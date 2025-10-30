Kad hrana postane uteha: Nutricionista otkriva znakove emocionalne gladi
- Jedenje pod stresom, poznato i kao emocionalno prejedanje, nastaje kada se hrana koristi kao mehanizam za nošenje sa emocijama, a sposobnost razlikovanja prave gladi od emotivne potrebe ključna je za očuvanje zdravog odnosa prema ishrani - kaže Jasna Vujičić, nutricionista.
Šta je prava glad?
Prava fizička glad je signal tela da mu je potrebna energija. Ona se razvija postepeno i ima svoje prepoznatljive znake:
- krčanje u stomaku, praznina ili blaga slabost
- postepeno jačanje osećaja gladi
- spremnost da pojedete i jednostavnije namirnice (npr. kuvano povrće, jaje, integralni hleb), a ne samo „nešto slatko ili slano"
Šta je „nervozna“ glad (emocionalna potreba za hranom)?
Glad koju okida nervoza najčešće nema veze sa praznim želucem, već sa emocijama. Nju odlikuju:
- javlja se iznenada i intenzivno
- povezana je sa stresom, tugom, dosadom ili anksioznošću
- obično je usmerena ka specifičnim namirnicama (slatkiši, grickalice, brza hrana)
- nakon jela, osećaj sitosti ne donosi zadovoljstvo već krivicu ili nelagodu
Kako razlikovati fizičku od emotivne gladi?
Nutricionista savetuje da postavite sebi sledeća pitanja:
Da li je glad došla iznenada ili postepeno?
- Ako je postepeno, verovatno je prava, fizička.
Da li bih sada pojeo/la i obično kuvano povrće ili supu?
- Ako ne, već želite samo čokoladu ili čips – to je nervozna glad.
Gde osećam glad – u stomaku ili u glavi?
- Ako je u stomaku – verovatno je prava.
- Ako je u mislima i emocijama – nervoza.
Kako ću se osećati posle jela?
- Ako očekujete osećaj olakšanja emocija, opet, reč je o emotivnoj gladi.
Praktični saveti
- Popijte čašu vode i sačekajte 10 minuta – često je dehidracija ono što zamenimo za glad.
- Vodite dnevnik ishrane i emocija – zapisivanje može pomoći da prepoznate obrasce.
- Pronađite alternativu – šetnja, duboko disanje ili razgovor sa prijateljem mogu ublažiti nervozu.
- Planirajte obroke – redovni obroci smanjuju rizik od emocionalnog prejedanja.
Zaključak
Kada naučite da razlikujete fizičku od emocionalne gladi to pomaže ne samo u održavanju zdrave telesne mase, već i u razvijanju zdravog odnosa prema hrani i svom telu.
Ako prepoznajete kod sebe obrasce nervoznog jedenja i želite praktične strategije kako da ih prevaziđete, nutricionista vam može pomoći kroz individualni plan i podršku.
