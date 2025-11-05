Koliko često jesti meso i ribu? Prof. dr Dušan Vešović daje odgovor koji će mnoge iznenaditi
- Pitanje koje mnogi postavljaju kada žele da unaprede ishranu jeste – koliko često je "optimalno" konzumirati meso i ribu? Odgovor zavisi od vaših potreba, nivoa fizičke aktivnosti, zdravstvenog stanja i ciljeva u ishrani, ali postoje opšte preporuke koje mogu poslužiti kao dobar vodič - kaže prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.
Riba – najmanje 2 puta nedeljno
Riba je izvor visokokvalitetnih proteina i zdravih omega-3 masnih kiselina koje doprinose zdravlju srca, mozga i smanjenju upalnih procesa u telu. Posebno su vredne masne ribe poput lososa, sardine, skuše i tune. Ako birate rečne ribe, obratite pažnju na poreklo zbog mogućih zagađenja.
Meso – 2 do 3 puta nedeljno
Meso, naročito nemasno (piletina, ćuretina, teletina), obezbeđuje proteine, gvožđe, cink i vitamine B grupe. Ipak, važno je birati kvalitetno meso i izbegavati prerađevine poput kobasica, viršli i pašteta, koje sadrže aditive, so i zasićene masti.
Biljni izvori proteina su važni
Pasulj, leblebije, sočivo i tofu mogu delimično zameniti meso i ribu, a istovremeno uneti vlakna i fitonutrijente koji doprinose zdravlju creva i srca.
Zlatno pravilo – ravnoteža
Ne bi trebalo jesti ribu svaki dan, niti izbacivati meso u potpunosti ako za tim nema medicinskog razloga. Najvažnija je raznolikost i balans, uz pripremu na zdrav način (pečeno, kuvano, grilovano – bez prženja).
Zaključak
* Ribu jedite najmanje 2 puta nedeljno,
* Meso 2–3 puta nedeljno,
* A ostale dane obogatite biljnim izvorima proteina.
- Vaš tanjir neka bude šaren, uravnotežen i pun života — jer zdrava ishrana ne znači odricanje, već mudre izbore - savetuje dr Vešović.