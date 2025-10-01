Slušaj vest

Vakcinacija je jedna od najvažnijih javnozdravstvenih strategija u borbi protiv zaraznih bolesti. Zahvaljujući imunizaciji, milioni života su spašeni, a broj obolelih od teških infekcija drastično je smanjen.

- Prednost vakcina ogleda se ne samo u zaštiti pojedinca, već i u smanjenju cirkulacije bolesti u populaciji. Iskorenjene su velike boginje, dok su difterija i dečja paraliza svedene na sporadične slučajeve. Sa dolaskom hladnijih dana, rizik od respiratornih infekcija raste, posebno jer ljudi više vremena provode u zatvorenom prostoru. Najosetljiviji su stariji od 65 godina, trudnice, osobe sa hroničnim kardiovaskularnim ili plućnim oboljenjima, imunokompromitovani i zdravstveni radnici. Za ove grupe vakcinacija donosi najveću korist, ali i zdravi odrasli imaju značajnu zaštitu jer štite sebe i svoje bližnje - rekla je dr Ivana Gmizić, specijalista infektologije.

Infektolog ističe šest najvažnijih vakcina koje štite od respiratornih bolesti, posebno u ovom prelaznom periodu kada su infekcije najčešće:

Sezonski grip - vakcina je najbolja zaštita

Grip svake zime pogađa veliki broj ljudi, a komplikacije mogu biti ozbiljne, uključujući upalu pluća ili pogoršanje hroničnih bolesti.

- Najefikasnija zaštita od gripa je vakcina, a Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da se primi u ranu jesen, obično između septembra i oktobra. Potrebno je oko dve nedelje da se razvije potpuna zaštita - objašnjava infektolog.

Iako vakcina ne pruža stoprocentnu zaštitu, značajno smanjuje rizik od teških oblika bolesti, hospitalizacija i smrtnog ishoda.

Vakcine predstavljaju epohalan korak u borbi protiv zaraznih bolesti — ne samo kao alat preventive, već kao revolucionarna inovacija javnog zdravlja. Kroz decenije, razvoj svake nove vakcine bio je prekretnica u medicini, donevši pionirski napredak u imunizaciji koji je spasio milione života širom sveta.

Vakcinacija protiv sezonskog virusa gripa počeće u ponedeljak, 6. oktobra 2025. godine. Kako je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", za sezonu 2025/2026. godina planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza vakcine protiv gripa.

Pneumokokne infekcije, prevencija koja spašava živote

Streptokokus pneumonije izaziva invazivne bolesti poput meningitisa, sepse i teške pneumonije. Najugroženiji su stariji, hronični bolesnici i deca mlađa od dve godine.

- Danas su dostupne konjugovane i polisaharidne vakcine koje pokrivaju različite sojeve bakterije, a studije pokazuju da široka primena ovih vakcina značajno smanjuje smrtnost i broj hospitalizacija - ističe dr Gmizić. U Srbiji su registrovane vakcine PCV13, PCV15 i PPSV23.

KOVID-19 i sezonske doze

Iako virus SARS-CoV-2 (kovid-19) danas uglavnom ima blaži tok, stariji i imunokompromitovani i dalje su rizične grupe. - Za ove osobe preporučuju se sezonske doze vakcina, koje smanjuju rizik od teških oblika bolesti, pneumonije i potrebe za intenzivnom negom.

Hib, RSV i BCG vakcine koje štite specifične grupe

Pre uvođenja Hib vakcine, infekcije poput meningitisa kod dece bile su česte.

- Danas su teške Hib infekcije gotovo iskorenjene, a vakcina se primenjuje u ranom detinjstvu. Rutinska vakcinacija kod odraslih nije potrebna, osim kod specifičnih rizičnih grupa - objašnjava dr Gmizić.

Respiratorni sincicijalni virus (RSV) ranije se smatrao problemom samo kod dece, ali sada vakcine Arexvy® i Abrysvo® omogućavaju zaštitu i kod odraslih, posebno starijih od 75 godina i osoba sa hroničnim bolestima. Klinička ispitivanja pokazuju smanjenje hospitalizacija za više od 80 odsto.

BCG vakcina, iako stara više od jednog veka, i dalje se koristi u ranom detinjstvu za zaštitu od najtežih formi tuberkuloze. - Kod odraslih nema dokaza o zaštiti, pa se revakcinacija ne preporučuje.

Zaključak

Respiratorne infekcije ostaju značajan javnozdravstveni izazov, posebno kod starijih i imunokompromitovanih. Pravovremena vakcinacija ne samo da štiti pojedinca, već i rasterećuje zdravstveni sistem. - Redovna imunizacija je najbolji način da smanjimo komplikacije i sačuvamo zdravlje populacije - zaključuje dr Gmizić.