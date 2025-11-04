Slušaj vest

Na ovu temu govorila je prof. dr Tamara Milosavljević, gastroenterohepatolog.

- U kineskoj tradicionalnoj medicini jetra se opisuje kao majka - da dugo služi, brine o svojoj porodici, da bude kako treba, a da kada je ona zaista mnogo, mnogo bolesna, onda padne. Nažalost, isto važi i za jetru. Jetra dugo pati, bolest ne bude prepoznata na vreme, jer nismo na vreme uradili dijagnostiku i zato je podizanje svesnosti o potencijalnim štetnim uzročnicima na jetru i uzrocima oboljevanja kao i pravovremeno dijagnostikovanje bolesti ekstremno bitno.

Uzroci nastanka bolesti jetre

Jedna trećina do jedna četvrtina bolesti jetre javlja se zbog virusnih infekcija. Međutim, problemi mogu nastati i zbog imunoloških i retkih bolesti.

- Veliki i sve veći broj obolelih ima masnu bolesti jetre ili kako se prema novoj nomenklaturi zove steatotična bolest jetre. Zatim, jetra takođe strada zbog zloupotrebe alkohola, a onda su tu i imunološke bolesti jetre i retke bolesti jetre - urođeni poremećaji metabolizma koji dovode do taloženja, recimo, bakra u jetri ili gvožđa. A opet, retke bolesti jetre nisu toliko retke ako na njih mislimo i na vreme ih dijagnostikujemo. U našoj zemlji imamo potencijale i mogućnosti za lečenje, samo je potrebno da na vreme te pacijente otkrijemo - kaže prof. dr Milovanović.

Što se tiče steatotične bolesti jetre, imamo veliki problem, ističe profesorka, zato što je prevalenca oboljevanja 2009. bila ispod 20%, u 2019. već skoro 40%, a predviđa se da će u 2040. godini biti preko 50%.

- Zašto je tako? Zato što smo svedoci epidemije gojaznosti, a steatotična boles jetre se najvećim delom vezuje za gojaznost i tzv. kardiometaboličke faktore oboljevanja, odnosno povišen šećer, hipertenziju, povišene masnoće u krvi.

Jedna trećina do jedna četvrtina bolesti jetre javlja se zbog virusnih infekcija. Foto: Shutterstock

Koje navike štete jetri?

Prof. dr Milovanović ističe da često nismo svesni koliko naše loše navike mogu loše da utiču na naše zdravlje, ne samo na jetru, nego i na druge organe i organske sisteme.

- Prema svim studijama i prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, upravo gojaznost, zloupotreba alkohola i pušenje su nešto što su preventabilni uzroci morbiditeta i mortaliteta. Znači, mi bismo mogli da sprečimo, makar pola ovih smrtnih ishoda na godišnjem nivou da smo reagovali na vreme. Znači, navike se moraju promeniti.

Za steatozu jetre u Americi i u Evropi postoji registrovani lek, dok kod nas još uvek ne.

- Sa tim novim lekovima moram priznati da imam neku rezervu jer čekamo da vidimo da duže bude u upotrebi, da vidimo šta će biti s nekim neželjenim dejstvima. Do tada moramo da apelujemo na promenu životnih navika, na korekciju ishrane i na fizičku aktivnost.

Alarmantni podaci Broj novih slučajeva raka jetre – šestog najčešćeg oblika bolesti – porašće na 1,52 miliona godišnje sa 870.000 ako se trenutni trendovi nastave, prema podacima Globalne opservatorije za rak objavljenim u medicinskom časopisu „Lanset“. Ovo je takođe treći najsmrtonosniji od svih karcinoma, a studija predviđa da će do sredine veka odneti 1,37 miliona života.

Važno je povećati unos voća, povrća i smanjiti nezdravu hranu Foto: Shutterstock

Ključne su promene u ishrani

Iako se često govori o mediteranskoj dijeti, profesork ističe da takav način ihrane moramo prilgoditi našem podneblju.

- To jako lepo zvuči, ali pitanje je da li u našim uslovima to je izvodljivo. Moramo da mislimo gde živimo, šta je dostupno u našoj populaciji. Mislim da je više nego dovoljno da sugerišemo unos voća, povrća i manje nezdrave hrane, odnosno ultraprocesuirane hrane, brze hrane koja je postala i previše dostupna, a i jeftinija, i naravno fizička aktivnost. To su sve jeftine intervencije koje bi u značajnoj meri mogle da poboljšaju stanje jetre, a između ostalog da spreče i razvoj i drugih, pre svega kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i maligniteta, ne samo jetre, nego i vanjetrenih.

