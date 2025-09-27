Vene mogu da pate, iako vas ništa ne boli

Bol, težina ili oticanje nogu često se javljaju kao prvi znaci slabije cirkulacije. Mnogi ih olako pripisuju višesatnom staju, umoru ili "godinama", ali zapravo mogu da signaliziraju ozbiljnije probleme sa venama. Vaskularni hirurg dr Dario Jocić za portal Zdravlje Kurir objašnjava koje tri navike najviše narušavaju zdravlje krvnih sudova i kako da ih odmah promenimo.

Previše sedenja

Sedenje je novi duvan, kaže dr Jocić kroz osmeh, ali dodaje da posledice nisu nimalo bezazlene.

Na svakih 45 minuta napravite kratku pauzu, ustanite i prošetajte se Foto: Shutterstock

- Kada sedimo satima, krv u nogama sporije protiče, vene se šire, a venski zalisci slabe. To je prvi korak ka pojavi proširenih vena. Čak i ako posao zahteva kancelariju i računar, preporuka je da se na svakih 45 minuta napravi kratka pauza, ustane i prošeta makar po hodniku - navodi doktor.

Zašto je loša cirkulacija opasna? Problemi sa venskim protokom ne svode se samo na estetski aspekt ili osećaj težine u nogama. Slaba cirkulacija znači da krv i kiseonik ne stižu dovoljno do tkiva, što može da dovede do upale vena, stvaranja ugrušaka i tromboze. Ako se ugrušak pokrene i dođe do pluća ili srca, posledice mogu da budu i fatalne. Zato su prevencija i pravovremena reakcija od presudnog značaja, upozorava dr Jocić.

Nošenje uske odeće

Farmerke koje stežu listove, uske helanke ili čarape možda izgledaju odlično u ogledalu, ali nisu prijatelji dobre cirkulacije.

- Uska odeća pritiska površinske vene i limfne sudove, pa otežava normalan protok krvi. Posledica može da bude osećaj težine i oticanje nogu - objašnjava dr Jocić.

Nedostatak hidratacije

Koliko puta u toku dana zaboravimo da popijemo čašu vode?

- Kada je telo dehidrirano, krv postaje gušća i teže protiče kroz krvne sudove. To povećava rizik od tromboze, naročito kod onih koji već imaju proširene vene - naglašava naš sagovornik.

Dehidratacija je naročito opasna za osobe koje već imaju proširene vene Foto: Shutterstock

Flašica vode na stolu ili podsetnik na telefonu su mali trikovi od velike koristi.

Šta možemo da uradimo odmah?

Problemi sa cirkulacijom ne utiču samo na udobnost i izgled nogu, već mogu da budu i prvi znak ozbiljnijih stanja, od hronične venske insuficijencije do tromboze. Zato bi oticanje, bol, osećaj težine ili promene boje kože trebalo shvatati kao signal da je vreme za pregled.

- Prevencija počinje od svakodnevnih navika: dovoljno kretanja, redovna hidratacija, lagana ishrana i odeća koja ne steže noge. Ako tome dodamo svest da nogama treba dati odmor, povremeno ih podići i rasteretiti, činimo sebi dugoročnu uslugu - poručuje doktor.