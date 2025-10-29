Prim. dr Gorana Isailović govori za Kurir Zdravlje o tome zbog čega folikulitis nastaje, koji su njegovi najčešći oblici i kako se ovaj problem rešava

Folikulitis na prvi pogled može izgledati kao akne – sitne, crvene izbočine koje se mogu pojaviti na licu, rukama, leđima ili nogama. Blaži oblici mogu se lečiti kod kuće, dok su u težim slučajevima potrebni saveti dermatologa, kažu stručnjaci sa Klivlend kinike.

Prim. dr Gorana Isailović, dermatovenerolog, govori za Kurir Zdravlje o tome zbog čega folikulitis nastaje, koji su njegovi najčešći oblici i kako se ovaj problem rešava.

- Folikulitis je upala folikula dlake. Dlaka se naime sastoji od stabljike dlake koja je mrtvi deo dlake i folikula dlake - udubljenja na površini kože u koje je smeštena stabljika. Folikulitis najčešće nastaje kada se primenjuju postupci za uklanjanje dlake koji uklanjaju dlaku suprotno od pravca njenog rasta (izbrijavanje, hladni vosak, topli vosak). Ošteti se ulaz u folikul dlake, oštecenje na površini kože kolonizju bakterije i nastaje upala to jest foliklitis. Ovaj problem je najčešće bakterijske prirode, uglavnom stafilokokne i leči se anibioticima.

Dlaka se naime sastoji od stabljike dlake koja je mrtvi deo dlake i folikula dlake - udubljenja na površini kože u koje je smeštena stabljika Foto: Shutterstock

Različite vrste folikulitisa

Postoje i folikulitisi koji su najčešći na leđima koje izaziva gljivica, kvasnica, iz roda pityrosporon koja izaziva i seboroični dermatitis, perut i pityriasis versicolor - gljivicno obelenje kože.

- Foliculitis može biti izazvan i parazitima, grinjama, kao sto je Demodeks folikulorum koji izaziva takozvanu demodikozu upalu folikula na terenu rozacee, obolenja koje se karakteriše proširenjem krvnih sudova na licu. Demodeks parazit se dokazuje uzimanjem otiska kože lica na selotejp traci i leči se lekovima protiv parazita - objašnjava prim. dr Isailović.

Poseban oblik folikulitisa je takozvani "činčila folikulitis" (tufted hair folliculitis – hronična bakterijska upala korena dlake kod koje iz jednog folikula izrasta više dlaka zajedno).

- To je upala korena dlake u sklopu tetrade akni (četiri srodne bolesti kože koje nastaju zbog ponavljanih upala korena dlake – akne, hidradenitis, disekantni folikulitis i pilonidalni sinus) kada zbog ponavljanih upala iz jednog otvora za dlaku izlazi busen dlaka kao kod činčile. Ova vrsta folikulitisa često ostavlja oziljačnu alopeciju - trajni gubitak kose - kaže naša sagovornica.

Neke vrste folikulitisa mogu dovesti do trajnog gubitka kose Foto: Shutterstock

Gde se javlja i koji su najčešći simptomi?

Može se javiti na svakom delu tela gde raste dlaka – najčešće na licu, rukama, gornjem delu leđa i potkolenicama.

Folikuli imaju važnu zaštitnu ulogu: oni učvršćuju dlaku i sadrže lojne žlezde koje čuvaju kožu od isušivanja. Međutim, upravo su ti folikuli podložni nakupljanju bakterija i nečistoća koje izazivaju upalu i infekciju.

Tipični simptomi uključuju:

crvenilo i otok

svrab

iritaciju

sitne ispupčene bubuljice ili pustule ispunjene gnojem Lečenje folikulitisa

Način lečenja zavisi od tipa i težine stanja. Blaži oblici često se mogu sanirati kod kuće uz:

redovno čišćenje kože antibakterijskim sredstvima

tople obloge radi ublažavanja bola

kreme protiv svraba

U težim slučajevima neophodni su oralni antibiotici, dok se dublje infekcije (čirevi, karbunkuli) ponekad moraju drenirati.

Da li se folikulitis vraća? Folikulitis se može ponovo javiti ako se ne promene higijenske navike. Ključ prevencije je redovno čišćenje kože i izbegavanje poznatih okidača (poput nečistih bazena ili toplih kada).

Obavezno se javite lekaru ako epromene šire, ako bu bolne, zagnojene i tvrde Foto: Shutterstock

Prevencija

Kako biste smanjili rizik od pojave folikulitisa:

održavajte kožu čistom

izbegavajte često brijanje

proveravajte higijenu i hemijski sastav vode u bazenima i hidromasažnim kadama

presvucite se i istuširajte odmah nakon kupanja ili znojenja

nosite prozračnu odeću od prirodnih materijala Kada se obratiti lekaru?

Obratite se lekaru ako:

se promene šire

su bolne i tvrde

ispuštaju tečnost ili gnoj

imate povišenu temperaturu, groznicu ili izražen umor

