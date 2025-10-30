Sposobnost razlikovanja prave gladi od emotivne potrebe ključna je za očuvanje zdravog odnosa prema ishrani

- Jedenje pod stresom, poznato i kao emocionalno prejedanje, nastaje kada se hrana koristi kao mehanizam za nošenje sa emocijama, a sposobnost razlikovanja prave gladi od emotivne potrebe ključna je za očuvanje zdravog odnosa prema ishrani - kaže Jasna Vujičić, nutricionista.

Šta je prava glad?

Prava fizička glad je signal tela da mu je potrebna energija. Ona se razvija postepeno i ima svoje prepoznatljive znake:

krčanje u stomaku, praznina ili blaga slabost

postepeno jačanje osećaja gladi

spremnost da pojedete i jednostavnije namirnice (npr. kuvano povrće, jaje, integralni hleb), a ne samo „nešto slatko ili slano" Šta je „nervozna“ glad (emocionalna potreba za hranom)?

Glad koju okida nervoza najčešće nema veze sa praznim želucem, već sa emocijama. Nju odlikuju:

javlja se iznenada i intenzivno

povezana je sa stresom, tugom, dosadom ili anksioznošću

obično je usmerena ka specifičnim namirnicama (slatkiši, grickalice, brza hrana)

nakon jela, osećaj sitosti ne donosi zadovoljstvo već krivicu ili nelagodu

Kako razlikovati fizičku od emotivne gladi?

Nutricionista savetuje da postavite sebi sledeća pitanja:

Da li je glad došla iznenada ili postepeno?

Ako je postepeno, verovatno je prava, fizička.

Da li bih sada pojeo/la i obično kuvano povrće ili supu?

Ako ne, već želite samo čokoladu ili čips – to je nervozna glad.

Gde osećam glad – u stomaku ili u glavi?

Ako je u stomaku – verovatno je prava.

Ako je u mislima i emocijama – nervoza.

Kako ću se osećati posle jela?

Ako očekujete osećaj olakšanja emocija, opet, reč je o emotivnoj gladi. Praktični saveti Popijte čašu vode i sačekajte 10 minuta – često je dehidracija ono što zamenimo za glad.

Vodite dnevnik ishrane i emocija – zapisivanje može pomoći da prepoznate obrasce.

Pronađite alternativu – šetnja, duboko disanje ili razgovor sa prijateljem mogu ublažiti nervozu.

Planirajte obroke – redovni obroci smanjuju rizik od emocionalnog prejedanja.

Zaključak

Kada naučite da razlikujete fizičku od emocionalne gladi to pomaže ne samo u održavanju zdrave telesne mase, već i u razvijanju zdravog odnosa prema hrani i svom telu.