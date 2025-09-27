Tri stvari koje radimo svaki dan, a uništavaju cirkulaciju: Vaskularni hirurg otkriva šta možete da uradite odmah
Bol, težina ili oticanje nogu često se javljaju kao prvi znaci slabije cirkulacije. Mnogi ih olako pripisuju višesatnom staju, umoru ili "godinama", ali zapravo mogu da signaliziraju ozbiljnije probleme sa venama. Vaskularni hirurg dr Dario Jocić za portal Zdravlje Kurir objašnjava koje tri navike najviše narušavaju zdravlje krvnih sudova i kako da ih odmah promenimo.
Previše sedenja
Sedenje je novi duvan, kaže dr Jocić kroz osmeh, ali dodaje da posledice nisu nimalo bezazlene.
- Kada sedimo satima, krv u nogama sporije protiče, vene se šire, a venski zalisci slabe. To je prvi korak ka pojavi proširenih vena. Čak i ako posao zahteva kancelariju i računar, preporuka je da se na svakih 45 minuta napravi kratka pauza, ustane i prošeta makar po hodniku - navodi doktor.
Problemi sa venskim protokom ne svode se samo na estetski aspekt ili osećaj težine u nogama. Slaba cirkulacija znači da krv i kiseonik ne stižu dovoljno do tkiva, što može da dovede do upale vena, stvaranja ugrušaka i tromboze. Ako se ugrušak pokrene i dođe do pluća ili srca, posledice mogu da budu i fatalne. Zato su prevencija i pravovremena reakcija od presudnog značaja, upozorava dr Jocić.
Nošenje uske odeće
Farmerke koje stežu listove, uske helanke ili čarape možda izgledaju odlično u ogledalu, ali nisu prijatelji dobre cirkulacije.
- Uska odeća pritiska površinske vene i limfne sudove, pa otežava normalan protok krvi. Posledica može da bude osećaj težine i oticanje nogu - objašnjava dr Jocić.
Nedostatak hidratacije
Koliko puta u toku dana zaboravimo da popijemo čašu vode?
- Kada je telo dehidrirano, krv postaje gušća i teže protiče kroz krvne sudove. To povećava rizik od tromboze, naročito kod onih koji već imaju proširene vene - naglašava naš sagovornik.
Flašica vode na stolu ili podsetnik na telefonu su mali trikovi od velike koristi.
Šta možemo da uradimo odmah?
Problemi sa cirkulacijom ne utiču samo na udobnost i izgled nogu, već mogu da budu i prvi znak ozbiljnijih stanja, od hronične venske insuficijencije do tromboze. Zato bi oticanje, bol, osećaj težine ili promene boje kože trebalo shvatati kao signal da je vreme za pregled.
- Prevencija počinje od svakodnevnih navika: dovoljno kretanja, redovna hidratacija, lagana ishrana i odeća koja ne steže noge. Ako tome dodamo svest da nogama treba dati odmor, povremeno ih podići i rasteretiti, činimo sebi dugoročnu uslugu - poručuje doktor.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.
Voda je najpotcenjeniji saveznik u borbi protiv proširenih vena: Vaskularni hirurg otkriva 3 jednostavna načina da pomognete svojim nogama