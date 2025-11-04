Slušaj vest

Aleksandra LIšanin, nutricionista, na Instagramu se osvrnula na najnovija istraživanja koja povezuju ultra-prerađenu hranu bogatu biljnim uljima sa povećanim nivoima oksidovanih lipida u tkivu debelog creva. Problem nije samo pomfrit - već ulje u kojem je ispržen.

- Naučna je činjenica da zagrevanjem običnih kuhinjskih ulja nastaju hemikalije koje oštećuju ćelije. Ove hemikalije nisu bezazlene, posebno kada se koriste za prženje iznova i iznova. Tokom zagrevanja, biljna ulja bogata nezasićenim masnim kiselinama oksidišu i stvaraju aldehide - reaktivne molekuje koji oštećuju DNK i ćelijske membrane - ističe Lišanin.

Naučni uvidi

Studija objavljena u časopisu Gut (2024) pokazala je da su tumori debelog creva kod osoba koje često konzumiraju ultra-prerađenu hranu bogatu biljnim uljima sadržali povećane količine pro-upalnih lipida.

Oksidativni produkti ulja mogu doprineti mikro upali i oštećenju ćelija crevnog epietla - procesima koji potencilajno pospešuju razvoj malignih promena.

Šta se dešava u tiganju tokom prženja?

- Na temperaturama iznad 180 stepeni ulja poput suncokretovog, kukuruznog ili repičinog gube stabilnost, oksidišu i oslobađaju aldehide u hranu i vazduh i povećavaju oksidativni stres i upalu u organizmu.

Istraživanje objavljeno u Food Chemistry X (2025) potvrđuje da ponovnim zagrevanjem ulha nastaju jedinjenja povezana sa genotoksičnim i kancerogenim efektima.

Oksidativni produkti ulja mogu doprineti mikro upali i oštećenju ćelija crevnog epietla Foto: Shutterstock

Brza hrana - industrijska verzija istog problema

U lancima brze hrane ista ulja se zagrevaju desetine puta dnevno i koriste se za pomfrite, pohovanu piletinu i prerađene grickalice. Oksidovani ostaci tih masnoća u hrani:

povećavaju oksidativni stres

remete crevnu mikrobiotu

doprunose hroničnoj upali i ćelijskim oštećenjima

Dakle, problem nije samo brza hrana već i ulja u kojima se sve to sprema i zagreva.

Nutricionisti preporučuju da se umesto rafinisanih ulja koriste češće kokosovo ulje, puter, svinjsku mast Foto: Shutterstock

Stabilne masti za kuvanje

Prirodne masti sa pretežno zasićenim masnim kiselinama su otpornije na oksidaciju i bezbednije pri zagrevanju, kao na primer:

kokosovo ulje

svinjska mast

puter

guščija mast

Njihova viša tačka dimljenja i stabilna struktura znače manje toksina i oksidovanih nusprodukata tokom kuvanja.

Praktični saveti - Nemojte koristiti ulje više puta za prženje. - Kada ulje počne da dimi - toksini su već tu. - Radije kuvajte, dinstajte i blanširajte, umesto da pržite. - Provetravajte kuhunju tokom kuvanja jer i ipsarenja nose štetne materije.

- Hrana menja vašu biohemiju. Zato birajte stabilne masnoće i ne dozvolite da se i vaše ćelije "prže" u štetnim uljima - ističe nutricionista.