Slušaj vest

Fibromialgija nastaje usled poremećaja u načinu na koji mozak i kičmena moždina obrađuju bolne signale — receptori za bol postaju preosetljivi, proces poznat kao senzitivizacija. Ovaj poremećaj izaziva rasprostranjen bol u mišićima i kostima, kao i promene raspoloženja i pamćenja.

Kako nastaje?

- Simptomi fibromialgije često se javljaju nakon nekog okidača, kao što su fizička trauma, operacija, infekcija ili intenzivan psihološki stres. Međutim, nije neuobičajeno da se stanje razvija postepeno, bez jasnog početnog događaja. Statistički, žene su znatno sklonije razvoju fibromialgije nego muškarci - dr Gorica Đokić, neurolog.

Pored osnovnih simptoma, osobe sa fibromialgijom često imaju i druge zdravstvene probleme:

glavobolje

poremećaje temporomandibularnog zgloba (TMJ)

sindrom iritabilnog creva

anksioznost

depresiju Simptomi na koje bi trebalo obratiti pažnju

Naša sagovornica posebno naglašava simptome na koje bi trebalo obratiti posebnu pažnju:

Rasprostranjen bol – stalna, tupa bol koja traje bar tri meseca i zahvata sve ili većinu tela.

– stalna, tupa bol koja traje bar tri meseca i zahvata sve ili većinu tela. Umor – iako osoba spava dovoljno sati, često se bude umorna; san je često prekinut bolom, mogu biti prisutni i sindrom nemirnih nogu i apneja u snu.

– iako osoba spava dovoljno sati, često se bude umorna; san je često prekinut bolom, mogu biti prisutni i sindrom nemirnih nogu i apneja u snu. Kognitivne teškoće – popularno nazvano „fibromagla“, stanje u kome je teško održati koncentraciju ili se fokusirati na mentalne zadatke.

Ovu vrsta bola kod fibromialgije, pacijenti često opisuju kao konstantan tup bol, koji traje duže od 3 meseca

Fibromagla, stanje u kome je teško održati koncentraciju Foto: Shutterstock

Fibromialgija javlja se sa drugim stanjima - Često se fibromialgija pojavljuje u kombinaciji s drugim stanjima: iritabilni kolit, sindrom hroničnog umora, migrene, bol u bešici, problemi sa vilicom, anksioznost, depresija, pa čak i sindrom posturalne tahikardije.

Dijagnostika

Da bi se dijagnostikovala fibromialgija, bol se često oseća u najmanje četiri od pet telesnih oblasti:

Gornji levi deo tela (rame, ruka, vilica)

Gornji desni deo tela (rame, ruka, vilica)

Donji levi deo (kuk, zadnjica, noga)

Donji desni deo (kuk, zadnjica, noga)

Aksijalna regija (vrat, leđa, grudi ili trbuh)

- Bol mora trajati najmanje tri meseca da bi se uzimao u obzir kao kriterijum za dijagnozu - istakla je dr Đokić.

Lečenje i podrška

Lečenje fibromialgije ima za cilj ublažavanje simptoma i poboljšanje kvaliteta života. Među najčešćim terapijama nalaze se:

Nesteroidni antireumatici za ublažavanje bolova

Određeni antidepresivi (kao što je duloksetin)

Lekovi za neuropatski bol

Antiepileptici u slučajevima kada bol ili smetnje zahtevaju dodatnu terapiju

Lečenje fibromialgije ima za cilj ublažavanje simptoma uglavnom putem lekova Foto: Shutterstock

- Pored lekova, značajan je i pristup koji uključuje promene načina života — fizička aktivnost prilagođena mogućnostima pacijenta, tehnike opuštanja, higijena sna i mentalna podrška - zaključuje naša sagovornica.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.