Slušaj vest

Aleksandra LIšanin, nutricionista, na Instagramu se osvrnula na najnovija istraživanja koja povezuju ultra-prerađenu hranu bogatu biljnim uljima sa povećanim nivoima oksidovanih lipida u tkivu debelog creva. Problem nije samo pomfrit - već ulje u kojem je ispržen.

- Naučna je činjenica da zagrevanjem običnih kuhinjskih ulja nastaju hemikalije koje oštećuju ćelije. Ove hemikalije nisu bezazlene, posebno kada se koriste za prženje iznova i iznova. Tokom zagrevanja, biljna ulja bogata nezasićenim masnim kiselinama oksidišu i stvaraju aldehide - reaktivne molekuje koji oštećuju DNK i ćelijske membrane - ističe Lišanin. 

Naučni uvidi 

Studija objavljena u časopisu Gut (2024) pokazala je da su tumori debelog creva kod osoba koje često konzumiraju ultra-prerađenu hranu bogatu biljnim uljima sadržali povećane količine pro-upalnih lipida. 

Oksidativni produkti ulja mogu doprineti mikro upali i oštećenju ćelija crevnog epietla - procesima koji potencilajno pospešuju razvoj malignih promena. 

Šta se dešava u tiganju tokom prženja? 

- Na temperaturama iznad 180 stepeni ulja poput suncokretovog, kukuruznog ili repičinog gube stabilnost, oksidišu i oslobađaju aldehide u hranu i vazduh i povećavaju oksidativni stres i upalu u organizmu. 

Istraživanje objavljeno u Food Chemistry X (2025) potvrđuje da ponovnim zagrevanjem ulha nastaju jedinjenja povezana sa genotoksičnim i kancerogenim efektima.

susam ulje shutterstock_2149887835.jpg
Oksidativni produkti ulja mogu doprineti mikro upali i oštećenju ćelija crevnog epietla Foto: Shutterstock

Brza hrana - industrijska verzija istog problema 

U lancima brze hrane ista ulja se zagrevaju desetine puta dnevno i koriste se za pomfrite, pohovanu piletinu i prerađene grickalice. Oksidovani ostaci tih masnoća u hrani: 

  • povećavaju oksidativni stres
  • remete crevnu mikrobiotu
  • doprunose hroničnoj upali i ćelijskim oštećenjima 

Dakle, problem nije samo brza hrana već i ulja u kojima se sve to sprema i zagreva. 

Žena stavlja kašiku kokosovog ulja u tiganj
Nutricionisti preporučuju da se umesto rafinisanih ulja koriste češće kokosovo ulje, puter, svinjsku mast Foto: Shutterstock

Stabilne masti za kuvanje

Prirodne masti sa pretežno zasićenim masnim kiselinama su otpornije na oksidaciju i bezbednije pri zagrevanju, kao na primer: 

Njihova viša tačka dimljenja i stabilna struktura znače manje toksina i oksidovanih nusprodukata tokom kuvanja. 

Praktični saveti

- Nemojte koristiti ulje više puta za prženje.

- Kada ulje počne da dimi - toksini su već tu.

- Radije kuvajte, dinstajte i blanširajte, umesto da pržite.

- Provetravajte kuhunju tokom kuvanja jer i ipsarenja nose štetne materije.

- Hrana menja vašu biohemiju. Zato birajte stabilne masnoće  i ne dozvolite da se i vaše ćelije "prže" u štetnim uljima - ističe nutricionista. 

Izvor: Instagram @aleksandra__lisanin/zdravlje.kurir.rs

Tražite načine da smanjite holesterol? Probajte ova ulja pogodna za zdravlje srca

Ne propustiteIshranaNamirnice koje deluju zdravo, ali mogu podići holesterol: Evo koje opcije su bolji izbor
proteinske-plocice-shutterstock-1367126105.jpg
Zdravlje iz PrirodeMućkanje ulja: Drevna tajna za zdravlje zuba i detoks celog tela
Žena pokazuje prstima na svoje bele zube iza nje je plava pozadina
IshranaDodajte ovo ulje u kafu za više energije i brže mršavljenje: Jednostavna, a moćna kombinacija
kafa shutterstock_1033291948.jpg
IshranaSusamovo ulje pomaže kod masne jetre i šećera u krvi kod žena: Naučna studija otkriva značajne koristi
susam ulje shutterstock_2149887835.jpg