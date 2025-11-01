Nervoza ebelog creva manifestuje se bolom u stomaku, nadutošću, gasovima i promenama u ritmu pražnjenja creva

Iako nije opasno po život i ne dovodi do trajnih oštećenja, ovaj poremećaj može značajno narušiti kvalitet svakodnevnog života. Česte promene u radu creva, neprijatni bolovi u stomaku i nadutost umeju da stvore dodatni stres i nelagodu, pa je pravovremeno prepoznavanje simptoma i uvođenje promena u načinu života ključ za olakšanje tegoba.

Šta je nervoza debelog creva, kako je razlikovati od drugih stanja i na koji način olakšati tegove, savetuje Tatjana Popović, health coach i nutricionista.

Šta je nervoza debelog creva?

Radi se o hroničnom funkcionalnom poremećaju digestivnog sistema koji se manifestuje bolom u stomaku, nadutošću, gasovima i promenama u ritmu pražnjenja creva (dijareja, zatvor ili kombinacija oba). Za razliku od ozbiljnih upalnih bolesti creva, kod IBS-a ne dolazi do trajnih oštećenja sluzokože ili strukture creva. Tegobe se najčešće javljaju u epizodama, a njihova jačina može varirati od blagih i povremenih do intenzivnih i svakodnevnih.

Kako razlikovati nervozu debelog creva od drugih stanja?

Sindrom nervoznog creva (IBS) često se meša sa drugim oboljenjima digestivnog sistema, jer mnogi simptomi mogu biti slični. Ipak, postoje jasne razlike koje pomažu u razlikovanju IBS-a od ozbiljnijih stanja koja zahtevaju specifičan medicinski tretman.

Gastritis i čir - Za razliku od IBS-a, koji prvenstveno pogađa debelo crevo i manifestuje se promenama u pražnjenju, gastritis i čir odnose se na želudac i dvanaestopalačno crevo. Kod gastritisa dolazi do upale sluzokože želuca, dok je čir otvorena rana koja se može javiti na želucu ili crevima. Najčešći simptomi uključuju bol u gornjem delu stomaka, gorušicu, mučninu i povraćanje, dok se kod IBS-a bol obično smanjuje nakon pražnjenja creva.

Stres je jedan od glavnih pokretača simptoma IBS-a Foto: Kurir

Koji su najčešći uzroci simptoma nervoze debelog creva?

Iako tačan uzrok IBS-a još uvek nije potpuno razjašnjen, poznato je da više faktora može doprineti razvoju i intenzitetu simptoma. Kod većine ljudi radi se o kombinaciji psiholoških, fizioloških i genetskih uticaja.

Stres i emocionalni faktori - Stres je jedan od glavnih pokretača simptoma IBS-a. Emocionalne tenzije, anksioznost i depresija mogu pojačati grčeve u crevima, ubrzati ili usporiti pražnjenje i izazvati jače bolove u stomaku. Zbog toga se ovaj problem creva često opisuje kao poremećaj u kojem su mozak i creva direktno povezani.

Kada je mikroflora poremećena, javljaju se nadutost, gasovi i dijareja, što dodatno pojačava simptome IBS-a Foto: Shutterstock

Koji su najčešći simptomi nervoze debelog creva?

Ovaj poremećaj može izazvati širok spektar simptoma, koji se razlikuju po jačini i učestalosti od osobe do osobe. Neki ljudi imaju blage i povremene tegobe, dok kod drugih simptomi značajno utiču na svakodnevni život.

Bol i nelagodnost u stomaku - Bol u stomaku ili osećaj grčeva jedan je od najčešćih znakova IBS-a. Obično se javlja u donjem delu stomaka i može se smanjiti nakon pražnjenja creva. Kod nekih osoba bol je blag, dok kod drugih može biti toliko intenzivan da remeti svakodnevne aktivnosti.

IBS se najčešće ispoljava promenama u radu creva Foto: Shutterstock

Kako simptomi nervoze debelog creva utiču na svakodnevicu i zašto je važno reagovati?

Ovaj problem ne utiče samo na varenje, već i na kvalitet života u celini. Simptomi poput bola, nadutosti i čestih promena u pražnjenju creva primoravaju obolele da stalno prilagođavaju svoje navike i planove. Upravo zato je važno reagovati na vreme, prepoznati simptome i pronaći strategije koje olakšavaju svakodnevicu.

Uticaj na ishranu i dnevne navike - Osobe koje pate od IBS-a često moraju da menjaju svoj način ishrane. Neke namirnice koje većina ljudi konzumira bez problema, kod njih izazivaju nadutost, bol ili dijareju. To dovodi do izbegavanja određenih obroka, stalnog eksperimentisanja sa hranom i praćenja reakcija organizma nakon jela.

Simptomi nervoze debelog creva ne utiču samo na telo, već i na psihičko zdravlje osobe. Neprijatnosti koje prate ovo stanje često stvaraju začarani krug. Stres pojačava simptome, a simptomi dodatno povećavaju nivo stresa.

Anksioznost zbog nepredvidivih simptoma - Jedan od najvećih izazova je da se nepredvidivost tegoba kao što su bol, nadutost ili iznenadna potreba za WC-om, može javiti bilo kada. To stvara stalnu napetost i anksioznost, jer oboleli nikada ne mogu biti potpuno sigurni kada će ih simptomi omesti u svakodnevnim obavezama.

Strah od pojave simptoma na javnim mestima ili tokom važnih poslovnih sastanaka često dovodi do nesigurnosti Foto: Shutterstock

Kako lečiti i olakšati simptome nervoze debelog creva?

IBS je hronično stanje koje se ne može u potpunosti izlečiti, ali se simptomi mogu značajno ublažiti kombinacijom zdravih navika i medicinskog pristupa. Lečenje je individualno i zavisi od intenziteta simptoma, ali određene strategije pomažu većini obolelih.

Promene u ishrani - Pravilna ishrana je osnovni korak u kontroli simptoma IBS-a. Preporučuje se vođenje dnevnika ishrane kako bi se prepoznale namirnice koje pogoršavaju stanje, kao što su masna i začinjena hrana, gazirana pića ili mlečni proizvodi. Uvođenje dijete sa niskim sadržajem FODMAP namirnica pokazalo se kao jedno od najefikasnijih rešenja.

Redovna i raznovrsna ishrana pomaže u održavanju pravilnog rada digestivnog sistema Foto: Shutterstock

Kako smanjiti rizik od nastanka nervoze debelog creva?

Iako ne postoji siguran način da se potpuno spreči ova pojava, određene životne navike mogu značajno smanjiti rizik i ublažiti moguće simptome. Prevencija se zasniva na zdravoj ishrani, redovnom kretanju i brizi o mentalnom zdravlju.

Balansirana ishrana i redovni obroci - Redovna i raznovrsna ishrana pomaže u održavanju pravilnog rada digestivnog sistema. Preporučuje se unos vlakana, svežeg voća i povrća, uz ograničavanje masne i teško svarljive hrane. Manji, ali češći obroci smanjuju opterećenje creva i sprečavaju nagle promene u varenju.

Kada IBS prati malaksalost i umor, a laboratorijski nalazi pokažu anemiju, uzrok može biti skriveno krvarenje u digestivnom traktu Foto: Shutterstock

Koji simptomi nervoze debelog creva ukazuju na obaveznu posetu lekaru?

Iako je nervoza debelog creva (IBS) stanje koje uglavnom ne izaziva trajna oštećenja, postoje simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku procenu. Oni mogu ukazivati na ozbiljnije bolesti koje se ne smeju ignorisati.

Krv u stolici (sveža ili tamna) - Prisutnost krvi u stolici nikada nije tipičan simptom IBS-a i može ukazivati na čir, upalne bolesti creva ili tumore. Ako primetite svežu ili tamnu krv u stolici, potrebno je odmah obratiti se lekaru.

