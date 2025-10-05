Slušaj vest

Omega-3 masne kiseline spadaju među najvažnije zdrave masti u našoj ishrani, jer utiču na ravnotežu masti u krvi, smanjuju zapaljenske procese i štite srce i krvne sudove. Upravo zato, kako na Instagramu objašnjava kardiolog dr Goran Popović, trebalo bi da budu redovan deo jelovnika svakoga ko brine o zdravlju srca.

- Omega-3 masne kiseline su veoma važan sastojak svakodnevne ishrane jer omogućavaju bolju regulaciju masti, pravilno funkcionisanje bazalnog metabolizma i imaju snažan antioksidativni efekat. To je zapravo jedan od glavnih načina da se spreči razvoj mnogih bolesti - navodi dr Popović.

Pored toga, omega-3 masne kiseline dokazano doprinose snižavanju nivoa "lošeg" LDL holesterola i triglicerida, što dodatno smanjuje rizik od začepljenja krvnih sudova.

zdrave masti shutterstock_1361685905.jpg
Uvek birajte prirodne izvore zdravih masti Foto: Shutterstock

Prema rečima kardiloga, najviše omega-3 masnih kiselina unosi se kroz maslinovo ulje, masline i morsku ribu, naročito plavu, odnosno losos, skušu i sardelu.

- Nažalost, većina ljudi se ne hrani pravilno i ne unosi ih dovoljno. Zato se preporučuje da bar dva puta nedeljno u ishranu uvrstite ribu i druge prirodne izvore ovih zdravih masti - dodaje lekar.

Riba ili suplementi?

Kada je reč o suplementima, dr Popović naglašava da bi ishrana uvek trebalo da ima prednost.

-  Postoje i suplementi koji sadrže omega-3, -6 i -9 masne kiseline, ali bi oni trebalo da budu samo dopuna, ne zamena za pravilnu ishranu. Ako nemate mogućnost da unosite ribu i maslinovo ulje u dovoljnoj meri, suplementi su dobra opcija, ali nikako ih ne bi trebalo uzimati na svoju ruku. Uvek se posavetujte sa kardiologom, nutricionistom ili endokrinologom - savetuje dr Popović.

