladi posebno teško podnose promene na koži, jer se upoređuju sa standardima lepote.

mlada, nezadovoljna žena koja boluje od ekcema se gleda u ogledalo
Ekcem naročito teško pada mladima koji se upoređuju sa standardima lepote Foto: Shutterstock

- Zbog toga smo u udruženju uveli besplatnu psihološku podršku za naše pacijente, naročito za mlade. Organizovali smo radionice i razgovore sa terapeutom, jer oni najviše trpe posledice stigmatizacije. Kada se gledaju u ogledalo, promene na koži utiču na samopouzdanje, a društvo često nije dovoljno senzibilisano za njihovu situaciju. Što su jači simptomi ekcema, to je i rizik od depresije veći - poručuje Snežana.

