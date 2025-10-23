Simptomi koji ukazuju da je došlo do zapaljenja pankreasa su jak bol, mučnina, povraćanje, povišena temperatura, drhtavica, znojenje i opšta slabost

Tokom sezone slava, koja je već počela, kada se za stolovima smenjuju jela bogata masnoćama i nezaobilazna čašica alkohola, mnogi zaborave koliko ovakvi obroci mogu da opterete organizam.

Doktorka Biserka Obradović, primarijus i specijalista opšte medicine, upozorava za naš portal da upravo prejedanje i kombinacija teške hrane i alkohola mogu da budu okidač za jedno od najneprijatnijih i najopasnijih stanja, akutni pankreatitis.

- Pankreas je jedan od najmanjih, ali najvažnijih organa u našem telu. Dug je oko 15 centimetara, težak između 70 i 150 grama, a ipak svakog dana izlučuje do tri litra različitih enzima. Oni su ključni za varenje hrane - amilaza, lipaza i drugi enzimi omogućavaju da se hrana pravilno razgradi, dok pankreas ima i svoju endokrinu ulogu, jer luči insulin koji reguliše nivo šećera u krvi - objašnjava doktorka Obradović.

Uprkos maloj veličini, reč je o izuzetno osetljivom organu. Kada se upali, javlja se akutni pankreatitis, stanje koje, kako kaže doktorka, ne može da prođe neprimećeno.

Akutni pankreatitis je stanje koje ne može da prođe neprimećeno Foto: Profimedia

- Bol je vrlo oštar, jak i nepodnošljiv, obično u predelu pupka, a širi se kao pojas prema kičmi, sa obe strane. To je karakterističan simptom koji ukazuje da se radi o hitnom stanju - naglašava ona.

Slavska trpeza kao okidač

Kako objašnjava doktorka Obradović, sezona slava je period kada se često javljaju ovakvi problemi.

- Samo jedan obilan i mastan obrok može da bude dovoljan da izazove akutno zapaljenje pankreasa, naročito ako se tome doda i alkohol. Mnogi tokom dana obiđu dve ili tri slave, jedu tešku hranu i popiju po koju čašicu, što je klasičan recept za probleme.

Dodatni rizik postoji kod osoba koje imaju kamenčiće u žučnim putevima, a da toga možda nisu ni svesne.

Alkohol, pored obilne masne hrane, dodatno opterećuje pankreas Foto: Profimedia

- Kamenčići ne vole masnu hranu ni jaja, a upravo to se često nalazi na slavskim trpezama. Pošto je žučna kesa anatomski vrlo blizu pankreasa, zapaljenje žučne kese lako može da se prenese i na pankreas - objašnjava ona.

Takve osobe mogu da primete simptome poput mučnine, bola ispod desnog rebarnog luka i bola koji se širi ka desnoj lopatici, što su jasni znaci da organizam reaguje na opterećenje.

Saveti za prevenciju

Na pitanje kako da se osobe sa rizikom zaštite, doktorka Obradović naglašava da je najvažnija umerenost.

- Ko je nekada imao sličan bol ili zna da ima kamen u žučnoj kesi, trebalo bi da izbegava masnu hranu i jela bogata jajima. Na tržištu postoji dosta preparata sa enzimima koji mogu da pomognu varenju. Ako znate da imate usporeno varenje, korisno je da ih uzimate uz obrok.

Ako znate da imate usporeno varenje, korisno je da ih uzimate enzime Foto: Printscreen

Posebno upozorava na lošu naviku zalivanja hrane hladnim pićem.

- Tečnost posle jela usporava varenje jer razblažuje enzime, a ako je pritom hladna, mozak dobija signal da je u stomaku hladno, pa dolazi do sužavanja krvnih sudova. To znači da krv ne dolazi u dovoljnoj meri do želuca i creva, varenje se usporava, a javlja se nadutost.

Kada potražiti pomoć

Simptomi koji ukazuju da je došlo do zapaljenja pankreasa su jak bol, mučnina, povraćanje, povišena temperatura, drhtavica, znojenje i opšta slabost.

- Uzrok mogu da budu kombinacija masne hrane hrana, alkohola, hladnih pića, ali i pušenja. Ako osoba ima povišene trigliceride, kamen u žučnoj kesi ili genetsku predispoziciju, rizik je dodatno povećan. Određeni lekovi i izlaganje hemijskim materijama takođe mogu da budu okidači - dodaje doktorka.

Lečenje zavisi od težine bolesti Lečenje, navodi naša sagovornica, zavisi od jačine simptoma i težine upale. - Ako je bol blaži, lečenje može da bude konzervativno, uz lekove i praćenje. U težim slučajevima, sprovodi se bolničko lečenje. Najpre se prekida unos hrane i tečnosti na usta, a pacijent dobija infuziju i lekove protiv bolova. U najtežim slučajevima sa komplikacijama, može da bude neophodno i hirurško zbrinjavanje.

Akutni pankreatitis u većini slučajeva može da se sanira ako se reaguje na vreme, ali ako dođe do komplikacija, kao što su začepljenje žučnih kanala kamenom, infekcija ili nekroza pankreasa, stanje može da se naglo pogorša, pa čak i da ima tragičan ishod.

Zato se i toliko insistira na tome da se svaki jak bol u gornjem delu stomaka, naročito posle obilnog obroka, shvati ozbiljno i potraži lekarska pomoć.