Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp u ponedeljak je objavio da će američka Agencija za hranu i lekove (FDA) obavestiti lekare da upotreba acetaminofena (paracetamol) tokom trudnoće „može biti povezana sa veoma povećanim rizikom od autizma kod beba“.

Međutim, studija na koju se poziva sa Harvarda ne kaže da se to 100 odsto događa već da može da se poveća rizik i ne propisuju da se ne uzima, već samo smanji doza.

O ovim nedoumicama govorila je Kristina Kovačević, specijalista farmacije iz Farmaceutske komore Srbije.

Može li se paracetamol u trudnoći povezati sa autizmom i ADHD?

- Trenutno dostupne naučne studije, uključujući i najnoviju studiju objavljenu 14. avgusta u časopisu BMC Environmental Health, ukazuju na moguću povezanost između izloženosti paracetamolu tokom trudnoće i rizika za neurorazvojne poremećaje kod dece, poput autizma (ASD) i poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) - kaže Kovačević.

Međutim, iako su stope neurorazvojnih poremecaja u populaciji u porastu, što može biti posledica više faktora, uključujući unapređenu dijagnostiku i izloženost spoljnim uticajima, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se ove povezanosti potvrdile i utvrdili uzročno - posledični odnosi i mehanizmi, napominje ona.

Paracetamol ostaje preporučeni lek izbora za trudnice kada je u pitanju bol ili povišena temperatura. Foto: Shutterstock

Na koji način i do kada trudnice smeju da koriste paracetamol?

Paracetamol se u trudnoći može koristiti u sva tri trimestra, ali uz oprez i po preporuci lekara ili farmaceuta.

- Smernice jasno navode da se paracetamol koristi u najmanjoj efektivnoj dozi, u najkraćem mogućem vremenskom periodu, i samo kada je zaista potreban.To važi bez obzira na tromesečje, jer se sigurnosni profil paracetamola smatra prihvatljivim tokom cele trudnoće, kada se koristi racionalno - kaže farmaceut.

U kojim slučajevima trudnice smeju da koriste paracetamol?

Trudnicama se paracetamol može preporučiti za:

snižavanje povišene telesne temperature (febrilna stanja)

ublažavanje blagih do umerenih bolova (npr. glavobolja, bolovi u leđima, zubobolja)

ili u slučaju virusnih infekcija praćenih povišenom temperaturom i malaksalošću

Uvek je preporučljivo da se upotreba paracetamola kod trudnica temelji na proceni lekara ili farmaceuta, i da se izbegava samoinicijativno uzimanje.

Da li je paracetamol jedini lek izbora za trudnice kada imaju temperaturu?

- Paracetamol je lek prvog izbora za snižavanje temperature i ublažavanje bola kod trudnica, jer ima najpovoljniji bezbednosni profil u poređenju sa drugim lekovima za snižavanje temperatre i smanjenje bola - kaže naša sagovornica.

Paracetamol je lek prvog izbora za snižavanje temperature i ublažavanje bola kod trudnica Foto: Shutterstock

Šta se dešava ako trudnica ne leči temperaturu?

Nelečena povišena telesna temperatura u trudnoći može biti rizična za razvoj ploda, posebno u ranoj trudnoći. Neki od potencijalnih rizika su:

defekti neuralne cevi,

povećan rizik od spontanog pobačaja,

prevremeni porođaj,

lošiji neurološki razvoj ploda.

Zato je kontrola temperature i bolova važna, ali mora biti vođena stručnim nadzorom.

Dakle, paracetamol ostaje preporučeni lek izbora za trudnice kada je u pitanju bol ili povišena temperatura.

- Ipak, kao i sa svakim lekom u trudnoći, važno je da se koristi promišljeno – u najnižoj efektivnoj dozi, najkraće moguće vreme, i uvek po savetu stručnjaka. Nova istraživanja nisu razlog za paniku, već za pažljiviju primenu. Trudnice ne bi trebalo da uzimaju lekove na svoju ruku, ali ni da iz straha izbegavaju lečenje kada je ono zaista potrebno.