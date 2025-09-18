Slušaj vest

Poznato nam je da kvalitet jajnih ćelija odlučujući faktor u postizanju trudnoće, a upravo nam to zavisi od uravnoteženosti FSH. Koliko je ovaj hormon značajan za trudnoću i na koji način ishrana može da pomogne, objašnjava Dajana Švraka Milutinović, magistar farmacije i master ishrane i suplementacije za VTO.

Koji je značaj FSH za trudnoću?

Kada smo u postupku pripreme za trudnoću, nivo vašeg folikulostimulirajućeg hormona mora biti ispod 10 mIU/ml. Kada je nivo FSH previsok ili prenizak, postizanje trudnoće može postati mnogo teže jer utiče na vaš menstrualni ciklus i ovulaciju.

- Kako se kvalitet i količina jajnih ćelija smanjuju vaše telo će pokušati da to nadoknadi tako što će proizvoditi više FSH kako bi stimulisalo funkciju jajnika. Ovo se obično vidi kod žena koje doživljavaju preuranjenu menopauzu. Vrlo je važno da u ovom postupku slušate savete endokrinologa, ginekologa, ali i da uz ishranu pomognete regulaciji nivoa FSH kao i drugih poremećaja hormona - objašnjava Švraka Milutinović.

Da li ishrana može pomoći?

Kako je ovo jedan od čestih izazova u postizanju trudnoće, podeliću sa vama nekoliko saveta kako ishranom da pomognete u regulaciji FSH hormona.

- Moram da naglasim da određeni hranljivi sastojci i faktori u ishrani imaju ulogu u opštem hormonalnom zdravlju, što indirektno utiče i na nivoe FSH. Ovo su neki od hranljivih sastojaka i namirnica koje mogu podržati balans hormona:

Omega-3 masne kiseline: Hrana bogata omega-3 masnim kiselinama, poput masnih riba (losos, sardine, pastrmke), oraha, lanenog semena i semena čia, poznata je po svojim protivupalnim svojstvima i podršci opštem hormonalnom zdravlju.

Iako je potrebno više istraživanja da bi se uspostavile definitivne veze, omega-3 masne kiseline mogu da pomognu u proizvodnji i ravnoteži hormona, uključujući one koji su uključeni u menstrualni ciklus i ovulaciju.

Hrana bogata omega-3 masnim kiselinama poznata je po svojim protivupalnim svojstvima i podršci opštem hormonalnom zdravlju Foto: Shutterstock

Omega-3 masne kiseline imaju svojstva protiv upala. Smanjenje hronične inflamacije u reproduktivnom sistemu može pozitivno uticati na plodnost stvarajući povoljnije okruženje za začeće.

- Ako je teško uneti dovoljno omega-3 masnih kiselina samo putem ishrane, možete razmotriti dodatke omega-3 masnih kiselina kao suplementa, ali uvek savetujem prethodnu konsultaciju sa stručnim licima - kaže Švraka Milutinović.

Uključite u ishranu mnogo voća i povrća , jer su bogati antioksidansima. Borovnice, lisnato povrće, citrusno voće i krstašasto povrće poput brokolija i karfiola pružaju esencijalne vitamine i minerale koji podržavaju balans hormona.

, jer su bogati antioksidansima. Borovnice, lisnato povrće, citrusno voće i krstašasto povrće poput brokolija i karfiola pružaju esencijalne vitamine i minerale koji podržavaju balans hormona. Zdrave masti poput avokada, maslinovog ulja, kokosovog ulja i orašastih plodova (bademi, pistaći), jer su uključeni u proizvodnju i regulaciju hormona. Hrana bogata vlaknima

Hrana bogata vlaknimapomaže regulaciju nivoa šećera u krvi i promoviše opšti balans hormona. Birajte integralne žitarice (ovas, smeđi pirinač, kinoa), mahunarke (pasulj, sočivo) i povrće bogato vlaknima.

Namirnice bogate fitoestrogenima

Neke biljne namirnice sadrže jedinjenja nazvana fitoestrogeni, koja imaju blago estrogeno dejstvo u organizmu. Sojini proizvodi (tofu, tempeh, edamame), laneno seme, slanutak i leća su primeri namirnica koje sadrže fitoestrogene.

Vitamin D

Vitamin Dje doživeo svoju ekspanziju u istraživanju uloge u začeću. Istraživanja su pokazala da žene koje su imale normalan nivo vitamina D su imale mnogo veći uspeh u VTO ili u željenoj trudnoći prirodnim putem. Namirnice bogate vitaminom D, poput masnih riba, obogaćenih mlečnih proizvoda i žumanaca, mogu imati pozitivan uticaj na balans hormona.

- Vrlo je važno da spomenem, da vitamin D nikad ne uzimate kao suplement na svoju ruku, odnosno ako nemate nalaz koji pokazuje deficit. Mnogo slučajeva iz prakse pokazalo mi je da zbog viška vitamina D imali smo neuspeh zbog različitih komplikacija. U ovim sunčanim danima, retkost je da imamo deficit, zato ga unosite samo kroz hranu.

Istraživanja su pokazala da žene koje su imale normalan nivo vitamina D su imale mnogo veći uspeh u VTO ili u željenoj trudnoći prirodnim pute Foto: Shutterstock

Cink

Uključite namirnice bogate cinkom, kao što su meso, perad, morski plodovi, mahunarke (pasulj, leća), orašaste plodove (bademi, indijski orasi) i semenke (bučine semenke, seme susama), jer cink ima ulogu u proizvodnji i regulaciji hormona, u regulisanju ovulacije ali i imunološke funkcije.

- Za ukupan balans hormona i pripremu za željenu trudnoću važna je celokupna uravnotežena ishrana i odgovarajući balans nutrijenata. Moj prvi savet svakoj ženi je uvek da vodite računa da unosite dovoljno proteina i masti, a ugljene hidrate uvek svodite na manje količine i birajte one složene i kvalitetne. Uvek se konsultujte sa stručnim licima i pratite njihove savete kako biste postigli najbolje rezultate. U međuvremenu, uživajte u zdravoj ishrani i verujte u lepe vesti koje dolaze - navodi stručnjak.