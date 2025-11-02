Slušaj vest

Prim. dr Jelena Aleksić, fizijatar - reumatolog na Instagramu je otkrila kako lagano kretanje i pravilno istezanje zapravo hrane hrskavicu i čuvaju fleksibilnost zglobova.

- Ovo je jedna od najvećih grešaka koju ljudi sa bolnim zglobovima prave i ona može da im smanjuje pokretljivost. Kada vas boli zglob, prirodno je da izbegavate pokret. Međutim, potpuno mirovanje zapravo može da pogorša stanje. Lagano istezanje i pravilno pokretanje hrane hrskavicu i održavaju zglobove fleksibilnim. Dovoljno je samo nekoliko minuta laganih vežbi ujutro i uveče kako biste imali dugoročnu pokretljivost i na taj način smanjili bol.

Zbog čega se javlja jutarnja ukočenost?

U ranijem razgovoru za naš portal, dr Aleksić govorila je i o jutarnjoj ukočenosti koja predstavlja jedan od najučestalijih i najneprijatnijih simptoma kod reumatskih obljenja. Srećom, redovno i pravilno sprovođenje vežbi može znatno da ublaži ove tegobe.

Tokom noći cirkulacija i limfna drenaža su usporene, što može da doprinese ukočenosti. Dugo nepomično ležanje dodatno može da "ukoči" zglobove i mišiće, a loš položaj tela tokom spavanja može da pravi pritisak na nerve i tkiva.

Tokom noći cirkulacija i limfna drenaža su usporene, što može da doprinese ukočenosti Foto: Shutterstock

Problem mogu da budu i dehidrirane fascije - vezivna tkiva oko mišića, koja kada su skraćena pojačavaju osećaj krutosti. Ukočenost podstiču i hronični stres, dehidracija, kao i manjak minerala važnih za rad mišića, poput magnezijuma i kalijuma, objašnjava dr Aleksić.

- Fizička aktivnost poboljšava cirkulaciju, podmazuje zglobove prirodnim zglobnim tečnostima i jača mišiće koji podržavaju zglobove. Kod degenerativnog reumatizma, vežbanje pomaže u održavanju pokretljivosti i usporava propadanje zglobova. Kod zapaljenskih oblika, vežbe mogu da smanje zapaljenske procese, poboljšaju držanje tela i spreče kontrakture - trajnu ukrućenost i ograničen pokret zglobova - navodi reumatolog.

Bobičasto voće poput borovnica, kupina i višanja je bogato antioksidansima i fitonutrijentima koji smanjuju upalne procese u telu Foto: Shutterstock

Važnost antioksidanasa

Dr Aleksić takođe ističe i da ishrana može da igra važnu ulogu u ublažavanju tegoba.

- Ljudi sa reumatskim oboljenjima često traže prirodne načine da ublaže bol i otok. Bobičasto voće poput borovnica i kupina kao i voće poput višanja bogato je antioksidansima i fitonutrijentima koji smanjuju upalne procese u telu. Dodajte čaku ovih plodova u doručak ili smuti svakoga dana i primetićete razliku već kroz nekoliko nedelja. Ove male promene u ishrani često donose veliko olakšanje za zglobove na duže staze.