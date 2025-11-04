Da li ulja za prženje štete zdravlju creva? Nutricionista otkriva koja ona nikada ne koristi
Aleksandra LIšanin, nutricionista, na Instagramu se osvrnula na najnovija istraživanja koja povezuju ultra-prerađenu hranu bogatu biljnim uljima sa povećanim nivoima oksidovanih lipida u tkivu debelog creva. Problem nije samo pomfrit - već ulje u kojem je ispržen.
- Naučna je činjenica da zagrevanjem običnih kuhinjskih ulja nastaju hemikalije koje oštećuju ćelije. Ove hemikalije nisu bezazlene, posebno kada se koriste za prženje iznova i iznova. Tokom zagrevanja, biljna ulja bogata nezasićenim masnim kiselinama oksidišu i stvaraju aldehide - reaktivne molekuje koji oštećuju DNK i ćelijske membrane - ističe Lišanin.
Naučni uvidi
Studija objavljena u časopisu Gut (2024) pokazala je da su tumori debelog creva kod osoba koje često konzumiraju ultra-prerađenu hranu bogatu biljnim uljima sadržali povećane količine pro-upalnih lipida.
Oksidativni produkti ulja mogu doprineti mikro upali i oštećenju ćelija crevnog epietla - procesima koji potencilajno pospešuju razvoj malignih promena.
Šta se dešava u tiganju tokom prženja?
- Na temperaturama iznad 180 stepeni ulja poput suncokretovog, kukuruznog ili repičinog gube stabilnost, oksidišu i oslobađaju aldehide u hranu i vazduh i povećavaju oksidativni stres i upalu u organizmu.
Istraživanje objavljeno u Food Chemistry X (2025) potvrđuje da ponovnim zagrevanjem ulha nastaju jedinjenja povezana sa genotoksičnim i kancerogenim efektima.
Brza hrana - industrijska verzija istog problema
U lancima brze hrane ista ulja se zagrevaju desetine puta dnevno i koriste se za pomfrite, pohovanu piletinu i prerađene grickalice. Oksidovani ostaci tih masnoća u hrani:
- povećavaju oksidativni stres
- remete crevnu mikrobiotu
- doprunose hroničnoj upali i ćelijskim oštećenjima
Dakle, problem nije samo brza hrana već i ulja u kojima se sve to sprema i zagreva.
Stabilne masti za kuvanje
Prirodne masti sa pretežno zasićenim masnim kiselinama su otpornije na oksidaciju i bezbednije pri zagrevanju, kao na primer:
- kokosovo ulje
- svinjska mast
- puter
- guščija mast
Njihova viša tačka dimljenja i stabilna struktura znače manje toksina i oksidovanih nusprodukata tokom kuvanja.
- Nemojte koristiti ulje više puta za prženje.
- Kada ulje počne da dimi - toksini su već tu.
- Radije kuvajte, dinstajte i blanširajte, umesto da pržite.
- Provetravajte kuhunju tokom kuvanja jer i ipsarenja nose štetne materije.
- Hrana menja vašu biohemiju. Zato birajte stabilne masnoće i ne dozvolite da se i vaše ćelije "prže" u štetnim uljima - ističe nutricionista.
Izvor: Instagram @aleksandra__lisanin/zdravlje.kurir.rs
