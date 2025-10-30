Slušaj vest

Jedenje pod stresom, poznato i kao emocionalno prejedanje, nastaje kada se hrana koristi kao mehanizam za nošenje sa emocijama, a sposobnost razlikovanja prave gladi od emotivne potrebe ključna je za očuvanje zdravog odnosa prema ishrani - kaže Jasna Vujičić, nutricionista.

Šta je prava glad?

Prava fizička glad je signal tela da mu je potrebna energija. Ona se razvija postepeno i ima svoje prepoznatljive znake:

  • krčanje u stomaku, praznina ili blaga slabost
  • postepeno jačanje osećaja gladi
  • spremnost da pojedete i jednostavnije namirnice (npr. kuvano povrće, jaje, integralni hleb), a ne samo „nešto slatko ili slano"

Šta je „nervozna“ glad (emocionalna potreba za hranom)?

Glad koju okida nervoza najčešće nema veze sa praznim želucem, već sa emocijama. Nju odlikuju:

  • javlja se iznenada i intenzivno
  • povezana je sa stresom, tugom, dosadom ili anksioznošću
  • obično je usmerena ka specifičnim namirnicama (slatkiši, grickalice, brza hrana)
  • nakon jela, osećaj sitosti ne donosi zadovoljstvo već krivicu ili nelagodu
Glad koju okida nervoza najčešće nema veze sa praznim želucem, već sa emocijama Foto: Shutterstock

Kako razlikovati fizičku od emotivne gladi?

Nutricionista savetuje da postavite sebi sledeća pitanja:

Da li je glad došla iznenada ili postepeno?

  • Ako je postepeno, verovatno je prava, fizička.

Da li bih sada pojeo/la i obično kuvano povrće ili supu?

  • Ako ne, već želite samo čokoladu ili čips – to je nervozna glad.

Gde osećam glad – u stomaku ili u glavi?

  • Ako je u stomaku – verovatno je prava.
  • Ako je u mislima i emocijama – nervoza.

Kako ću se osećati posle jela?

  • Ako očekujete osećaj olakšanja emocija, opet, reč je o emotivnoj gladi.

Praktični saveti

  • Popijte čašu vode i sačekajte 10 minuta – često je dehidracija ono što zamenimo za glad.
  • Vodite dnevnik ishrane i emocija – zapisivanje može pomoći da prepoznate obrasce.
  • Pronađite alternativu – šetnja, duboko disanje ili razgovor sa prijateljem mogu ublažiti nervozu.
  • Planirajte obroke – redovni obroci smanjuju rizik od emocionalnog prejedanja.
Popijte čašu vode i sačekajte 10 minuta – često ste žedni, a mislite da ste gladni Foto: Shutterstock

Zaključak

Kada naučite da razlikujete fizičku od emocionalne gladi to pomaže ne samo u održavanju zdrave telesne mase, već i u razvijanju zdravog odnosa prema hrani i svom telu.

Ako prepoznajete kod sebe obrasce nervoznog jedenja i želite praktične strategije kako da ih prevaziđete, nutricionista vam može pomoći kroz individualni plan i podršku.

Izvor: nadijeti.com/Zdravlje.Kurir.rs

