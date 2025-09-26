Slušaj vest

U savremenoj medicinskoj praksi, dijagnoza i praćenje bolesnika sa arterijskom hipertenzijom više se ne mogu zamisliti bez 24-časovnog monitoringa krvnog pritiska. Ova metoda ne samo da omogućava precizno utvrđivanje prisustva povišenog krvnog pritiska, već i njegovo dinamičko praćenje tokom celog dana i noći, čime se značajno unapređuje proces postavljanja dijagnoze i određivanja optimalne terapije.

Kontinuirano praćenje - precizna dijagnoza

Kako ističe prof. dr Nebojša Tasić, kardiolog i predsednik Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga – HISPA, uspešna regulacija krvnog pritiska predstavlja osnovni preduslov za smanjenje rizika od kardiovaskularnih događaja, poput infarkta i moždanog udara, koji pogađaju gotovo svakog drugog stanovnika Srbije.

– Zlatni standard u dijagnostikovanju hipertenzije danas je upravo 24-časovni holter krvnog pritiska. To je aparat koji pokazuje kako je krvni pritisak regulisan tokom dana, ali i koliko se menja tokom noći. Jedno merenje pritiska je samo trenutak – fotografija – a to nije dovoljno. Kontinuirano praćenje tokom 24 sata omogućava nam da dobijemo kompletnu sliku i preciznu dijagnozu - objašnjava prof. dr Tasić.

Uspešna regulacija krvnog pritiska predstavlja osnovni preduslov za smanjenje rizika od kardiovaskularnih događaja, poput infarkta i moždanog udara Foto: Shutterstock

On naglašava da se hipertenzija ne manifestuje isto kod svih – svaki pacijent je specifičan, pa samim tim i pristup mora biti individualizovan.

Personalizovani pristup pacijentima kroz HISPA program

Upravo iz tog razloga, HISPA program razvijen je sa ciljem da svakom pacijentu pruži personalizovani plan prevencije i lečenja, u skladu sa njegovim životnim navikama, rizicima i uslovima u kojima živi i radi.

– Jednom detaljnom anamnezom nastojimo da sagledamo sve faktori rizika – od ishrane, fizičke aktivnosti i izloženosti stresu, do pušenja i radnog okruženja. Tek kada sve to uzmemo u obzir, kreiramo „odelo po meri“ – jedinstven program prevencije i tretmana za svakog pacijenta - ističe prof. dr Tasić.