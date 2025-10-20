Slušaj vest

Jedan pogrešan korak dovoljan je da otkrije tihu bolest kostiju, osteoporozu. Kod starijih osoba prelom kuka često znači gubitak pokretljivosti, a posledice mogu da budu ozbiljne, pa i fatalne. Reumatolog dr Ivica Jeremić za naš portal podseća da su upravo prelomi kuka najopasniji, jer četvrtina pacijenata koji ih dožive premine u prvoj godini nakon preloma, dok još trećina ostaje potpuno zavisna od tuđe pomoći. Najčešće se javljaju između 75. i 79. godine, dok se ostali osteoporotični prelomimogu desiti i mnogo ranije, već između 50. i 59. godine života.

- Osteoporoza je bolest koja se polako razvija tokom više godina i čini kosti krhkim i sklonim prelomima. Ne boli i ljudi često nisu svesni da boluju sve dok ne dožive prelom. U proseku, svaka treća žena i svaki peti muškarac stariji od 50 godina ima osteoporotični prelom. Zbog toga svaki prelom koji se dogodi nakon običnog pada sa sopstvene visine treba shvatiti ozbiljno, jer može da ukazuje upravo na osteoporozu - objašanjava dr Jeremić.

Sama osteoporoza ne boli, ali daje indirektne znake u vidu preloma Foto: Shutterstock

Sama osteoporoza ne boli, ali bol u leđima može da se javi zbog spontanog preloma pršljena, koga pacijenti obično nisu svesni. Smanjenje visine za više od četiri centimetra i pojava pogrbljenosti u grudnom delu kičme takođe mogu da ukažu na bolest, dodaje doktor.

Od genetske predispozicije do pušenja

Da li će se osteoporoza razviti ili ne zavisi od dve vrste faktora, onih koje ne možemo da menjamo i onih na koje možemo da utičemo.

- U prve spadaju starost, ženski pol, genetska predispozicija, pridružene bolesti i neophodni lekovi. Osobe koje su u porodici imale nekog sa prelomom kuka u većem su riziku - navodi naš sagovornik i dodaje da životne navike imaju ogroman značaj u prevenciji bolesti.

Osobe koje su u porodici imale nekog sa prelomom kuka u većem su riziku Foto: Shutterstock

- Nedovoljna fizička aktivnost, prekomeran unos alkohola, pušenje i neodgovarajuća ishrana spadaju u faktore koje čovek može da promeni. Oni koji su u mladosti izgradili veću koštanu masu redovnim vežbanjem i zdravom ishranom imaju manju šansu da obole od osteoporoze - naglašava.

Dijagnoza i lečenje

Dijagnoza se najefikasnije postavlja testom gustine kostiju, poznatim kao osteodenzitometrija, koji se preporučuje ženama u postmenopauzi, muškarcima starijim od 65 godina i mlađima sa povećanim rizikom. Kada je reč o lečenju, cilj je da se spreči gubitak koštane mase i smanji rizik od preloma.

Osteodenzitometrija se preporučuje ženama u postmenopauzi i muškarcima starijim od 65 godina Foto: Shutterstock

- Najčešće se daju lekovi iz grupe bisfosfonata. Tablete se uzimaju jednom nedeljno ili mesečno, na prazan stomak i uz čašu vode. Nakon uzimanja pacijent mora da ostane u uspravnom položaju oko pola sata, dovoljno je da sedi, ne mora da šeta. Ako se prelom dogodi uprkos ovoj terapiji, primenjuju se savremeni lekovi u obliku potkožnih injekcija svakodnevno ili jednom u šest meseci. Većina pacijenata trebalo bi da dobije i suplemente vitamina D, a kod onih koji ga ne unose dovoljno dodaju se i preparati kalcijuma - objašnjava reumatolog.

Bolje spečiti

Najbolji način za prevenciju osteoporoze jeste ulaganje u zdravlje kostiju još u mlađim godinama. U starosti bi trebalo pothranjenost, što je čest problem, jer gubitak telesne težine neminovno prat ii gubitak koštane mase. Optimalan unos kalcijuma za žene u menopauzi i muškarce starije od 65 godina iznosi oko 1500 mg dnevno, najbolje kroz fermentisane mlečne proizvode, sardine, brokoli ili semenke.

- Vitamina D nema dovoljno u hrani, pa ga je u periodu od oktobra do maja potrebno unositi u vidu suplemenata. Vežbe sa opterećenjem najjače stimulišu kost, a vežbe ravnoteže smanjuju rizik od padova. Trebalo ograničiti unos soli, kofeina i gaziranih pića, jer mogu da umanje apsorpciju kalcijuma - opominje naš sagovornik.

Od najveće važnosti su vitamin D i kalcijum Foto: Shutterstock

Najzad, ističe dr Jeremić, sprečavanje padova često znači i sprečavanje preloma.

- Potrebno je obezbediti dobro osvetljenje u prostorijama, korigovati vid, ukloniti tepihe i druge prepreke. U kupatilu pomažu rukohvati i neklizajuće prostirke. Kod osoba koje uzimaju lekove za pritisak ili druge koji mogu da izazovu vrtoglavicu, važno je da ujutru prvo sednu nekoliko minuta na krevet, pa tek onda ustanu - savetuje reumatolog i poručuje:

- Ponekad bi ostedonezitometrijski pregled trebalo obaviti i značajno pre 65. godine i to kod pacijenata koji boluju od zapaljenskih reumatskih bolesti, onih koji imaju različite bolesti creva, pacijenata koji uzimaju kortikosteroide i žena nakon operacije raka dojke koje se leče hormonskom terapijom.