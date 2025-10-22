Mucate, pa šta? Logoped otkriva zašto promena govora počinje upravo od prihvatanja
Iako se mucanje najčešće javlja u detinjstvu, kod 70 odsto dece spontano prolazi do pete godine. Muškarci su četiri puta skloniji ovom stanju o kome se malo priča i smatra se da je nerešivo. Povodom Svetskog dana svesnosti o mucanju, master def. logoped i sertifikovani terapeut tehnike pasivnog izdaha dr Martina Švarca, Nikoleta Stevović, za naš portal objašnjava da prihvatanje mucanja, a potom i prihvatanje drugačijeg načina govora, uz intezivno vežbanje, dovode do njegovog razrešenja.
- Prihvatnje činjenice da mucate je prvi bitan korak u procesu promene. Kada promenite način vašeg reagovanja na mucanje, vi takođe menjate i način na koji vidite sebe i druge. Važno je naglasiti da je napredak moguć, bez obzira na to jeste li u mogućnosti da dobijete stručnu pomoć ili ste oslonjeni sami na sebe - sugeriše naša sagovornica.
Svako veče pred spavanje recite sebi “prihvatam”… šta god sa čim imate teskobu... “bez potrebe da to promenim”.
- Ne razmišljajte, ne pravite kalkulacije. Ništa nemojte raditi. Samo budite sa tim što prihvatate. Jedino što treba jeste da budete samodisciplinovani u tome i videćete, kroz neko vreme, promene kojima težite. Recimo: “Prihvatam svoj govor takav kakav je bez potrebe da ga promenim”. Ili: “Prihvatam govor svog deteta takav kakav je bez potrebe da to promenim”. Ocenite, kada izgovorite, ovu rečenicu od jedan do 10 (koliko je zaista osećate). I to radite svako veče. Jednostavne stvari su uvek najmoćnije – ističe Nikoleta.
Promena uz pomoć logopeda
Verovatnoća promene biće veća i kvalitet promena će biti unapređen uz pomoć dobrog govornog terapeuta. Birajte logopeda koji je pun entuzijazma, iskren, prirodan, saosećajan, ali i zahtevan.
- Logoped mora biti kao roditelj ili tretner. Mora dobro da poznaje karakteristike i osobine mucanja i na površini, ali i da razume šta se dešava ispod površine. Logoped kao i sportski trener mora poznavati svog igrača, mora proceniti kakva mu igra odgovara, mora imati isplaniranu strategiju, mora donositi odluke i kad igraču ide loše i kad je pod pritiskom. Izbegavajte terapeute koji govore da je terapija mucanja jednostavna i one koji tvrde da se mucanje leči za par nedelja - upozorava Nikoleta.
Iako odate kod najboljeg stručnjaka korekcija mucanja je vaš projekat. Mucanje je vaš problem. Stručnjak će vam reći i nauči će vas šta i kako da radite. Ali vi ste jedini koji to možete uraditi. Vi ste jedina osoba koja može preokrenuti mucanje u svoju korist i učiniti da vaš govor bude fluentan.
Ne izbegavajte govorne situacije
Sigurno ste se bezbroj puta izbegli govorne situacije i posle toga se osećali loše. Neke su verovatno bile važne i zbog njih ste gubili mnogo. U neke ste ulazili, a potom gubili kontrolu nad govorom i osećali se bespomoćno.
- Izbegavanjem situcija u kojima bi trebalo da govorite samo povećavate anksioznost i strah od govora. Potraga za savršenim govorom vodi ka frustraciji i ljutnji. Bolje je da se fokusirate na poboljšanje komunikacionih veština - savetuje logoped.
Govorite polagano
Da bi vaš govor bio tečan važno je da govorite lagano uz korištenje tehnika za povećanje fluentnosti.
- A ako mucate, činite to jednostavnije i lakše, pre nego da koristite stari, automatski i refleksni način mucanja. Menjajte i igrajte se s načinom na koji mucate, naučite da posmatrate i selektivno modifikujete način na koji koristite svoj govorni aparat. Preduzimajte male korake - sugeriše naša sagovornica.
Naučite o anatomiji i fiziologiji govora
Naučite o kategorijama glasova. Ova znanja čini akt govora manjom misterijom i pomažu pri kontroli i modifikovanju govora.
- Kada naučite kako se stvara govor i o karakteristikama nekih glasova i slogova, počinjete da osećate da vaš govor i mucanje nije nešto što vam se događa, već nešto što možete kontrolisati. Uočićete i gde se javlja napetost u mišićima koji učestvuju u govoru, pa ćete lakše prepoznati šta vas koči i kako da govor učinite opuštenijim i prirodnijim - napominje Nikoleta.
Naučite tehnike za povećanje fluentnosti
Kada bolje upoznate svoj govorni aparat i prirodu pokreta koji su neophodni za proizvodnju fluentnog govora, počnite da koristite to znanje.
- Težite postizanju ciljeva kao što su duboko disanje, osvešćivanje namere opuštanja, uspostavljanje neometanog protoka pasivnog izdaha vazduha prilikom govora, lagani i usporeni početak govora, lagani pokreti usana i jezika, usporen izgovor slogova, kontinuiran tok glasa i usporen prelaz iz rečenice u rečenicu. Naravno, da bi se mogli osloniti na ove tehnike u stresnim govornim situacijama, u kojima je pre doživljen neuspeh, potrebno je dosta vežbe - napominje logoped.
Ovo je veoma dobra vežba. Nakon što ste gotovo celi život pokušavli da ne mucate, oslobađajući je osećaj kada sebi napokon date dozvolu za mucanje.
- Recite sebi da ćete u nekoj govornoj situaciji dati sve od sebe kako bi drugima pokazali vaše najgore mucanje i zaprepastili ih vašim govorom. Možete takođe dati i dozvolu da se poigravate s vašim mucanjem. Možete menjati način na koji mucate i doći do novih, boljih načina mucanja. To, naravno, zahteva puno hrabrosti. Ali videćete šta će se desiti, bićete iznenađeni - ističe naša sagovornica.
Kako ćete znati da ostvarujete napredak?
Ponekad imate osećaj kao da ne ostvarujete nikakav napredak, a u stvari ga ostvarujete. Vaše mucanje se može privremeno i pogoršati što se više oslobađate njegovog uticaja.
- To je zato što se sada više ne ustručavate da postavljate pitanja, a samim tim imate i više prilika za mucanje. Sada kada se javljate na telefon i zovete, učestalost mucanja se povećava. Mucanje se obično privremeno pogorša s prestankom izbegavanja govornih situacija. Tako da, pod određenim okolnostima, jedan znak napretka može biti i povećana učestalost mucanja - objašnjava logoped.
Jedan od indikatora promene je kada počnete da uviđate i cenite male pomake u pozitivnom smeru, male pobede. Kada počnete da uviđate da ste, iako ste mucali u određenoj govornoj situaciji, uspeli bar malo da ispravite svoj govor, te tako niste dopustili mucanju da upravlja vašim govorom do kraja.
- Tada počinjete da osećate "prihvatljivo mucanje" u svom govoru. Ili možda još uvek mucate kao i uvek, ali cenite to što ste učestvovali u nečemu i učinili nešto što ste ranije izbegavali. Jedan pacijent je ovako opisuje jednu govornu situaciju: „Znate, mucao sam kao i uvek, ali kada sam otišao od osobe s kojom sam razgovarao, nisam se osećao osramoćeno kao što je to pre bio slučaj“. To je pravi napredak i pobeda – sugeriše naša sagovornica i dodaje da morate prepoznati i nagraditi takve vrste promene.
Još jedan znak progresa je i kada postanete strpljiviji i prekinete potragu za "savršenom fluentnošću".
- S vremenom počinjete da tolerišete prekide u fluentnosti govora, te uspostavljate sve veću distancu, što rezultira i manjom osetljivošću na mucanje. Ovo je bitan korak koji omogućuje kasnije promene u načinu na koji govorite. Jedan od vidova napretka se ogleda i kroz pozitivno reagovanje drugih na vašu fluentnost i vaš novi odnos prema mucanju. Nemojte odustajati, jer istrajnost je ključ uspeha - poručuje Nikoleta Stevović.
