- Pitanje koje mnogi postavljaju kada žele da unaprede ishranu jeste – koliko često je "optimalno" konzumirati meso i ribu? Odgovor zavisi od vaših potreba, nivoa fizičke aktivnosti, zdravstvenog stanja i ciljeva u ishrani, ali postoje opšte preporuke koje mogu poslužiti kao dobar vodič - kaže prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

Riba – najmanje 2 puta nedeljno

Riba je izvor visokokvalitetnih proteina i zdravih omega-3 masnih kiselina koje doprinose zdravlju srca, mozga i smanjenju upalnih procesa u telu. Posebno su vredne masne ribe poput lososa, sardine, skuše i tune. Ako birate rečne ribe, obratite pažnju na poreklo zbog mogućih zagađenja.

Meso – 2 do 3 puta nedeljno

Meso, naročito nemasno (piletina, ćuretina, teletina), obezbeđuje proteine, gvožđe, cink i vitamine B grupe. Ipak, važno je birati kvalitetno meso i izbegavati prerađevine poput kobasica, viršli i pašteta, koje sadrže aditive, so i zasićene masti.

Biljni izvori proteina su važni

Pasulj, leblebije, sočivo i tofu mogu delimično zameniti meso i ribu, a istovremeno uneti vlakna i fitonutrijente koji doprinose zdravlju creva i srca.

Zlatno pravilo – ravnoteža

Ne bi trebalo jesti ribu svaki dan, niti izbacivati meso u potpunosti ako za tim nema medicinskog razloga. Najvažnija je raznolikost i balans, uz pripremu na zdrav način (pečeno, kuvano, grilovano – bez prženja).

Zaključak

* Ribu jedite najmanje 2 puta nedeljno,

* Meso 2–3 puta nedeljno,

* A ostale dane obogatite biljnim izvorima proteina.