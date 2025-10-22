Slušaj vest

Iako se mucanje najčešće javlja u detinjstvu, kod 70 odsto dece spontano prolazi do pete godine. Muškarci su četiri puta skloniji ovom stanju o kome se malo priča i smatra se da je nerešivo. Povodom Svetskog dana svesnosti o mucanju, master def. logoped i sertifikovani terapeut tehnike pasivnog izdaha dr Martina Švarca, Nikoleta Stevović, za naš portal objašnjava da prihvatanje mucanja, a potom i prihvatanje drugačijeg načina govora, uz intezivno vežbanje, dovode do njegovog razrešenja.

- Prihvatnje činjenice da mucate je prvi bitan korak u procesu promene. Kada promenite način vašeg reagovanja na mucanje, vi takođe menjate i način na koji vidite sebe i druge. Važno je naglasiti da je napredak moguć, bez obzira na to jeste li u mogućnosti da dobijete stručnu pomoć ili ste oslonjeni sami na sebe - sugeriše naša sagovornica.

Vežba prihvatanja Svako veče pred spavanje recite sebi “prihvatam”… šta god sa čim imate teskobu... “bez potrebe da to promenim”. - Ne razmišljajte, ne pravite kalkulacije. Ništa nemojte raditi. Samo budite sa tim što prihvatate. Jedino što treba jeste da budete samodisciplinovani u tome i videćete, kroz neko vreme, promene kojima težite. Recimo: “Prihvatam svoj govor takav kakav je bez potrebe da ga promenim”. Ili: “Prihvatam govor svog deteta takav kakav je bez potrebe da to promenim”. Ocenite, kada izgovorite, ovu rečenicu od jedan do 10 (koliko je zaista osećate). I to radite svako veče. Jednostavne stvari su uvek najmoćnije – ističe Nikoleta.

Promena uz pomoć logopeda

Verovatnoća promene biće veća i kvalitet promena će biti unapređen uz pomoć dobrog govornog terapeuta. Birajte logopeda koji je pun entuzijazma, iskren, prirodan, saosećajan, ali i zahtevan.

Birajte logopeda koji je pun entuzijazma, iskren, prirodan, saosećajan, ali i zahtevan Foto: Shutterstock

- Logoped mora biti kao roditelj ili tretner. Mora dobro da poznaje karakteristike i osobine mucanja i na površini, ali i da razume šta se dešava ispod površine. Logoped kao i sportski trener mora poznavati svog igrača, mora proceniti kakva mu igra odgovara, mora imati isplaniranu strategiju, mora donositi odluke i kad igraču ide loše i kad je pod pritiskom. Izbegavajte terapeute koji govore da je terapija mucanja jednostavna i one koji tvrde da se mucanje leči za par nedelja - upozorava Nikoleta.

Mucanje je samo vaš projekat Iako odate kod najboljeg stručnjaka korekcija mucanja je vaš projekat. Mucanje je vaš problem. Stručnjak će vam reći i nauči će vas šta i kako da radite. Ali vi ste jedini koji to možete uraditi. Vi ste jedina osoba koja može preokrenuti mucanje u svoju korist i učiniti da vaš govor bude fluentan.

Ne izbegavajte govorne situacije

Sigurno ste se bezbroj puta izbegli govorne situacije i posle toga se osećali loše. Neke su verovatno bile važne i zbog njih ste gubili mnogo. U neke ste ulazili, a potom gubili kontrolu nad govorom i osećali se bespomoćno.

Izbegavanjem situacija samo povećavate anksioznost i strah od govora Foto: Shutterstock

- Izbegavanjem situcija u kojima bi trebalo da govorite samo povećavate anksioznost i strah od govora. Potraga za savršenim govorom vodi ka frustraciji i ljutnji. Bolje je da se fokusirate na poboljšanje komunikacionih veština - savetuje logoped.

Govorite polagano

Da bi vaš govor bio tečan važno je da govorite lagano uz korištenje tehnika za povećanje fluentnosti.

- A ako mucate, činite to jednostavnije i lakše, pre nego da koristite stari, automatski i refleksni način mucanja. Menjajte i igrajte se s načinom na koji mucate, naučite da posmatrate i selektivno modifikujete način na koji koristite svoj govorni aparat. Preduzimajte male korake - sugeriše naša sagovornica.

Naučite o anatomiji i fiziologiji govora

Naučite o kategorijama glasova. Ova znanja čini akt govora manjom misterijom i pomažu pri kontroli i modifikovanju govora.

- Kada naučite kako se stvara govor i o karakteristikama nekih glasova i slogova, počinjete da osećate da vaš govor i mucanje nije nešto što vam se događa, već nešto što možete kontrolisati. Uočićete i gde se javlja napetost u mišićima koji učestvuju u govoru, pa ćete lakše prepoznati šta vas koči i kako da govor učinite opuštenijim i prirodnijim - napominje Nikoleta.

Naučite tehnike za povećanje fluentnosti

Kada bolje upoznate svoj govorni aparat i prirodu pokreta koji su neophodni za proizvodnju fluentnog govora, počnite da koristite to znanje.

Disanje je izuzetno važno u terapiji mucanja Foto: Shutterstock

- Težite postizanju ciljeva kao što su duboko disanje, osvešćivanje namere opuštanja, uspostavljanje neometanog protoka pasivnog izdaha vazduha prilikom govora, lagani i usporeni početak govora, lagani pokreti usana i jezika, usporen izgovor slogova, kontinuiran tok glasa i usporen prelaz iz rečenice u rečenicu. Naravno, da bi se mogli osloniti na ove tehnike u stresnim govornim situacijama, u kojima je pre doživljen neuspeh, potrebno je dosta vežbe - napominje logoped.

Naučite kako da proizvedete dobro mucanje Ovo je veoma dobra vežba. Nakon što ste gotovo celi život pokušavli da ne mucate, oslobađajući je osećaj kada sebi napokon date dozvolu za mucanje. - Recite sebi da ćete u nekoj govornoj situaciji dati sve od sebe kako bi drugima pokazali vaše najgore mucanje i zaprepastili ih vašim govorom. Možete takođe dati i dozvolu da se poigravate s vašim mucanjem. Možete menjati način na koji mucate i doći do novih, boljih načina mucanja. To, naravno, zahteva puno hrabrosti. Ali videćete šta će se desiti, bićete iznenađeni - ističe naša sagovornica.

Kako ćete znati da ostvarujete napredak?

Ponekad imate osećaj kao da ne ostvarujete nikakav napredak, a u stvari ga ostvarujete. Vaše mucanje se može privremeno i pogoršati što se više oslobađate njegovog uticaja.

- To je zato što se sada više ne ustručavate da postavljate pitanja, a samim tim imate i više prilika za mucanje. Sada kada se javljate na telefon i zovete, učestalost mucanja se povećava. Mucanje se obično privremeno pogorša s prestankom izbegavanja govornih situacija. Tako da, pod određenim okolnostima, jedan znak napretka može biti i povećana učestalost mucanja - objašnjava logoped.

Jedan od indikatora promene je kada počnete da uviđate i cenite male pomake u pozitivnom smeru, male pobede. Kada počnete da uviđate da ste, iako ste mucali u određenoj govornoj situaciji, uspeli bar malo da ispravite svoj govor, te tako niste dopustili mucanju da upravlja vašim govorom do kraja.

Savet je da prekinete potragu za "savršenom fluentnošću" govora Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Tada počinjete da osećate "prihvatljivo mucanje" u svom govoru. Ili možda još uvek mucate kao i uvek, ali cenite to što ste učestvovali u nečemu i učinili nešto što ste ranije izbegavali. Jedan pacijent je ovako opisuje jednu govornu situaciju: „Znate, mucao sam kao i uvek, ali kada sam otišao od osobe s kojom sam razgovarao, nisam se osećao osramoćeno kao što je to pre bio slučaj“. To je pravi napredak i pobeda – sugeriše naša sagovornica i dodaje da morate prepoznati i nagraditi takve vrste promene.

Još jedan znak progresa je i kada postanete strpljiviji i prekinete potragu za "savršenom fluentnošću".

- S vremenom počinjete da tolerišete prekide u fluentnosti govora, te uspostavljate sve veću distancu, što rezultira i manjom osetljivošću na mucanje. Ovo je bitan korak koji omogućuje kasnije promene u načinu na koji govorite. Jedan od vidova napretka se ogleda i kroz pozitivno reagovanje drugih na vašu fluentnost i vaš novi odnos prema mucanju. Nemojte odustajati, jer istrajnost je ključ uspeha - poručuje Nikoleta Stevović.