Atopijski dermatitis ili atopijski ekcem daleko prevazilazi vidljive promene na koži. Ova hronična bolest značajno narušava svakodnevni život, od smanjenja dnevnih aktivnosti i hroničnog nedostatka sna, preko čestih poseta lekaru i komplikacija u međuljudskim odnosima, do velikih ličnih troškova i problema mentalnog zdravlja. Povodom Svetskog dana atopijskog dermatitisa (14. septembra) predsednica Nacionalnog udruženja „Alergija i ja“Snežana Šundić Vardić za naš portal otkriva zašto je ekcem više od osipa, koliko ova bolest košta pacijenate i Srbiji i šta im nedostaje, a najavljuje i besplatna savetovališta za negu kože sa atopijskim ekcemom širom zemlje.

- Sedmu godinu zaredom naše udruženje organizuje i obeležava Međunarodni dan atopijskog ekcema. Sa zajednicom pacijenata širom sveta okupljamo se oko iste poruke: „Naša koža, naš put“, a u okviru našeg šireg projekta „U mojoj koži“ želimo da istaknemo da je svaki pacijent priča za sebe i da pristup lečenju mora da bude individualan. Kao i svake godine, organizujemo besplatno dermatološko savetovalište, a ove godine počinjemo danas (14. septembra) u 16 časova u Benu apoteci u tržnom centru Galerija u Beogradu. Zatim nas očekuju Kragujevac, Pančevo, Užice, Bor, Gornji Milanovac, Subotica, Niš i Novi Sad, a na našem sajtu i Instagram profilu možete da pratite tačnu satnicu- objašnjava naša sagovornica.

Savetovalište kreće od Beograda, a obuhvatiće Kragujevac, Pančevo, Užice, Bor... Foto: Shutterstock

Potrebne kreme, jaki inhibitori i biološka terapija

Kod ovog hroničnog oboljenja koje je često naslednog karaktera, veliki deo problema zapravo ostaje nevidljiv. Nekada su promene u vidu suve, crvene i iritirane kože prekrivene osipom koji svrbi skrivene ispod garderobe, nekada nastupaju iznenada, često u trenucima stresa. Iza svega toga stoje neprospavane noći, česte infekcije i veliki finansijski teret za porodicu, navodi Snežana Šundić Vardić.

Ekcem u brojkama *Samo 15% obolelih od atopijskog ekcema u Evropi zadovoljno je svojim trenutnim lečenjem.

*Jedan od četiri pacijenta smatra da ne uspeva da drži bolest pod kontrolom i oseća da ne može adekvatno da se nosi sa svakodnevnim izazovima.

*45% pacijenata ima značajno ograničen društveni život i slobodne aktivnosti zbog simptoma bolesti.

*Prosečni godišnji troškovi lečenja iznose 927,12 evra po pacijentu, dok čak 95% ispitanih pacijenata ima dodatne troškove iz sopstvenog džepa.

*Polovina pacijenata mora samostalno da finansira čak i osnovne tretmane koje im prepiše lekar.

Prema evropskim publikacijama (studija Global Burden of Disease) pacijenti u proseku godišnje potroše oko 950 evra za negu i lečenje kože. Računice pokazuju da su ti troškovi u Srbiji još veći, između 1.300 i 1.500 evra godišnje, zavisno od cene emolijenasa, ali i podrške sistema. Za odraslu osobu prosečno je potrebno oko pola litre kreme nedeljno, dok je za dete dovoljno oko 250 mililitara.

Samo 15% obolelih od atopijskog ekcema u Evropi zadovoljno je svojim trenutnim lečenjem Foto: Shutterstock

- U susednoj Hrvatskoj, recimo, pacijenti dobijaju emolijentnu kremu na recept, što im znatno olakšava svakodnevni život. To može da bude i jednostavna, magistralna krema napravljena u apoteci, ne mora da bude brendirana. Kod nas toga, nažalost, nema. Ono što takođe nedostaje jesu jaki inhibitori kalcineurina i biološka terapija, namenjena pacijentima sa teškim, hroničnim oblicima ekcema, kod kojih standardna terapija kortikosteroidima i imunomodulatornim kremama ne daje rezultate - objašnjava predsednica udruženja „Alergija i ja“.

Osnovna nega je neizostavna, mažemo se kremama ne zato što volimo, već zato što moramo, dodaje. Suva i nadražena koža često jako svrbi, sklona je infekcijama, a emolijensi smanjuju rizik od pogoršanja bolesti i proređuju faze upale.

Psihološka podrška za mlade

Atopijski ekcem nikada ne pogađa izolovano samo tu osobu. Uvek je uključena cela porodica, naročito kada je reč o deci. Roditelji se najčešće suočavaju sa ovim problemom već od trećeg meseca života deteta. Pored fizičkih tegoba, prisutna je i stigma, dok mladi posebno teško podnose promene na koži, jer se upoređuju sa standardima lepote.

Ekcem naročito teško pada mladima koji se upoređuju sa standardima lepote Foto: Shutterstock

- Zbog toga smo u udruženju uveli besplatnu psihološku podršku za naše pacijente, naročito za mlade. Organizovali smo radionice i razgovore sa terapeutom, jer oni najviše trpe posledice stigmatizacije. Kada se gledaju u ogledalo, promene na koži utiču na samopouzdanje, a društvo često nije dovoljno senzibilisano za njihovu situaciju. Što su jači simptomi ekcema, to je i rizik od depresije veći - poručuje Snežana.