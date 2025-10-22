Slušaj vest

Poznato je da hronična upala u telu dovodi vremenom do različitih bolesti i zdravstvenih problema. Zato je važno što više jesti namirnice koje imaju protivupalna svojstva

Doktorka Olga Ličina, klinički nutricionista za Zdravlje Kurir govori o tome koji su najčešći znaci da u organizmu tinja hronična upala, čak i kada nemamo vidljive simptome, kome se preporučuje antiinflamatorna dijeta i kak bi ona trebalo da izgleda.

- Hronična upala je stanje niskog intenziteta koje može trajati godinama i povezano je s mnogim bolestima modernog doba, od kardiovaskularnih i metaboličkih poremećaja do autoimunih bolesti. Najčešći nespecifični znaci uključujustalni umor, manjak energije, probleme sa koncentracijom, sporo zarastanje rana, bolove u zglobovima, probleme sa varenjem i ponekad blago povišen CRP ili fibrinogen.

Ipak, treba naglasiti da ovi simptomi nisu dijagnostički i da “tiha upala” nije medicinski entitet već koncept koji opisuje niz metaboličkih procesa, napominje dr Ličina.

Najčešći nespecifični znaci hronične upale uključuju stalni umor, manjak energije, probleme sa koncentracijom Foto: Shutterstock

Opasnost se krije u određenim obrascima ishrane

Najviše dokaza o tome da pospešuju upale odnosi se upravo na obrasce ishrane, a ne za pojedinačne namirnice.

- Dijete bogate rafinisanim šećerima, prerađenim mesom, trans mastima i visoko prerađenim proizvodima povezuju se sa povišenim inflamatornim markerima. To ne znači da pojedina hrana „izaziva upalu“, već da višegodišnji unos takve hrane doprinosi metaboličkim promenama koje mogu pojačati inflamatorne procese. S druge strane, izostanak vlakana, omega-3 masnoća i svežeg voća i povrća može narušiti crevnu mikrofloru, što dodatno utiče na imuni sistem. Dakle, upalu ne podstiče “jedna pogrešna namirnica”, nego celokupni obrazac ishrane i stil života.

Namirnice koje sprečavaju upale u organizmu

Pitali smo našu sagovornicu i koje su to namirnice poznate po protivupalnom dejstvu.

- Najčešće se spominju: riba bogata omega-3 masnim kiselinama (losos, sardina, skuša),

ekstra devičansko maslinovo ulje, voće i povrće jarkih boja bogato antioksidansima i polifenolima, orašasti plodovi, semenke, integralne žitarice i mahunarke. Studije pokazuju da pojedinačni sastojci (npr. kurkumin) u realnim količinama iz hrane ima skroman efekat na markere upale - objašnjava dr Ličina.

Takođe, napominje ona, nije poenta u „čudesnim“ namirnicama, nego u uravnoteženom obrascu ishrane sličnom mediteranskom, koji prirodno sadrži niz mikronutrijenata i biološki aktivnih supstanci.

Ključ je u uravnoteženom obrascu ishrane sličnom mediteranskom Foto: Shutterstock

Protivupalni način ishrane najčešće se preporučuje osobama sa metaboličkim sindromom, inzulinskom rezistencijom, kardiovaskularnim bolestima, autoimunim oboljenjima.

- Kod ovih stanja ishrana bogata biljnim vlaknima, omega-3 i polifenolima može pomoći u regulaciji telesne težine, lipidnog profila i oksidativnog stresa. Ali termin „antinflamatorna dijeta“ je donekle marketinški, u praksi, ono što se preporučuje jeste klasična mediteranska ili DASH ishrana koja ima najviše dokaza za smanjenje inflamatornih markera i rizika od hroničnih bolesti.

Antioksidansi smanjuju oksidativni stres, koji je usko povezan sa hroničnom upalom. Oni ne deluju direktno protiv upale, već posredno stabilizuju slobodne radikale i čuvaju ćelijske membrane od oštećenja.

Najbolji izvori antioksidanasa su: - vitamin C (citrusi, paprika, kivi) - vitamin E (bademi, semenke, maslinovo ulje),

- polifenoli (borovnice, zeleni čaj, tamna čokolada, crno grožđe),

- karotenoidi (šargarepa, batat, bundeva),

- minerali poput selena i cinka (brazilski orasi, morski plodovi, jaja).

- Suplementacija antioksidansima uglavnom nije pokazala isti efekat kao unos kroz prirodnu hranu, što sugeriše da sinergija nutrijenata u celoj namirnici ima veći značaj nego izolovani suplement - kaže doktorka.

Antioksidansi smanjuju oksidativni stres, koji je usko povezan sa hroničnom upalom Foto: Shutterstock

Ishrana kao podrška lečenju uz terapiju

Mnogi od nas postavljaju i pitanje da li je moguće ishranom ublažiti već postojeće hronične upalne bolesti ili je reč samo o prevenciji?

- I jedno i drugo, ali uz realna očekivanja. Prema metaanalizama, dijete sa nižim inflamatornim indeksom mogu da smanje nivo hs-CRP, IL-6 i TNF-α, ali efekat je umeren. Kod bolesti poput reumatoidnog artritisa, IBD-a ili metaboličkog sindroma, protivupalni obrasci ishrane mogu pomoći u kontroli simptoma i smanjenju doze lekova, ali nisu zamena za terapiju. Dakle, ishrana nije lek u užem smislu, već podrška i regulatorni faktor koji može da utiče na tok bolesti i kvalitet života.

