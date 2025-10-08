Slušaj vest

Prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, za Zdravlje Kurir govori o tome kako pravilno reagovati kada dođe do stomačnig virusa i koje greške najčešće pravimo, a koje mogu usporiti oporavak.

- Ovo je inače vreme kada se javljaju sezonski virusi gde dolazi do infekcije gastrointestinalnog trakta koji su uglavnom uzrokovani virusima. Ima tu pokoja bakterija, ali uglavnom su to norovirusi, rotavirusi i najveća grupa su adenovirusi. Inače, oni se manifestuju tako što dolazi do:

mučnine

povraćanja

dijareje

i sve može da bude praćeno bolovima u vidu grčeva u stomaku

kao i groznicom i povišenom temperaturom. Ne bi trebalo zaustavljati povraćanje

Kada se jave stomačne tegobe ljudi najčešće prave grešku tako što uzimaju lekove koji zaustavljaju povraćanje.

- Sve dok povraćamo hranu iz želuca, ne treba zaustavljati povraćanje. Tek kada krene samo tečnost, onda možemo koristiti neke simptomatske lekove protiv mučnina i protiv povraćanja da bi što manje je toksina otišlo u creva i da bismo imali što manje problema sa dijarejama.

Sve dok povraćamo hranu iz želuca, ne treba zaustavljati povraćanje savetuje doktorka Obradović Foto: Shutterstock

Nakon mučnine i povraćanja dolazi do dijareje, do velikog broja prvo kašasih a onda i tečnih stolica.

- Naravno, ako su u pitanju deca, onda roditelji ne mogu da gledaju da deca gladuju, pa im daju nešto od hrane. Međutim, treba sačekati da se malo smire želuac i creva. Prvo, važno je da organizam ne dehidrira. Da ne bi dehidrirao, unosi se tečnost ili čajevi od kamilice, od nane, čaj od đumbira ili rastvora za rehidrataciju, ali unosi se po jedna kafena kašikica na 10 do 15 minuta. Jer ako se nađu dve kašikice tečnosti u želucu, ona želi da ti izbaci zbaci mnogo više i tako dolazi do dehidracije. Isto važi i za lek. Ako je lek u tableti, onda ga izmrvimo i nalijemo vode da se napuni kašikica, nikako ne više tečnosti, jer želudac odmah to izbaci.

Kada se moramo javiti lekaru?

Doktorka upozorava da ako nismo vodili računa i došlo je do dehidracije, tada se javlja glavobolja, vrtoglavice, a to se dešava zato što je pao krvni pritisak, zato što smo ga snizili povraćanjem i dijarejama.

- Zatim, javlja se nestabilnost i čak bolovi u mišićima i onda se moramo javiti lekaru da bismo dobili infuzionu terapiju i da bismo povratili taj nedostatak tečnosti u organizmu, kako bismo malo povisili krvni pritisak da smanjimo te osnovne tegobe.

Preporučuje se unos čajeva i tečnosti kako bi se sprečila dehidratacija Foto: Shutterstock

Pored toga, veoma je bitna i ishrana koja mora biti blaga.

- Znači to mora biti dijetalna hrana. Možemo jesti tostirani hleb, pirinač kuvan u slanoj vodi, šargarepu, laganu supu bez masnoća. Nikako ne jesti mleko, mlečne proizvode, slatkiše, sveže voće i povrće. Tek kada prestane povraćanje možemo ubaciti bananu ili pečenu jabuku. I kada prestane povraćanje i dijareja i sledećeg dana budemo na dijeti, onda krećemo postepeno uvođenje hrane u našu ishranu.

PItali smo doktorku i da li je preporučjivo uzimanje aktivnog uglja.

- Aktivni ugalj će da pokupi toksine, ali on je tu nedovoljan, moramo pored probiotika ubaciti i nešto jače za zaustavljanje dijareje, uz probiotik. Dakle, moramo da povratimo one dobre bakterije koje su nestale iz našeg digestivnog trakta. I naravno kada sve prestane, onda ćemo nastaviti jednu do dve nedelje sa uzimanjem probiotika dok se ne ustali flora u crevima.

Pred nama je i sezona gripa, a preporučjiva je vakcinacija Foto: Shutterstock

Respiratorne infekcije nisu prestajale

Pored infekcija digestivnog trakta, i dalje su zastupljene respiratorne infekcije, a pred nama je i sezona gripa.

- Tu naravno imamo adenoviruse, to je jedna velika grupa virusa kojih ima preko 60 vrsta. Pored stomačnih virusa imamo respiratorne viruse, zatim imamo respiratorni sincicijalni virus koji napada gornje disajne puteve. Tu je normalno da dolazi do povišene temperature, ali kod tih adenovirusa ide do 38, javlja se bol u grlu, kijavica, curenje nosa, to su ti osnovni simptomi kod respiratornih infekcija.

Takođe, napominje naša sagovornica, još uvek nas nije napustio ni kovid virus.

- Imamo sada soj Stratus XFG iz porodice omikronvirusa koji daje nešto blaže simptome, međutim i dalje se javlaju bolovi u leđima, u mišićima, može doći do gubitka čula mirisa i ukusa, ali vrlo je bitno da može ići sa temperaturom i do 40°C, kao i bez temperature. Nama sada dolazi i sezona gripa. Znamo da je grip vrlo kontaginozno, jako virusno oboljenje koje itekako zna da odnese mnoge žrtve. Zato je preporučljivo da se vakcinišemo protiv gripa. Znamo da se antitela stvaraju tek dve do tri nedelje po vakcinaciji, zato to je najbolji imunitet koji se stvara putem vakcine. Zato se trebamo što pre vakcinisati da bismo sačekali sa imunitetom prestojeći virus gripa.

