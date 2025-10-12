Slušaj vest

Veza između promene vremena i bola u zglobovima se pomnje ne samo u narodnim, već i u naučnim krugovima, ali su naučni dokazi o njoj ipak kontradiktorni. Dok neke studije pokazuju da postoji uzročna veza - pre svega zbog uticaja sniženog barometarskog pritiska na pojavu oticanja zglobova, mišića i tkiva, jer se smatra da pad pritiska smanjuje spoljašnji pritisak na telo i ostavlja više prostora tkivima da otiču i izazivaju bol - druge kažu da jasnih dokaza za to nema. Da li je reč o mitu ili stvarnosti otkriva za naš portal povodom Svetskog dana borbe protiv artritisa, koji se obeležava 12. oktorbara, doc. dr Mirjana Zlatković-Švenda, šef Odeljenja za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za reumatologiju u Beogradu.

Reumatoidni artritis u brojkama Reumatoidni artritis (RA) pogađa oko 35.000 ljudi u Srbiji, dok od juvenilnog idiopatskog artritisa (IJAR) boluje oko 2.000 dece. Bolest se najčešće dijagnostikuje između 45. i 65. godine života, ali može da se javi i ranije. Žene oboljevaju četiri puta češće od muškaraca. Procenjuje se da u svetu od reumatoidnog artritisa boluje više od 18 miliona ljudi, a svake godine se registruje oko 1,2 miliona novih slučajeva.

- Psihološki faktori, na primer sklonost ljudi da opažaju različite promene u prirodi i prate ih po određenim zakonitostima, što se pre svega odnosi na klimatske promene (pojava vlažnog i hladnog vremena koje donosi kišu ili sneg), i da ih dovode u vezu sa bolovima u zglobovima, tetivama ili mišićima, takođe mogu doprineti verovanju u ovaj fenomen - objašnjava dr Zlatković-Švenda.

Pacijenti često prepušteni sami sebi

Naša sagovornica navodi da najnovija studija australijskih istraživača iz 2024. godine nije potvrdila teorijumoguće pojave ili pogoršanja bolova u mišićima i zglobovima pod uticajem vremenskih uslova, poput predstojeće kiše ili promene temperature. Naime, profesorka Manuela Fereira iz odeljenja za mišićno-skeletno zdravlje Univerziteta u Sidneju i njen istraživački tim objedinio podatke iz dosadašnjih međunarodnih studija o vremenskim uslovima i mišićno-skeletnom bolu, gde je ispitano ukupno 15.000 učesnika, koji su prijavili preko 28.000 novih epizoda bola ili pogoršanja bolova u mišićima ili zglobovima. Osteoartritiskolena ili kuka bili su najčešće prijavljena stanja, a zatim bol u donjem delu leđa i reumatoidni artritis.

Osteoartritis kolena ili kuka bili su najčešće prijavljena stanja Foto: Shutterstock

- Studija je otkrila da promene temperature vazduha, vlažnosti vazduha, vazdušnog pritiska i padavina ne povećavaju rizik od simptoma bola u kolenu, kuku ili donjem delu leđa i da nisu povezani sa pogoršanjem artritisa. Kako je objasnila profesorka Fereira, koja radi u Koling institutu u Sidneju, i pored opšteg mišljenja da je pogoršanje mišićno-skeletnih simptoma kao što su bol u leđima, bol u kuku ili artrotični simptomi uzrokovano određenim vremenskim uslovima, istraživanje ipak pokazuje da vremenski uslovi nemaju nikakvu direktnu vezu sa većinom naših bolova - naglašava reumatolog.

Rezultati studije su, međutim, istakli širi problem: iako više od četvrtine Australijanaca pati od hroničnih bolesti mišićno-skeletnog sistema, i dalje se u lečenju često koriste modaliteti koji najblaže rečeno spadaju u široko rasprostranjene zablude, jer su pacijenti često prepušteni sami sebi da se snađu, razumeju i rešavaju svoje medicinsko stanje bez odgovarajuće podrške lekara.

Vremenske prilike i giht

Dr Zlatković-Švenda naglašava da se ipak ne može opovrgnuti činjenica da su neke osobe veoma osetljive na vremenske promene, pa čak i manje promene temperature, vlažnosti vazduha ili pritiska, što kod njih može da izazove osećaj pogoršanja bolova.

Visoke temperature i niska vlažnost vazduha udvostručuju rizik od pojave gihta Foto: Shutterstock

- U prilog uticaju vremenskih uslova na pojavu akutnog artritisa u pomenutoj australijskoj studiji, pokazano je da visoke temperature i niska vlažnost vazduha mogu da udvostruče rizik od pojave gihta, a nalazi pokazuju da toplo vreme može da dovede do dehidracije i povećanja koncentracije mokraćne kiseline kod ljudi sa gihtom. Takođe, kada ljudi koji imaju probleme sa zglobovima putuju u toplije krajeve, često manje osećaju bolove ne samo zbog toplog vremena, već i zato što su im poremećene dnevne rutine, što uzrokuje manje fizičkog napora - objašnjava doktorka i savetuje šta da preduzmete kada se vremenske prilike menjaju.

Saveti za aktivnosti prilikom promene vremena Pri hladnom vremenu koristite toplotnu terapiju : grejanje zglobova može da bude od koristi. U ovu svrhu se naročito preporučuje utopljavanje tokom spavanja, upotrebom grejnih jastučića ili ćebadi.

: grejanje zglobova može da bude od koristi. U ovu svrhu se naročito preporučuje utopljavanje tokom spavanja, upotrebom grejnih jastučića ili ćebadi. Pri toplom vremenu ostanite aktivni : blage vežbe, redovno istezanje i održavanje toplote tela mogu da doprinesu smanjenju ukočenosti i bola. Inače se fizička aktivnost preporučuje celokupnom stanovništvu, i to najmanje tri puta nedeljno , kombinovanjem aerobnih vežbi (dugog trajanja koje koriste kiseonik za proizvodnju energije kao što su trčanje, šetanje, vožnja bicikla i slično) sa anaerobnim vežbama koje imaju za cilj jačanje mišićne snage i mase (npr. dizanje tegova, sklekovi).

: blage vežbe, redovno istezanje i održavanje toplote tela mogu da doprinesu smanjenju ukočenosti i bola. Inače se fizička aktivnost preporučuje celokupnom stanovništvu, i to , (dugog trajanja koje koriste kiseonik za proizvodnju energije kao što su trčanje, šetanje, vožnja bicikla i slično) koje imaju za cilj jačanje mišićne snage i mase (npr. dizanje tegova, sklekovi). Razmislite i o ishrani: preporučuje se unošenje hrane bogate antioksidansima, kao što su zeleni čaj, bobice i brokoli. Uopšte, ishrana bi trebalo više da se bazira na voću, povrću i mlečnim proizvodima u odnosu na meso, slatkiše i testeninu. Promene u ishrani uvodite postepeno, jer se navike teško menjaju.

Blage vežbe, redovno istezanje i održavanje toplote tela smanjuju ukočenost i bol Foto: Shutterstock

Kako da otklonite bol?

U slučaju pojave povremenih bolova u zglobovima, ligamentima ili mišićima, koji mogu ali ne moraju da budu povezani sa promenom vremena i vlažnosti vazduha, naša sagovornica u prvom redu savetuje kratkotrajnu primenu tzv. nesteroidnih antiinflamatornih lekova tokom tri do pet dana u punoj dozi ukoliko nema kontraindikacija, obavezno uz gastroprotekciju inhibitorima protonske pumpe. Osim što otklanjaju bol, nesteroidni antiinflamatorni lekovi imaju i antizapaljensko i antipiretičko dejstvo, odnosno snižavaju povišenu telesnu temperaturu.

- Ukoliko se bolovi u zglobovima ili mišićima održavaju ili se pogoršavaju tokom više dana ili nedelja, a naročito ako su praćeni višednevnim oticanjem zglobova koje ne prolazi, razgovarajte sa svojim lekarom i posavetujte se oko pregleda specijaliste - poručuje doc. dr Mirjana Zlatković-Švenda.