Ukočenost i bol u zglobovima nisu retkost, naročito nakon buđenja ili dugog sedenja. Fizijatar-reumatolog prim. dr Jelena Aleksić podseća da pored propisane terapije postoje i jednostavni načini kojima se može ublažiti neprijatnost, poput akupresure.

- Da li znate da postoji jedna mala tačka na telu koja može da pomogne da bol u zglobovima brže prođe. To nije čarolija, to je akupresura. Jedan lagani pritisak na ovu tačku koja se nalazi između palca i kažiprsta može da stimuliše cirkulaciju i smanji osećaj bola - navodi dr Aleksić na svom Instagram profilu.

Pritisnete i masirate tačku oko 30 sekundi nekoliko puta dnevno Foto: Shutterstock

Preporučuje da se ta tačka pritisne i lagano masira oko 30 sekundi, a postupak ponovi nekoliko puta dnevno. To je, kaže, jednostavan i bezbedan način koji može da se primeni kod kuće, kao dopuna redovnoj terapiji i načinu života kojim se neguju zdravi zglobovi.

Pokret i toplota olakšavaju pokretljivost

U ranijem razgovoru za naš portal, dr Aleksić je objasnila da se jutarnja ukočenost često javlja jer su tokom noći cirkulacija i limfna drenaža usporene, a dugo nepomično ležanje može dodatno da "ukoči" zglobove i mišiće.

- Dan započnite blagim istezanjem još dok ste u krevetu, zatim kružnim pokretima zglobova i laganim ustajanjem bez naglih pokreta. Topli tuš i nekoliko minuta laganog hoda dodatno pomažu da se zglobovi razgibaju i smanji osećaj ukočenosti - savetuje doktorka.

Još dok ste u krevetu uradite nekolo vežbi istezanja Foto: Shutterstock

Tokom dana, preporučuje umerenu fizičku aktivnost, dovoljan unos vode i kratke pauze ukoliko dugo sedite.

Značaj antioksidanasa

Dr Aleksić na Instagram profilu ističe i da ishrana može da igra važnu ulogu u ublažavanju tegoba.